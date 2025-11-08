Bimba y Lola son Uxía y María, las sobrinas 'sin rostro' de Adolfo Domínguez: su imperio factura 234 millones desde Vigo

Grandes enigmas de la moda en España. María y Uxía tienen la pasión por la industria textil como herencia familiar. Hace tan sólo dos décadas, las hermanas Domínguez fundaron Bimba y Lola, una marca especializada en moda femenina que a día de hoy factura 234 millones anuales.

En febrero de 2005, los sueños de María y Uxía Domínguez Rodríguez comenzaron a hacerse realidad tras haber crecido en el ambiente de la moda. Corría el año 1950 cuando los abuelos de las hermanas fundaron una sastrería en Orense, Galicia. Es en ese momento cuando comenzó todo.

Adolfo Domínguez Estévez y Josefina Fernández –abuelos de María y Uxía– se casaron en 1944. Por aquel entonces, Adolfo residía en Sabadell (Cataluña), donde compraba telas a los tejedores de la ciudad para enviarlos a Puebla de Trives​​​, municipio gallego en el que vivía Fina, quien se encargaba de vender los tejidos.

Anuncio de la Sastrería El Faro en el diario 'La Región'. Archivo

Pasados unos años, Adolfo regresó a Puebla de Trives y juntos abrieron una pequeña tienda en la que se confeccionaban trajes a medida. Ante la próspera acogida, la pareja se mudó a la gran ciudad y en 1950 fundaron la Sastrería Camisería El Faro, en el número 60 de la avenida de La Habana, en Orense.

Una herencia familiar

María y Uxía Domínguez son sobrinas del importante empresario y diseñador español Adolfo Domínguez Fernández, quien abrió su primera tienda en 1970. En 1997 la empresa se convirtió en la primera casa de moda de España en salir a bolsa. Y desde mayo de 2020 es su hija Adriana Domínguez quien dirige la empresa.

La marca Adolfo Domínguez comenzó a despegar en 1980 con la línea de moda AD Mujer, que progresivamente se ha ido expandiendo hasta convertirse en una de las firmas más sonadas de la industria de la moda en España.

Imagen de archivo de Adolfo Domínguez junto a su hija Adriana Domínguez. EFE

También el padre de María y Uxía, Jesús Domínguez, se dedica al sector textil. Ambos hermanos –Adolfo y Jesús Domínguez– comenzaron su trayectoria cuando la Sastrería el Faro se transformó en la reconocida firma Adolfo Domínguez e Hijos.

En 1998, Jesús abandonó el negocio familiar y fundó Sociedad Textil Lonia (STL) junto a otros dos de sus hermanos, Javier y María José. La empresa dirige las firmas Purificación García y CH Carolina Herrera.

En definitiva, las hermanas Domínguez crecieron entre prendas de ropa, accesorios y zapatos de la moda de lujo. En 2005, padre e hijas fundaron la marca Bimba y Lola con una inversión inicial de 15 millones de euros.

María y Uxía aprendieron la profesión de su padre, un empresario constante y emprendedor. "Práctico, muy intuitivo y serio", señaló un trabajador de la plantilla a La Voz de Galicia. Las reuniones eran siempre familiares y Jesús nunca puso en duda las decisiones ni mandatos de sus hijas, sino que las dejaba hacer y confiaba en su criterio.

Imagen de archivo de Jesús Domínguez. Archivo

La trayectoria de la firma

En los últimos años, Jesús Domínguez se ha desvinculado de Bimba y Lola, traspasando todas las responsabilidades a sus hijas. Además, ha cedido su puesto en el consejo de Sociedad Textil Lonia a su hija mayor, María.

Tan sólo un año después de la salida de la firma al mercado, en 2006, abrieron su primera tienda en Bilbao. Y en 2017 se iniciaron en un plan estratégico de crecimiento a fin de alcanzar la internacionalización de la firma.

Un año después, en 2018, María y Uxía Domínguez quedaron finalistas en El Protagonista del Año, un proyecto que reconoce a la figura más relevante del sector de la moda en España cada año. Las hermanas Domínguez Rodríguez fueron reconocidas por "haber emprendido una nueva etapa de crecimiento con Bimba y Lola tras decidir romper con el capital riesgo".

En 2020 fueron galardonadas por el Ministerio de Industria y Turismo con el Premio Nacional Honorífico a la Gran Empresa de la Industria del Sector de la Moda. Un premio que reconoce el esfuerzo continuado en diseño, innovación, producción y empleo.

Imagen de archivo de una tienda BIMBA Y LOLA. Archivo

El 22 de enero de aquel mismo año crearon el primer Consejo de Administración del Grupo, integrado por ocho miembros. Entre ellos, ambas hermanas Domínguez Rodríguez: Uxía como presidenta y María como vicepresidenta. También el padre de éstas estuvo como consejero delegado de la empresa.

Ante la nueva etapa, Uxía manifestó: "Hoy es un día especial para nosotros. Abrimos el Grupo a un consejo que incorpora perfiles independientes y valiosos, que nos ayudarán enormemente a desarrollar nuestra estrategia sin renunciar a nuestro carácter familiar".

Estas son las primeras declaraciones que constan de las fundadoras de Bimba y Lola, cuando Uxía Domínguez se convirtió en la presidenta de la firma, y su hermana María ocupó la vicepresidencia.

En este punto, cabe señalar que la identidad de las hermanas es desconocida debido a su rechazo sistemático a las apariciones públicas. Este anonimato se debe a que María y Uxía Domínguez no conceden entrevistas a medios de comunicación ni participan en actos o eventos.

"Un sueño cumplido"

En 2024, trasladaron su sede de Mos (Pontevedra) a una nueva ubicación más céntrica también en Vigo. Uxía volvió a compartir testimonios en público: "Reunir a nuestros equipos en este espacio es un sueño cumplido después de mucho esfuerzo, además de un gran paso para continuar creciendo como proyecto de futuro", expresó.

A comienzos de 2025 dieron un nuevo paso en el crecimiento de la empresa: el lanzamiento de la primera línea de fragancias. "Es una aventura en la que nos embarcamos con tranquilidad", manifestó María ante la presentación.

Hoy, 20 años después, la marca "cuenta con 311 puntos de venta" repartidos en "32 países de Europa, América y Asia". Durante los seis primeros meses de este 2025, el negocio internacional ha representado "el 44 % de las ventas totales".

Imagen de archivo de una tienda BIMBA Y LOLA en París. Archivo

Asimismo, en este vigésimo aniversario, la firma asegura estar "unida al arte" y ha sido elegida como representante para la conmemoración del Bicentenario de la National Gallery de Londres.

En definitiva, Bimba y Lola es un imperio que no cesa en el alcance de su facturación, registrando "una cifra de ventas de 234 millones de euros" al cómputo del año fiscal 2024, finalizado en febrero de este 2025.

De mujeres y para mujeres

Bimba y Lola es una firma femenina de mujeres y para mujeres, con una plantilla joven formada por una mayoría de mujeres.

La marca tiene su público focalizado en mujeres profesionales de 20 a 50 años. Y se enmarca en el lujo accesible, en tanto que ofrecen productos de calidad a un precio accesible. "La gente se interesa cada vez más por la moda y está dispuesta a pagar por ella, de ahí que nos hayamos centrado en el semilujo", declaran las fundadoras a Vogue Spain.

Comenzaron siendo una firma de complementos, mayoritariamente bolsos, aunque fueron ampliando su alcance de mercado incluyendo prendas de vestir y zapatos de la marca.

No obstante, en cada temporada, la colección de bolsos continúa siendo el mayor reclamo de la marca, destacables por la originalidad de sus diseños contemporáneos y sus acabados minimalistas y refinados.

Imagen de archivo de bolsos de la firma BIMBA Y LOLA. Archivo

El nombre de la firma

Inicialmente, la marca fue bautizada bajo el nombre Moet & Mos. Por un lado, toma influencias de la elegancia de la marca francesa de champagne; por otro, referencia a la localidad gallega de Mos (Pontevedra), lugar en el que primeramente se encontraba el centro logístico de la empresa.

Sin embargo, las hermanas renombraron rápidamente la empresa en mención a sus dos perras: Bimba y Lola. Este cambio fue muy bien acogido por el público y, apenas unos meses después de lanzar la sociedad al mercado, fue rebautizada.

Bimba & Lola se convirtió en el segundo nombre de la marca, acompañado del logotipo minimalista de un galgo. Un conjunto que refleja la premisa de la empresa: una marca de lujo accesible.

En torno a 2014 decidieron abandonar paulatinamente el uso del galgo en su logo y optar por otros más austeros que respiran ápices de modernidad y jovialidad. Es entonces cuando Bimba y Lola –tal y como se conoce hoy– se convirtió en una realidad.

Evolución del logotipo de BIMBA Y LOLA. E. E.

El uso del nombre "Bimba" en la firma supuso una polémica con la modelo y diseñadora Bimba Bosé, que denunció a las creadoras de Bimba y Lola por tener registrado el nombre "Bimba" como marca desde 2003.

La diseñadora –fallecida en 2017– reclamó la patente ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2006. "Estoy negra con este tema. Y muy harta de que la gente me pida que les firme un bolso de Bimba y Lola [...] Me molesta mucho que se aprovechen de mi nombre", declaraba al respecto.

Sin embargo, el Tribunal Supremo dictó la sentencia en favor de Bimba y Lola, alegando que "ambas marcas pueden convivir en el mercado y que no son competencia". Poniendo fin al procedimiento legal.

Las hermanas Domínguez

Uxía y María Domínguez Rodríguez llevan el amor por la moda en la sangre y la unión familiar con su padre, Jesús Domínguez, ha sido clave para el éxito de la firma. Juntas son cofundadoras de la marca y están vinculadas al sector textil desde hace más de un cuarto de siglo.

Uxía es licenciada en Derecho y Empresariales por la Universidad CEU San Pablo de Madrid y MBA por el IE Business School. Por su parte, María es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.

Además, ambas tienen acciones de otros negocios, reflejo de la ambición y el esfuerzo que han puesto a lo largo de toda su carrera profesional para que la firma triunfe.

Tras más de dos décadas en el mercado, María y Uxía han demostrado ser mucho más que herederas de un nombre con gran fama. Creando una marca nueva y diferente, los rostros que se esconden tras Bimba y Lola han logrado hacerse su propio hueco en la industria de la moda.