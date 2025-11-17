La Fiscalía pide 25 años para 'El Manchego': el kamikaze de Canals que mató a Jesús y Bessy tras la Champions del Madrid

Yuri, junto a su cuñada, la difunta Bessy Patricia García Pineda, y su difunto hermano, Jesús Orlando Córdova Duarte, atropellados mortalmente por un kamikaze en Canals en el año 2022. Cedida

La hija de Jesús se está criando sin una figura paterna. El culpable de esta situación tiene nombre y apellidos: Antonio Manuel G. N., alias ‘El Manchego’, el kamikaze que sembró un reguero de sangre a la salida del Pub Valhala Music de Canals, durante la madrugada del domingo 29 de mayo de 2022, cuando algunos clientes como Jesús y su pareja, Bessy, celebraban la Decimocuarta Champions del Real Madrid.

“Mi sobrina no tiene ningún recuerdo de su padre porque no había cumplido ni un año cuando pasó todo”, tal y como subraya Yuri, hermana del hondureño Jesús Orlando Córdova Duarte, atropellado mortalmente junto a su pareja, Bessy Patricia García Pineda, aquella madrugada de infausto recuerdo en Canals.

Tres años después de esta tragedia, la Fiscalía de Alzira acaba de emitir su escrito de conclusiones provisionales al que ha accedido en exclusiva EL ESPAÑOL y donde solicita una condena ejemplar para ‘El Manchego’: 22 años de prisión por los dos asesinatos de Jesús y Bessy, así como 3 años y 6 meses, por conducir con manifiesto desprecio por la vida de los demás.

“Con esa condena no se recupera la vida de mi hermano ni de su pareja, pero es algo para que se haga Justicia: eso es lo único que queremos las dos familias", según reflexiona Yuri, cocinera del bar Bon Profit, situado en L'Alcúdia de Crespins, a solo tres kilómetros de Canals.

“No se me olvidará nunca lo que sucedió. Yo llegué solo cinco minutos después del atropello y me di cuenta de que no sería leve”. De hecho, aquella madrugada del 29 de mayo, varios clientes del pub hicieron vídeos de ‘El Manchego’, tras atravesar en sentido contrario el carrer Valencia y llevarse por delante a Jesús y Bessy: una pareja natural de Honduras y que no tenía nada que ver con el incidente que el kamikaze protagonizó en el local del copas.

- ¿Cómo se enteró del doble atropello?

- Yuri: Estaba en casa durmiendo y un amigo de mi hermano me llamó a las 3.15 de la madrugada, para decirme que había tenido un accidente. Cuando llegué, Jesús estaba inconsciente y lo estaban reanimando. No pude hablar con él.

Esta cocinera, una experta en los fogones preparando paellas, tiene que convivir a diario con el amargo sabor de no haber podido despedirse de su hermano. "De Jesús lo recuerdo todo".

Y en honor a su memoria y de su hija que quedó huérfana de padre, contrató los servicios de la abogada Verónica Ene, para ejercer una acusación particular en este proceso que tiene en la diana a Antonio Manuel: empleado por aquel entonces de una fábrica de envases de Xàtiva, de 48 años, y que aquella madrugada se 'empolvó' la nariz mientras bebía gin-tonics y cervezas.

Así lo expone la Fiscalía: “En la media noche del 29 de mayo de 2022, el encausado acudió al Pub Valhala Music, situado en la Calle Valencia de Canals, donde el mismo sufrió una agresión por parte de varias personas que se encontraban en el local”.

'El Manchego' se puso a hablar con una chica en la barra y su novio le dio dos puñetazos que lo tiraron al suelo, como un boxeador que besa la lona. De forma que se fue al aseo y salió tan encendido por su KO que le pegó una patada a la puerta, lo que provocó que una camarera saliera detrás suya, para recriminarle su conducta. ‘El Manchego' le dio un empujón a la empleada y unos chicos le pegaron por ese gesto violento. Esos dos episodios provocaron la ira de 'El Manchego' y se tomó la Justicia por su mano, convirtiendo su Opel Mokka en un arma con la que vengarse de todos los clientes que le habían pegado.

“Sobre las 3 horas, el encausado, bajo los efectos de la cocaína y el alcohol, se subió al vehículo de su propiedad, un Opel Mokka, matrícula ‘X’, con póliza en vigor en la fecha de los hechos [...]”.

“El encausado condujo hacia el mencionado local, introduciéndose en la calle Valencia en dirección prohibida, de manera intencionada, a una velocidad excesiva y que doblaba el límite establecido de 30 kilómetros por hora, acelerando la marcha al dirigirse hacia las personas que se hallaban saliendo del pub”.

Antonio 'El Manchego', el 1 de junio de 2022, custodiado por dos guardias civiles, a su llegada a los juzgados de Xàtiva. Efe

La presunta venganza de Antonio Manuel G. N. contra sus agresores se saldó con la vida de Jesús, de 31 años, y Bessy, de 33 años, una pareja feliz que cruzaba la calle para regresar a casa, tras salir una noche de sábado, para celebrar que el Real Madrid se había impuesto al Liverpool en la final de la Champions en París, con un gol del crack Vinicius Júnior.

“El encausado llevó a cabo dicha acción, de manera súbita, sorpresiva e inesperada, siendo plenamente consciente de la imposibilidad de poder esquivarlo, dada la velocidad a la que conducía, en sentido prohibido de la circulación, con el ánimo de menoscabar la integridad física de sus agresores, y con la intención de acabar con sus vidas, a sabiendas de que había gente saliendo del local en aquellos momentos, consiguiendo arrollar a dos peatones que estaban cruzando la calle en ese instante”.

Uno de esos peatones, Jesús Orlando Cordova Duarte, recibió un impacto brutal en las piernas con el parachoques y acabó sobre el capó del Opel Mokka que conducía ‘El Manchego’, siendo “arrastrado unos metros” hasta caer sobre la calzada con un “traumatismo cráneoencefálico”. Bessy Patricia García Pineda “recibió un fuerte impacto” que le causó múltiples fracturas óseas, hematomas, abrasiones... “No pudieron hacer nada para evitar el impacto”, según concluye la Fiscalía.

Primero murió Jesús, a las 4:30 de la madrugada. Unas horas después, a las 7.20, le siguió a la eternidad su querida Bessy. En el carrer de Valencia donde se ubica el pub, justo al lado del río Cañoles, cada 29 de mayo y en el Día de Todos los Santos, la pobre Yuri acudía a colocar unas flores en recuerdo de la pareja hasta que se lo han prohibido: "Me ha dolido que el Ayuntamiento de Canals me prohibiera homenajearlos, argumentando que dejo flores y fotos en una calle del pueblo".

"En Canals se han olvidado de la muerte de mi hermano y su pareja", reflexiona esta hondureña, de 37 años. "El Ayuntamiento me podría haber ofrecido alguna alternativa, cuando en las carreteras y en otros lugares, vemos cruces con ramos de flores en recuerdo de alguna persona fallecida en accidentes de tráfico".

Yuri, la última vez que pudo dejar flores en el carrer de Valencia donde fue atropellado su hermano, Jesús, y su pareja, Bessy. Cedidas

- ¿Cómo lleva su sobrina la ausencia de su padre?

- Yuri: La niña está con su madre biológica y le ha explicado que su papá está en el cielo. Pero no le ha dicho el motivo. Le suele enseñar fotos y vídeos de Jesús y le habla de mi hermano para que le conozca. Mi sobrina llama papá a su abuelo, aunque ella sabe perfectamente que su padre es Jesús.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía también reclama diversas indemnizaciones para los familiares de Jesús y Bessy, hasta sumar 373.701 euros. Aunque esta hostelera que está asesorada por la abogada Verónica Ene, del bufete MMB, insiste en que el dinero es lo de menos para ellos: solo quieren que se materialice la petición de un cuarto de siglo a la sombra para el kamikaze que mató a sus dos seres queridos.

"Me dan escalofríos, solo de pensar que lo podrían condenar a menos años durante el juicio”, recalca Yuri. "Solo queremos que le caiga la mayor condena a este tipo para que no quede impune lo que hizo".

Tan grave fue lo ocurrido en este pueblecito valenciano que 'El Manchego' permanece en prisión provisional desde junio de 2022. La tragedia no fue mayor debido a que acabó al volante de su Opel Mokka dentro del río Cañoles.

Prueba de ello es que la Fiscalía recalca que este kamikaze no prestó auxilio a sus dos víctimas, incluso intentó huir a toda velocidad por la calle Valencia donde no arrolló a nadie más de milagro:

“Tras el atropello, el encausado, con ánimo de evitar las consecuencias de sus actos, y sin intención alguna de prestar ayuda a las víctimas, aceleró la marcha a la altura de los números 14 y 16 de la citada vía, continuando por la misma a gran velocidad, impactando con el puente de piedra que cruzaba el río, en la intersección de la Plaza La Pau con la cale Fray Matías Ferrer, precipitándose dentro del río”.

Estado en el que quedó el turismo que conducía Antonio 'El Manchego' tras acabar dentro del río Cañoles de Canalas. P. L.

“Durante ese trayecto, provocó desperfectos en el vehículo Toyota Avensis, matrícula ‘X’, propiedad de J. R. V., y al vehículo Volvo S40, matrícula ‘X’, propiedad de G. K. H., que se encontraban debidamente estacionados en la calle Valencia de Canals”.

'El Manchego' acabó zambulléndose con su Opel en el cauce del Cañoles tras chocar contra el muro de piedra que discurre paralelo al río. Pronto tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados para responder ante un jurado popular por un siniestro vial terrorífico, motivado por un supuesto cóctel de alcohol, drogas y la sinrazón de la venganza, que se cobró la vida de dos personas inocentes, cuyos restos mortales descansan en Honduras.

La Fiscalía también quiere condenar a Antonio Manuel a no volver a conducir ningún vehículo a motor, durante un periodo de 10 años, desde el momento en el que recupere la libertad. Pero antes tiene que entrar en prisión: el sueño de Yuri y del resto de familiares de Jesús y Bessy que conviven con una herida que jamás cicatrizará por culpa de un kamikaze.