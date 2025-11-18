Natalia murió apuñalada por su cuñada de 17 años por no darle "unas galletas y un Red Bull" en una comida familiar en Asturias

Era la tarde del sábado 15 de noviembre, y la familia Menéndez se sentaba a comer en su casa de Aces, una pequeña aldea de Candamo (Asturias), que no llega siquiera a los 100 habitantes.

Eran aproximadamente las 16:00 horas. En la mesa estaban los padres de familia, Natalia Menéndez Álvarez, la hija de 20 años, su pareja Ramón, su hermano Luis y la novia de este, una menor de 17 años, con la que tenía un bebé de pocos meses.

Lo que debía ser una comida tranquila de fin de semana se convirtió en tragedia en cuestión de minutos. Todo empezó, según el testimonio del propio Luis, recogido por el diario La Nueva España, por "unas galletas y un Red Bull".​

Natalia, apasionada del mundo del motor y que hacía poco que había dejado de trabajar como camarera, se negó a darle a su cuñada lo que pedía, y fue entonces cuando la menor, que según Radio Televisión del Principado de Asturias padecía problemas psiquiátricos de los que estaba siendo tratada, se alteró violentamente.

Primero le dio un rodillazo a su novio, el hermano de Natalia, que posteriormente tuvo que ser atendido y vendado a causa de la lesión que le ocasionó la que hasta ahora era su pareja, pero de la que ya no quiere "saber nada".

Después comenzó a agredir a sus suegros, mientras toda la familia intentaba reducirla. "Entre cuatro no podíamos con ella, ni agarrándola del cuello por detrás. Fue mientras llamábamos al 112 cuando apuñaló a mi hermana", relató Luis, ya a las puertas del tanatorio, porque cuando llegaron los servicios de emergencia, ya era tarde.

Natalia fue apuñalada por su cuñada de 17 años. Redacción | Agencias

La menor había empuñado un cuchillo de cocina y se lo había clavado directamente a Natalia en el abdomen, ocasionándole la muerte a los pocos minutos.

La joven apenas pudo dar unos pasos fuera de la casa antes de desplomarse sobre el suelo de la calle. A pesar de los intentos del personal de emergencias por reanimarla, a las 17:00 horas no pudieron hacer otra cosa que certificar su muerte.

El padre de Natalia tuvo que ser ingresado tras el crimen por un cuadro de ansiedad y la madre, Josefina, no pudo acudir al tanatorio al quedar "trastornada" tras ver morir a su hija, según contaron fuentes cercanas a la familia.

La menor intentó huir

Tras el apuñalamiento, la menor huyó de la vivienda pero, en su escape, pinchó las cuatro ruedas de un coche y destrozó un camión que su pareja y el padre de este usaban como vehículo de trabajo.

Antes de alejarse definitivamente, arrojó el arma homicida al tejado de una casa cercana, lo que obligó a la Guardia Civil a pedir la intervención de los Bomberos de Asturias para recuperarla.​

Dos patrullas de la Guardia Civil de Piedras Blancas la localizaron a las 16:30 horas, apenas 30 minutos después del crimen, en las inmediaciones de la estación de FEVE en Aces, donde fue detenida sin oponer resistencia.​

Durante la madrugada del domingo, en su estancia en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil, sufrió una crisis que requirió su traslado inmediato a la unidad de Psiquiatría del Hospital San Agustín de Avilés, donde permaneció ingresada bajo custodia.​

Ahora, tal y como ha informado el Ministerio Fiscal, "la sección de menores de la fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado al juzgado de menores el ingreso cautelar en el módulo terapéutico del centro de Sograndio (Oviedo) de la menor detenida".

El Ayuntamiento de Candamo ha decretado tres días de luto oficial y las banderas del concejo ya ondean a media asta. Además, todos los actos públicos institucionales, festejos y actividades oficiales han sido suspendidos.

En un bando municipal, el consistorio no tardó en mostrar sus condolencias tras la muerte de Natalia: "El trágico fallecimiento de una vecina de nuestro concejo nos ha generado un profundo sentimiento de dolor y consternación, sintiéndonos todos los vecinos y vecinas profundamente afectados por la pérdida".​