Bibi, la peluquera gallega que comienza a estudiar la ESO a los 38 años: "Quiero ser alguien. Si te pones, lo puedes conseguir"

La historia de Bibiana Ares es un ejemplo de superación ante las dificultades que plantea la vida. Después de 15 años cotizados, Bibi ha tenido que cerrar su negocio de peluquería por un problema de salud.

A pesar de ello, a sus 38 años no ha tirado la toalla y está estudiando para sacarse la Educación Secundaria para Personas Adultas (ESPA) en la escuela Santa María de Caranza, en Ferrol.

Bibi abandonó sus estudios obligatorios cuando era joven para dedicarse a la peluquería. "Siempre me gustó, desde niña. A mis hermanas siempre las peinaba yo", cuenta en conversación con EL ESPAÑOL.

Dos de sus primas también son peluqueras, aunque su vocación no es algo que venga de familia: "Mi madre tenía una amiga peluquera y yo siempre quería irme con ella", relata.

Peluquera de vocación

En ese momento su pasión por la peluquería se tornó en una realidad y estuvo trabajando 8 años en el oficio. Pasado ese tiempo, se aventuró a abrir su propio negocio como autónoma: Peluquería Unisex Bibi Ares, en el municipio gallego de Cabanas.

Sin embargo, Bibi se vio obligada a echar el cierre a sus sueños en marzo de 2024 por motivos de salud. "Empecé con un poquito de molestias en las manos y terminé con una dermatitis terrible", explica conteniendo la emoción.

La gallega cuenta que tuvo "mucha tristeza" al ver cómo su vocación se veía interrumpida. "No sabía qué hacer. Intenté poner una peluquería de productos naturales, pero también me daban alergia", recuerda con nostalgia.

Bibiana Ares trabajando en su negocio de peluquería. Cedida

El estado de salud de Bibi empeoraba cada año que seguía ejerciendo la profesión y, a pesar de que aprovechaba sus días de vacaciones para curarse las manos, "estos dos últimos años ya era imposible". "Llegó un punto que no podía ni doblar las manos del dolor, ni meter medio dedo en el agua", relata.

Actualmente, se encuentra de baja laboral y ha solicitado una incapacidad por el problema que le ha derivado su trabajo en las manos. Cuenta que se la ha "denegado la incapacidad sin dar explicaciones" y, sentencia: "Voy a recurrir".

Por suerte, se está recuperando favorablemente y los médicos dicen que su estado de salud mejorará y que sus manos se curarán hasta poder volver a la normalidad.

Bibi ha atendido a este diario en plena época de exámenes y asegura que en esta etapa de su vida se encuentra "completamente centrada" en sus estudios.

Además, cuenta con cariño que se siente muy afortunada por el apoyo que recibe de su pareja: "Él está trabajando mientras yo estudio. Por eso económicamente podemos permitírnoslo, si no no podría".

Estudiar a los 38 años

A pesar de que Bibi lleva muchos años sin estudiar, asegura que el proceso no está siendo difícil porque "cuando quieres hacer algo te pones a ello y lo consigues". "Tengo claro que quiero estudiar, quiero tener la ESO y quiero poder ser algo", explica.

Una vez superados los cursos correspondientes a 1.º y 2.º de la ESO, este año está cursando 3.º y 4.º. La personalidad de Bibi es inquieta, y cuenta que al principio le costaba concentrarse y estar sentada en la silla. "Siempre he estado muy activa". "Poco a poco me voy adaptando, pero solo paro quieta para estudiar. El resto del tiempo intento estar en movimiento", relata.

Durante el curso escolar 2023-2024, un total de 199.187 personas adultas estudiaron enseñanzas de carácter formal. Asimismo, en España se han registrado un total de 1.443 centros específicos de Educación de Adultos para el curso escolar 2024-2025, según los datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Bibiana aclara con humildad que la suya es una historia "muy normal". "En el centro hay perfiles e historias de todo tipo", cuenta la estudiante. "Sobre todo hay mucha gente extranjera, algunos incluso que ni siquiera saben el idioma", agrega.

Una vez superada la ESO le gustaría hacer un ciclo medio de FP relacionado con la infancia. "Era mi otro sueño de joven. O peluquería o cuidar niños pequeños, porque me encantan", dice contenta.

Bibi ha demostrado ser un claro ejemplo de superación y continuará estudiando hasta alcanzar sus objetivos. "No me apetece entrar en un trabajo sin tener mis estudios", sentencia.