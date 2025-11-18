'La Paqui', entre Moncloa y El Corte Inglés: la mujer de Cerdán "gastaba y gastaba" y Sánchez la invitó a cenar como desagravio

Paqui Muñoz Cano y su marido, Santos Cerdán, se beneficiaron económicamente de la compañía Servinabar, la empresa navarra implicada presuntamente en la tranma corrupta.

Su propietario, Antxón Alonso, no solo contrató a Paqui Muñoz durante 4 meses en 2018, a razón de un sueldo de 1.900 euros mensuales.

También pagó íntegramente el alquiler de la vivienda familiar en Madrid, les amuebló la casa y se hizo cargo de numerosos gastos personales, tanto del matrimonio como de su hija.

El 28 de julio de 2018, y ya efectuada la moción de censura, el matrimonio Santos Muñoz se muda a un piso en la calle Hilarión Eslava (Madrid), cuya fianza y alquiler fue abonado por Servinabar, según detalla el informe de la UCO, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Entre el 23 y el 25 de julio de 2018, Servinabar se hizo cargo de dos facturas en El Corte Inglés por un total de 5.520 euros, de los cuales 2.210 euros fueron en concepto de 'muebles dormitorio cama y confort'. El abono se realizó mediante transferencia bancaria.

Entre arrendamientos e inmuebles, Servinabar abonó un total de 62.840,26 euros entre noviembre de 2017 y octubre de 2019. La empresa navarra también pagó el alquiler del ático que servía de vivienda familiar de Santos Cerdán anteriormente a la de Hilarión Eslava.

La adquisición de muebles continuó durante varios meses. Así, el informe de la UCO señala que el 8 de noviembre de 2018 un vendedor de El Corte Inglés le escribe un correo electrónico a Antxón Alonso reclamándole el pago de una factura.

Se trataba de una mesa auxiliar que Paqui Muñoz, la mujer de Santos Cerdán, "se había llevado ya" sin pagarla. Alonso la abonó por transferencia. Fueron 119 euros, un movimiento que quedó reflejado al día siguiente en las cuentas de la compañía.

Servinabar pagó un total de 7.849 euros en muebles para la casa de Cerdán y su mujer. Se puso como tope, según interpretan los agentes de la UCO, 10.000 euros.

El detalle aparece en una nota manuscrita en la que se efectúa un sumatorio aproximado de los gastos familiares de cerdán, y que Servinabar iba haciendo frente.

El uso de la tarjeta

También refiere el informe de la UCO el uso de una tarjeta bancaria de Servinabar en la que el ex secretario general del PSOE y su mujer efectuaron cargos por 33.574 euros, sobre todo, en hoteles y restaurantes, según detalla el informe de la Guardia Civil.

Efectuaron cargos desde el 4 de mayo de 2016 al 18 de marzo de 2024. Entre esos gastos destacan los realizados durante unas vacaciones en Ibiza, en agosto de 2022. Solo en restaurantes y bares abonaron 1.795 euros, incluyendo una visita al hotel Ushuaia Ibiza el 10 de agosto.

En agosto de 2023, la tarjeta también les sirvió para pagar la manutención de sus vacaciones familiares en Tenerife, así como otras estancias en hoteles y restaurantes en ciudades como Sevilla o Málaga. Según la UCO, esa tarjeta era usada "tanto por Santos Cerdán" como "acompañado por su mujer e hija".

La mujer de Antxón Alonso, Karmele Atuxtxa, se mostró preocupada por los gastos de Cerdán en una conversación por WhatsApp el 9 de septiembre de 2021.

"La Paqui, que le conocen todas las vendedoras del Corte Inglés. Gastar y gastar (sic)", dijo Karmele a su marido.

Continuó la mujer de Alonso censurando la conducta del matrimonio Santos Muñoz en relación al tren de vida que llevaban: "Y en restaurantes fin de semana sí y otro también. Ya les vale. Todos de lo bueno lo mejor. Eso no es plan. Y encima no son nada discretos. Le téneis que coger entre los dos y hablarle claro".

La recomendación Karmele Atuxtxa iba dirigida a que se le rectificara a Santos Cerdán. "Hemos quedado en pararlo", le respondió su marido.

El 15 de mayo de 2025 aparecieron las primeras publicaciones en medios de comunicación apuntando la existencia de audios entre Ábalos y Koldo García, grabados por éste último, hablando de comisiones.

Al día siguiente, en las puertas del domicilio de Santos Cerdán, Paqui Muñoz protagonizó un encontronazo con varios periodistas, que esperaban obtener valoraciones del número 3 del PSOE.

Esa misma noche, y según publicaron varios medios, Paqui Muñoz y Santos Cerdán acudieron a una cena íntima en el Palacio de la Moncloa. Fueron invitados por Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez.

Horas antes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había apoyado públicamente a Santos Cerdán y a su familia por lo sucedido en la puerta de la vivienda familiar que pagaba, presuntamente, Servinabar.

https://x.com/sanchezcastejon/status/1923369824224161828?s=20

La empresa. considerada como el germen navarro de la trama corrupta, todavía abonaba el alquiler. Lo hizo hasta que Santos Cerdán dejó de ser el secretario general del PSOE, en el mes de julio, cuando fue llamado a declarar y posteriormente fue detenido e ingresó en prisión provisional.

"Mi solidaridad con Santos Cerdán y su familia. El acoso de ultraderechistas disfrazados de periodistas no tiene cabida en una democracia. Esto no va de partidos, va de derechos", escribió el presidente Sánchez en X.