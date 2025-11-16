Caso Encarnita Polo: "El hombre la estranguló y se puso a llorar. Dijo que no recordaba nada y no sabía lo que había hecho"

El usuario de la residencia para la tercera edad de Ávila que estranguló -supuestamente- a Encarnita Polo, no recuerda la secuencia durante la que acabó con la vida de uno de los iconos de la música pop y de la copla de los años sesenta y setenta, cuya carrera trascenderá a su propia muerte. Todo ello, gracias a canciones que forman parte del imaginario colectivo -como Paco, Paco, Paco o Pepa Bandera-.

"El hombre la estranguló y luego se puso a llorar". "Cuando le preguntaron porqué había hecho eso, decía que no se acordaba de nada y que no sabía lo que había hecho", tal y como detalla una fuente próxima a la investigación policial.



"Se trata de un señor, de 66 años, que llevaba unos 15 días en la residencia: lo ingresaron sus hijas por problemas de demencia o alzhéimer, aunque todavía no está muy claro". "Las hijas empezaron a ver que tenía un comportamiento raro, que se encontraba muy perdido y con muchos cambios de humor, después de jubilarse, y decidieron llevarlo a una residencia porque no querían dejarlo solo en casa".

De forma que optaron por ingresarlo en la Residencia DomusVi Decanos, "uno de los centros más caros de Ávila", y que es conocido en toda la provincia porque cuenta con algunos usuarios ilustres: "Está la abuela de un exjugador del Real Madrid".

La Brigada Provincial de Policía Judicial asume la investigación para esclarecer qué sucedió en las instalaciones, durante la madrugada del jueves al viernes, cuando este nuevo usuario acabó dentro la habitación de Encarnita Polo y la asfixió. Cuando llegó el personal al cuarto, para prestar auxilio a la cantante nacida en el barrio sevillano de Triana, ya era demasiado tarde.

Los primeros indicios apuntan a que este usuario de la residencia podría alternar algún momento de lucidez con otros de demencia. "El hombre, en el momento en el que se dio cuenta de que había matado a una mujer, se puso a llorar". "Si se puso a llorar después es porque puede que tenga algún momento de lucidez".

EL ESPAÑOL ha podido saber que este sexagenario "está ingresado bajo custodia policial" en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila. "Le están evaluando a nivel psiquiátrico para determinar qué tipo de patología padece". Los investigadores quieren aclarar su nivel de deterioro cognitivo, antes de ser puesto a disposición judicial.

El Hospital Nuestra Señora de Sonsoles en Ávila donde está ingresado el sexagenario que supuestamente estranguló a Encarnita Polo. EFE / Raúl Sanchidrián

Una portavoz de la Residencia DomusVi Decanos no ha querido aclarar si este hombre, de 66 años, padece algún tipo de deterioro cognitivo que pudo desencadenar la agresión mortal sobre Encarnita Polo: una de las usuarias más queridas en las instalaciones. "Hay abierta una investigación que está bajo secreto", tal y como recalca la citada portavoz a este diario.

“Estamos consternados ante lo ocurrido y por el máximo respeto a la confidencialidad que ahora mismo se nos pide, así como el cariño a nuestra residente, familia, personal del centro y compañeros, no vamos a pronunciarnos ante la situación".

"El caso está en manos de autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos. Nuestra prioridad es velar por el bienestar general en estos momentos tan difíciles”.

La investigación de la Policía Nacional pretende aclarar cómo es posible que este hombre, de 66 años, saliera de su habitación y acabase dentro del cuarto de la mítica cantante, de 86 años, saltándose cualquier tipo de control del personal de ese turno, ya sean gerocultores, enfermeros, auxiliares o celadores. Las pesquisas también van encaminadas a determinar el motivo por el que el sexagenario asfixió a Encarnita Polo y si el desencadenante fue algún tipo de deterioro cognitivo.

"Cuando una persona tiene alzhéimer, la convivencia con la familia en el domicilio se puede volver inviable porque a veces se ponen agresivos". "La familia decidió ingresar a este hombre en la residencia para que estuviera supervisado 24 horas", según recalcan estas fuentes próximas a la investigación.

¿Es inimputable?

La Residencia DomusVi Decanos para personas mayores, según su propia página web, cuenta con 112 habitaciones individuales y 118 dobles, distribuidas en unas instalaciones "para garantizar una atención individualizada", con unidades especializadas, entre ellas un área para usuarios con alzhéimer y otras demencias, así como servicios de atención gerontológica; espacios destinados a rehabilitación o cuidados temporales. También hay zonas comunes donde coinciden los ancianos, como la capilla o el salón donde juegan al bingo.

"No se explica cómo no estaba vigilada una persona que ha ingresado con un [supuesto] trastorno cognitivo y que incluso se puede poner violenta", tal y como se pregunta esta fuente próxima a la investigación policial. "El hombre está destrozado". Eso cuando supuestamente es consciente de la situación, ya que en otros momentos no recuerda nada.

De forma que será la autoridad judicial, a través de un minucioso análisis forense, la que deberá determinar si es imputable, o no, por la muerte de la cantante pionera del flamenco-pop, de personalidad divertida y un carácter único que también la llevó a debutar como actriz con Domenico Modugno, en la comedia musical Scaramouche.

De momento, lo único que está claro es que este sexagenario, en plena madrugada, se despertó, y acabó en la habitación de Encarnita Polo, nacida en Sevilla (1939) y criada en Barcelona, cuya vida ha terminado de forma trágica en Ávila. Este sábado, se ofició el entierro de la artista octogenaria, al que acudió su hija, Raquel Waitzman Polo, la cual no ha querido pronunciarse sobre estos hechos terribles, pidiendo a los medios que respeten su duelo.