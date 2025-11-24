Reabren la investigación sobre la muerte de una 'chamana' en una fiesta organizada por un millonario sueco en Ibiza

Un juzgado de Ibiza ha reabierto el caso de la muerte de Flor Bollini, una mujer argentina de nacionalidad italiana conocida como la "chamana de los empresarios de éxito", que fue hallada muerta en una sauna durante una fiesta celebrada en la mansión de un millonario sueco en octubre de 2024.

El artífice de que se reabra la causa ha sido el abogado valenciano Vicente Monzó, que representa a la familia de la víctima, ya que considera que "existen indicios más que evidentes" de la comisión de los delitos de homicidio –doloso o al menos imprudente–, contra la salud pública por el favorecimiento del consumo ilegal de drogas tóxicas y hurto.

Por todo ello, ha solicitado a la jueza instructora de Ibiza que cite como investigados a las cinco personas que estaban en la casa cuando llegaron los agentes y a un matrimonio por supuestamente quedarse las pertenencias de la fallecida, así como al dueño de la propiedad, según ha adelantado el diario Las Provincias.

El suceso ocurrió el 14 de octubre tras más de 24 horas ininterrumpidas de celebración, en lo que prometía ser una fiesta "salvaje" que acabó en tragedia.​ La víctima, de 44 años, había asistido a una denominada "kitchen party" que evolucionó hacia una "fiesta de pijamas salvaje".

Según la invitación enviada por WhatsApp a los asistentes, el evento incluía mensajes que animaban a llevar "lo que les apetezca", acompañados de emoticonos de pastillas, copas, nieve, caballo y dinero, lo que sugiere un ambiente de consumo de sustancias.​

La mansión contaba con una sauna de leña junto a la piscina, descrita en la invitación como un espacio para "desconectar de lo que pase y empezar de nuevo".​

Aproximadamente a la medianoche del 14 de octubre de 2024, el dueño de la casa y cuatro invitados más llamaron a los servicios de emergencia. Cuando llegaron la Policía y los sanitarios, el cadáver de Bollini ya había sido movido de su ubicación original en la sauna hasta una mesa de la terraza junto a la piscina, donde fue colocado y cubierto con una manta, rodeado de velas.​

La mujer fue hallada desnuda y con quemaduras por todo el cuerpo. Los asistentes a la fiesta explicaron a las autoridades que Bollini realizaba rituales de 'sapo bufo' —una práctica ceremonial que utiliza las secreciones de ciertos sapos que contienen sustancias psicoactivas— y que padecía problemas cardíacos.​

Según el relato de las personas que estaban presentes, cada 20 minutos entraban a la sauna para comprobar el estado de Bollini debido a sus problemas de salud preexistentes. En una de esas revisiones, la encontraron desvanecida, aunque según afirmaron, aun con vida.​

El anillo inteligente que portaba la víctima se ha convertido en una pieza clave de la investigación, ya que este tipo de dispositivos registran datos biométricos como la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y otros parámetros vitales que podrían ayudar a reconstruir los últimos momentos de vida de Bollini.​

El informe preliminar de la autopsia indicó que la mujer murió de forma accidental, aunque el juzgado ha decidido reabrir el caso para profundizar en las circunstancias exactas del fallecimiento, especialmente considerando el traslado del cuerpo antes de la llegada de las autoridades y las quemaduras presentadas.