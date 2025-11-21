Cuatro detenidos por los actos violentos de Pamplona en los que un periodista de El Español fue agredido

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas en Pamplona como presuntas autoras de la 'kale borroka' que se produjo el pasado 30 de octubre en las inmediaciones del campus de la Universidad de Navarra, donde 'abertzales' encapuchados apalearon y agredieron brutalmente al reportero de EL ESPAÑOL José Ismael Martínez.

Tres de los detenidos se enfrentan a cargos por delitos de desórdenes públicos y atentado a agente de la autoridad, mientras que el cuarto está acusado de desórdenes públicos y lesiones.

Los arrestos, que se han producido este viernes 21 de noviembre, son el resultado de tres semanas de investigación llevada a cabo por la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional. Los cuatro detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número cinco de Pamplona.

​Los incidentes se desencadenaron la tarde del 30 de octubre, cuando grupos radicales de la izquierda abertzale se concentraron para protestar contra la presencia anunciada del activista Vito Quiles en el campus universitario. Aunque el acto había sido finalmente cancelado horas antes por motivos de seguridad, las protestas se mantuvieron.​

La Universidad de Navarra había suspendido toda su actividad presencial desde las 15:00 horas ante la previsión de incidentes violentos y la llegada de grupos ajenos a la comunidad universitaria. En un comunicado previo, la rectora María Iraburu había definido la institución como "un lugar de encuentro, reflexión, convivencia pacífica, debate sereno y respeto al otro".​

Los disturbios comenzaron en las inmediaciones del campus momentos antes de las 18:00 horas del jueves 30 de octubre. Grupos radicales iniciaron actos violentos que incluyeron agresiones a agentes de la Policía Nacional desplegados, así como al periodista de EL ESPAÑOL y a un estudiante.

La violencia se extendió posteriormente al barrio de Iturrama, donde los manifestantes tumbaron y quemaron contenedores, además de arrojar botellas, piedras y otros objetos contra los agentes de la VI Unidad de Intervención Policial.​

El balance de heridos fue especialmente grave: cuatro policías resultaron lesionados, uno de ellos por el impacto de una piedra en la cabeza y otros dos por artefactos incendiarios lanzados por los participantes en los disturbios.

Además, un joven ajeno a los incidentes tuvo que ser trasladado al hospital con lesiones de gravedad, al igual que el periodista José Ismael Martínez, que sufrió lesiones de consideración tras ser golpeado y arrojado al suelo.

Tras los acontecimientos, la Universidad de Navarra emitió un comunicado condenando los "graves incidentes" ocurridos en su campus y en la ciudad.

La institución académica expresó que, afortunadamente, no hubo que lamentar graves daños personales ni materiales en sus instalaciones, y reiteró que "la Universidad es un lugar de convivencia, diálogo y respeto en el que no tiene cabida la violencia".

La universidad también agradeció el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y destacó el comportamiento ejemplar de la comunidad universitaria.