Winston, 'el Makelele ghanés de Alcantarilla' de 13 años al que su club no le da la carta de libertad: "No puedo jugar donde soy feliz"

Jonás se subió a una patera sin un gramo de miedo y dos décadas después de aquel viaje en el que se jugó la vida, llora como un niño, mientras explica desesperado que no sabe qué hacer para que le den la carta de libertad a su hijo, Winston, de 13 años, para que recupere la sonrisa haciendo lo que más le gusta en el mundo: jugar al fútbol porque sueña con convertirse en futbolista profesional.

“Mi hijo ha dejado de ir a clase al instituto porque empieza a estar depresivo y estoy muy preocupado", tal y como alerta Jonás Asiedu (Ghana, 1981) en una entrevista con EL ESPAÑOL. “Winston no es un futbolista profesional que se quiere ir del Real Madrid al FC Barcelona, solo es un niño que quiere seguir jugando al fútbol”. "Mi hijo está muy triste porque le han impedido jugar ocho jornadas de liga y lo último ha sido prohibirle que entrene con el equipo por el que quiere fichar".

El asunto no es para tomárselo en broma porque se trata de la salud mental de un preadolescente. Este padre denuncia que el Club de Fútbol Vistabella de Alcantarilla donde Winston empezó a destacar con solo 6 añitos, como central y mediocentro, “se niega a darle de baja y entregarle la carta de libertad con su ficha”, para que pueda jugar esta temporada en el Club Deportivo Puebla de Soto: el equipo del pueblo de al lado y eterno rival en la liga.

"Yo quiero mejorar como futbolista", subraya Winston, mostrando una madurez pasmosa con 13 años, más propia de un futbolista, para explicar el motivo por el que decidió cambiar de club. "Este verano empecé a entrenar en las captaciones que hace la Puebla de Soto, vi que tenía un buen equipo, me adapté a su forma de juego y me gustaba cómo nos enseñaba el entrenador. Cada vez que cometíamos un error, paraba el entrenamiento para explicarnos la forma de hacerlo mejor y pensé que en la Puebla de Soto podría aprender más que en el Vistabella".

Este ghanés de nacimiento y murciano de corazón, vive por y para la pelota. De hecho, 'Wins', como le conocen en el terreno de juego, ha escrito una carta donde denuncia que el CF Vistabella no le deja jugar con el CD Puebla de Soto, para que la Federación de Fútbol de Murcia solucione el conflicto, ya que se está tratando a un menor de edad como si fuera un futbolista profesional que quiere rescindir unilateralmente un contrato en vigor.

Así lo expone en su misiva: "Mi nombre es Winston. Soy un niño de 13 años que le encanta jugar al fútbol. Oficialmente, pertenezco al CF Vistabella-Alcantarilla. Desde finales de agosto, mis padres le han pedido mi baja al máximo dirigente del CF Vistabella-Alcantarilla, pues mis dos hermanos juegan en el CD Puebla de Soto y quiero jugar con ellos. Como este señor no me quiere dar la baja, no puedo pertenecer al CD Puebla de Soto, y llevamos ya 8 jornadas de liga sin poder hacer lo que más me gusta en esta vida: jugar al fútbol".

"¿Por qué no puedo jugar donde deseo como todos los niños de mi edad? ¿Es justo que por no querer darme la baja un señor no pueda jugar en el club que me hace feliz? Os recuerdo que tengo 13 años y me impiden jugar al fútbol".

Winston, pide a su club la libertad

En esa carta se alude al pasado mes de agosto, justo cuando empieza el calvario de este zagal, fruto de la decisión de su padre, Jonás, de plasmar su firma en la licencia federativa para la temporada 2025-2026 con el Club de Fútbol Vistabella.

- ¿Por qué motivo firmó la ficha de su hijo, si Winston estuvo en las pruebas de captación del CD Puebla de Soto?

- Jonas Asiedu: El pasado verano fui a hablar con el Vistabella, para contarles que mi hijo se quería ir a la Puebla de Soto, y le pedí la baja al club. Pero ellos me dijeron que necesitaban a Winston para la siguiente temporada, para no perder calidad en el equipo, y me pidieron que hablase con mi hijo por si se le pasaba la idea de marcharse.

Además, me ofrecieron una rebaja en su ficha y en la de su hermano. Mi segundo hijo, de 11 años, también jugaba en el Vistabella. Tenía que pagar 450 euros por cada uno, para federarlos para jugar la liga, y me ofrecieron pagar 500 euros por los dos niños, en vez de 900 euros. Me prometieron que si Winston seguía en septiembre con la idea de marcharse, me darían su carta de libertad, sin ponerme problemas.

Este inmigrante con tres hijos a los que alimentar, con un sueldo de soldador de 1.400 euros al mes, pensó que esa rebaja de 400 euros sería todo un alivio para la economía familiar. De forma que plasmó su rúbrica en la ficha de Winston. "Yo firmé porque me fiaba de su palabra: llevábamos siete años en ese club. Pero les advertí de que se esperasen a septiembre, para ver qué decidía mi hijo porque es Winston el que juega al fútbol".

'Wins' es una perla futbolística, ya que una rebaja de 200 euros en una ficha de fútbol base, donde la financiación de cada temporada depende de lo que aporten los padres, evidencia que este ghanés promete por su progresión como central, capaz de sacar jugada la pelota desde la zaga, y como mediocentro, con un físico destacado que le permite llegar a cualquier rincón del campo, moviendo la bola tanto con la derecha -su pierna buena- como con la zurda.

Winston, jugando con el Club de Fútbol Vistabella de Alcantarilla que esta temporada desea abandonar. Cedida

El Vistabella faltó a su palabra, según denuncia el cabeza de familia, cuyo primogénito no puede disputar la Liga Infantil Autonómica que este fin de semana afronta su novena jornada.

La situación de Winston está levantando tal polémica en el fútbol base murciano que el Club de Fútbol Vistabella de Alcantarilla ha emitido dos comunicados donde culpa de la situación a los padres del menor, por haber firmado la ficha, y asegura que no pueden hacer otra cosa porque deben tener a 16 futbolistas en plantilla, de lo contrario serían sancionados.

“Según las normas reguladoras de la competición, para los equipos de Liga Autonómica Infantil, todos los clubes con equipos en esa categoría están obligados a tener 16 jugadores inscritos, como mínimo. Si no se cumple la norma, se sanciona al club cada jornada de liga. La cuantía de las sanciones varía y va ascendiendo por reiteración, pudiendo ocasionar la pérdida de puntos o incluso una sanción por incomparecencia”.

"Vistas las distintas formas por las que se nos ha solicitado la baja del jugador, entendemos que se intenta trasladar la responsabilidad al Club de Fútbol Vistabella Alcantarilla y no es así. El club ha obrado correctamente. Tramitó en tiempo y forma la licencia que voluntariamente firmaron los padres y el jugador".

"No vamos a entrar a valorar el comportamiento del padre, intentando que se le diera la baja, usando la violencia, y del Club Puebla de Soto, que incluso llegó a contactar con un patrocinador del club, para que influyera, cuando para ellos la norma es la misma".

Jonás, este jueves, en el banquillo de un campo de fútbol de Alcantarilla, junto a su hijo Winston. Badía

En estos comunicados se recalca que un crío de 13 años que no cobra un solo euro, "forma parte de la plantilla" del Vistabella, como si se tratara de un futbolista sujeto a la disciplina de un contrato profesional. Pero lo peor es que un club de fútbol base antepone evitar una sanción, a la salud mental de un preadolescente, tras reconocer que le ha quitado lo único que le quedaba a Winston para seguir disfrutando de su pasión: entrenar entre semana con el equipo del pueblo de al lado.

"Se tiene conocimiento de que el jugador está entrenando con el Club Puebla de Soto, a los que ya se ha comunicado que no tiene autorización para entrenar allí", según subraya el Vistabella en su nota de prensa.

A sus 44 años, Jonás rompe a llorar al explicar que su chiquillo no puede ni matar el gusanillo del balompié en los entrenamientos: "El Vistabella denunció a la Federación de Fútbol de Murcia que mi hijo estaba acudiendo a entrenar con la Puebla de Soto, y se pusieron en contacto conmigo, para decirme que no podía volver a entrenar con ellos, al tener ficha con el Vistabella porque sería sancionado. Así que desde hace dos semanas, a un niño le impiden hacer deporte y le prohíben acudir a unos entrenamientos".

La consecuencia ha sido una pérdida de interés por todo, para este chico, hasta el punto de negarse a acudir al instituto. "No quiero ir a clase porque todos mis compañeros hablan de los partidos de fútbol que juegan en la liga y yo soy el único que no puede hablar de eso". "Me siento muy triste". Tal afirmación no es normal para un chico en la flor de la vida.

- ¿Ibas bien con los estudios o el problema del fútbol es una excusa para hacer pellas?

- Winston: Estoy en segundo de la ESO. Nunca he repetido curso. Mis asignaturas favoritas son la Física y la Química y el Francés. Me gusta aprender idiomas, por si me ficha un equipo de una liga extranjera. Quiero llegar al fútbol profesional.

- ¿Cuál es tu jugador favorito?

- Soy seguidor del Real Madrid, pero me gusta buscar por YouTube vídeos de futbolistas de todos los tiempos que juegan en mis dos posiciones: defensa central o mediocentro. Me gusta mucho cómo jugaba Makelele en el centro del campo del Madrid y Sergio Busquets cuando estaba en el Barça. De futbolistas actuales del Madrid, sigo a Camavinga y Tchouaméni porque le dan equilibrio al equipo. Y de defensa central, me encanta Virgil van Dijk del Liverpool FC.

Jonás abraza a su hijo mientras observan juntos una vista panorámica de Alcantarilla. Badía

A 'Wins' solo le levanta el ánimo hablar de fútbol. Jonás asegura que solo quiere que su hijo mayor juegue en la Puebla de Soto porque allí juegan sus dos hermanos, de 6 y 11 años, y por cuestiones logísticas, no por la rivalidad entre equipos. "Cuando Winston nos dijo que no quería seguir jugando en Vistabella esta temporada, en verano le llevamos a probar por pueblos pegados a Alcantarilla porque mi mujer no tiene coche y yo no puedo llevarlos a entrenar porque estoy trabajando".

Este padre de familia numerosa muestra un escrito firmado por él y por su esposa, dirigido a la Federación de Fútbol de Murcia, solicitando la carta de libertad de su hijo, como sus tutores legales. “Tras valorar la situación deportiva y personal del menor, hemos decidido de común acuerdo solicitar su baja federativa […]”. “Teniendo en cuenta que nuestro hijo sigue sin entrenar ni jugar los partidos de liga, y que una vez transcurridas cinco jornadas de la misma, el Club de Fútbol de Vistabella-Alcantarilla pierde todo derecho de retención del menor”.

- ¿Qué le ha respondido la Federacion?

- Jonás: Aún no tengo una respuesta. Pero si le dieran la baja, desde ese mismo momento, Winston podría volver a entrenar con la Puebla de Soto y podría jugar con ellos lo que queda de Liga Infantil. Estoy tan desesperado que hasta le he ofrecido al Vistabella pagarle los gastos de la ficha de mi hijo, desde septiembre hasta ahora, pero no quieren. Están jodiendo a mi hijo.

- ¿Por qué afirma eso?

- Lo único que tienen que hacer es darle de baja y fichar a cualquier otro chico, para tener 16 jugadores en plantilla y evitar una sanción. Además, tienen otra opción, subir a algún futbolista de los otros tres equipos infantiles que tienen y tampoco lo hacen.

Yo firmé la ficha en verano porque no quería problemas con ellos, mi hijo es un niño y lo mismo, el día de mañana decía de regresar con el Vistabella. Pero ahora me dicen que no me dan la carta de libertad porque Winston se va a jugar con el equipo del pueblo de al lado.

Wins, sentado en el banquillo, esperando su oportunidad. Badía

El CD Puebla de Soto ocupa el tercer puesto de la Liga Infantil Autonómica y el CF Vistabella es penúltimo, por lo que resulta muy llamativa la postura del equipo de Alcantarilla, ya que el club del pueblo de al lado está a tres puntos del líder y es evidente que un refuerzo como 'Wins', les daría pólvora como para asaltar el liderato.

De forma que Jonás no tira la toalla y ha llamado a la puerta de la Federación de Fútbol de Murcia: "Mi viaje en patera me enseñó que en la vida hay que aguantar". La sesión de fotos de este reportaje se hace en un campo de fútbol de Alcantarilla, para que 'Wins' se vuelva a sentir futbolista, vestido de corto, tocando la bola sobre el verde, y luciendo la equipación de la Puebla de Soto que el pobre no ha podido estrenar, por un conflicto más propio de la Liga de Fútbol Profesional que del fútbol base, cuyo objetivo debe ser enseñar valores a los niños.

"La equipación se parece a la del Milán", bromea el zagal, con un sonrisa tan resplandeciente como su alma inocente. "Yo puedo competir con cualquier jugador, sea de primer año o de segundo. Me gusta jugar de central porque tengo buena salida de balón y en el centro del campo porque ayudo a todo el equipo con mis pases". "Me encanta competir". “Solo soy un niño y quiero seguir con mi carrera profesional”.

Para intentar dar el salto al planeta fútbol, luciendo su dorsal preferido, el número 6, el mismo que llevaba Fernando Redondo, el centrocampista argentino que dio un taconazo estratosférico en Old Trafford para que Raúl marcara un gol en Champions, lo cierto es que Winston necesita pasar antes por el fútbol base y eso depende del CF Vistabella.