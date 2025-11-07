La guardería del terror de Jerez en la que María del Mar, con 26 años como maestra, maltrató a cinco niños: "Te voy a matar"

"Te voy a matar", son las palabras que María Rodríguez asegura escuchar en las grabaciones de una exprofesora de la escuela infantil La Granja, en Jerez de la Frontera (Cádiz), a su hija de dos años y medio.

El pasado martes 28 de octubre, una docente del CEI La Granja fue detenida por la Policía Nacional tras ser previamente despedida del centro y denunciada por la directora por un presunto delito contra la integridad moral de cinco menores.

Los hechos se remontan a mediados de mes cuando el padre de uno de los niños advierte a la escuela de que está observando "comportamientos extraños" en la mujer. También desde la guardería notaron cambios en el alumnado: "siempre habían estado muy bien integrados, pero desde hace unas semanas estaban raros".

Cristina Ramírez es sobrina de María y prima de una de las menores afectadas por las presuntas agresiones de la docente. "Mi prima lleva en esa escuela desde que tiene 4 meses y nunca había llorado. Pero últimamente lloraba siempre en la guardería, en casa...", cuenta en conversación con EL ESPAÑOL.

Bofetones y amenazas

Incentivados por la alerta, la dirección del centro decidió contratar una empresa externa y colocar una cámara oculta en el aula de la profesora que estaba siendo señalada. En ese momento se destapó el horror que estaban viviendo menores de entre 0 y 3 años tras la puerta del que debería ser un lugar seguro para la infancia.

En las imágenes se observa cómo "le da un bofetón a mi hija, le da un tirón de pelo y le amenaza de muerte. Le dice 'te voy a matar'", relata María, madre de la menor agredida. "Tiene que ser muy mala persona para hacerle eso a los niños", añade.

La presunta agresora de la escuela infantil La Granja. RRSS

El lunes 20 de octubre, el Centro de Educación Infantil La Granja contrató los servicios de investigación, y durante las jornadas del martes al jueves las cámaras estuvieron grabando el aula de la presunta agresora. En la mañana del viernes 24, la empresa puso las imágenes a disposición de la escuela, que inmediatamente despidió a la docente e interpuso la demanda.

Alrededor de las 21:30 de la noche del viernes, la directora del centro contactó con las familias afectadas para reunirse con ellas a las 8:30 de la mañana del sábado e informarles sobre lo sucedido.

Tras el encuentro, la indignación y la sorpresa crecen en la localidad de Jerez de la Frontera: "En la riada nadie nos lo podemos creer. Yo he perdido hasta el sueño, es algo que no me entra en la cabeza porque la conozco y es una mujer buena, o al menos eso parecía", cuenta Anabel Borrego, quien tanto ella como su hija son antiguas alumnas de la guardería.

Libertad provisional

Durante la jornada del pasado martes, la docente María del Mar R. fue detenida por los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Cádiz. La mujer se acogió a su derecho constitucional de no declarar y ha sido puesta en libertad provisional con cargos tras el pago de la fianza.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez ha acordado una orden de alejamiento que prohíbe a la presunta agresora acercarse a menos de 200 metros del centro educativo y de los 5 menores identificados como posibles víctimas de los hechos.

Por el momento, las diligencias continúan abiertas para esclarecer los hechos y la educadora está siendo investigada por un presunto delito contra la integridad moral de los cinco menores que aparecen en las grabaciones.

Por su parte, la Junta de Andalucía no se hace responsable de los cometidos puesto que la escuela infantil La Granja es un centro privado adherido al programa autonómico de ayudas a las familias, lo que quiere decir que si bien sí recibe subvenciones públicas de la administración andaluza, la Consejería de Educación no interviene en los trámites legales de denuncia ni detención.

"¿Desde cuándo y a cuántos?"

El asombro y el desconcierto lideran el vecindario de Jerez de la Frontera. "Todos hemos ido a esa guardería y ni por asomo me hubiese imaginado lo que ha pasado. No podía creérmelo cuando me lo contaban", relata una vecina.

El temor que ahora sobreviene en la duda de los padres es "¿desde cuándo y a cuántos?". "Nunca había quejas, no sabemos si es desde siempre, si sólo lleva unos meses...", cuenta con indignación un familiar de los menores afectados a este diario.

Escuela Infantil La Granja, en Jerez de la Frontera. RRSS

La docente, ya despedida, llevaba 26 años trabajando en la escuela infantil La Granja. Tiene una hija que acaba de entrar en el colegio, lo cual ha hecho saltar las alarmas en el municipio. "Nos parece un peligro", dice una de las residentes. "A mí me da mucha pena porque no quiero ni imaginar lo que puede estar viviendo", añade otra de ellas.

Desde el centro han "mostrado apoyo a las familias desde el primer momento" y se han volcado con los afectados para brindar toda la ayuda necesaria. A pesar de lo ocurrido, los vecinos se encuentran muy agradecidos con la escuela y aseguran que "hay tranquilidad. Los niños están bien y continúan con ganas de ir a la guardería".

Solicitan un juicio rápido

El pasado sábado 1 de noviembre, a las 11:00 de la mañana, las familias de la localidad se unieron en manifestación a las puertas de la escuela solicitando un "juicio rápido".

Familias de la Escuela Infantil La Granja en la manifestación del pasado sábado 1 de noviembre. Cedida

"No queremos hacer justicia porque eso depende de lo que dictamine el juez, pero pedimos que la justicia se haga ya", cuenta Cristina Ramírez, organizadora de la concentración y prima de una de las menores afectadas.

La concentración transcurrió sin altercados al grito de "¡A los niños no se les pega! ¡Justicia ya!". Tanto la policía como el ministerio fueron previamente informados del evento y dieron permiso para su celebración.

"No nos parece lógico habiendo pruebas como las hay. Queremos que el juicio se celebre lo antes posible porque las familias no podemos estar esperando mientras ella está en su casa, es un sinvivir", declara.

No es la primera vez que algo así sucede en una guardería. El pasado mes de abril, en la localidad de Torrejón de Ardoz (Madrid), otra educadora fue despedida del centro educativo en el que trabajaba por tratar con violencia a una menor que se negaba a comer.

Los últimos datos publicados por el Ministerio de Juventud e Infancia registran 29.770 notificaciones de casos de sospecha de maltrato infantil, el 19 % enmarcados en el ámbito educativo. Unas cifras que alarman a las familias.