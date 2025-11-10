Josemi, mecánico español sobre trabajar en Australia: "En un año aquí se puede ganar lo mismo que en España en 20"

Un taller propio de mecánica y una empresa de compra-venta de coches son los negocios que José Miguel Olegario tiene en Australia bajo su mandato con tan sólo 24 años.

Ya en España, Josemi tenía un buen puesto como mecánico en un taller de coches de la Comunidad Valenciana, su ciudad natal. "Llevaba una buena vida, cómoda y sin problemas, pero quería salir de la burbuja", cuenta el valenciano.

Por ello, en 2022 decidió emigrar a Gold Coast, en la costa este de Australia. "Tenía algo dentro que me llamaba a salir", relata. El joven comenzó trabajando para un taller de la ciudad, y a los 6 meses decidió emprender como autónomo con una furgoneta cobrando "1.400 dólares a la semana y 80 a la hora los sábados".

Josemi Olegario trabajando en su taller de mecánica en Australia. Cedida

Sin embargo, con intención de crecer laboralmente, a las pocas semanas abrió su propio taller de mecánica. Ahora cuenta con una plantilla de 3 trabajadores españoles y 60 coches en flota. El valenciano asegura que en Australia"es mucho más fácil que en España porque aquí no hay cuotas de autónomo".

"Es muy fácil montar negocios. Los primeros 18.000 dólares de autónomos son limpios, te permiten despegar". Por el contrario, las cuotas mensuales de autónomos en España "son muy altas" y ahogan a los trabajadores. "En un año aquí se puede ganar lo mismo que en España en 20", confiesa en conversación con EL ESPAÑOL. "También el trabajo es mucho más calmado", añade.

Respecto a la jubilación, el valenciano también observa facilidades: "En cada nómina te quitan una parte del sueldo destinada a un plan de pensiones. Ese dinero se puede consultar en todo momento, e incluso retirar sin problemas para la compra de una vivienda". Además, aclara que el dinero retenido puede sacarse cada cinco años para otras causas, aunque con una penalización del 20 % de lo recaudado.

"Hay que ganárselo"

No obstante, Josemi aclara que "todo hay que ganárselo" y que para llegar donde está hoy estuvo mucho tiempo trabajando 12 horas al día de lunes a domingo. El joven aterrizó en Australia sin apenas saber inglés para aprender el idioma; viajó junto a YouTooProject, una agencia que facilita los visados.

Hoy, tres años después, puede confirmar que se siente pleno con su nueva vida. "Trabajo de lo que me gusta. Me levanto, voy a correr, a la playa...", cuenta con satisfacción. "Aquí todo es diferente, la gente vive muy bien, mientras que en España todos están quemados", añade.

El joven vive con otro chico de Valencia en una casa de 4 habitaciones y con piscina por la que paga "950 dólares a la semana". Su compañero de casa es chef y todos los domingos preparan una paella valenciana.

El resto de sus días libres los pasa visitando cascadas, yendo a ver ballenas, montando en moto acuática y asistiendo a fiestas organizadas por otros españoles.

Además, cuenta que estos años viviendo en el extranjero le han permitido viajar mucho: Bali, Japón, Tailandia, Nueva Zelanda... "Aquí es muy fácil crear un grupo de amigos y en los trabajos es muy sencillo pedir los días".

Josemi Olegario junto a su grupo de amigos en Australia. Cedida

"Se puede trabajar durante un mes y después irse de vacaciones sin dar explicaciones. Hay mucha flexibilidad", señala Josemi. "Lo bueno de Australia es que puedes ser lo que quieras. Igual cambias cuatro veces a la semana", añade exagerando con gracia.

Otro punto que destaca el español es la seguridad de Gold Coast: "Todo es más tranquilo, las casas están siempre abiertas y apenas hay delincuencia". Aunque lamenta que hay quienes se aprovechan de la bondad de los australianos.

Asimismo, a pesar de que la sanidad en Australia es privada para los extranjeros, Josemi asegura que paga "600 dólares al año" por su seguro médico. Una cifra que no resulta alta teniendo en cuenta que el salario mínimo anual ronda los 100.000 dólares australianos.

Como contra, apunta que "los vicios son caros": "Una cerveza cuesta 10 dólares y un paquete de tabaco llega casi a los 50", cuenta. Sin embargo, señala que "la comida es relativamente más barata".

Por el momento, el joven valenciano tiene pensado quedarse en Australia. "Quiero explotar aquí al máximo", dice. Al menos durante cinco años permanecerá allí con intención de conseguir el pasaporte australiano, pero no descarta volver a España para retirarse.

Josemi anima a todos los jóvenes a vivir la experiencia de emigrar al extranjero al menos por un tiempo. "Me dicen que soy muy valiente y lo único que he hecho es coger un vuelo. Cuando llegas aquí todo va rodado porque la gente está igual que tú", cuenta a partir de su vivencia personal.