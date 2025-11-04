Pablo, un español en Suiza que explica los trucos antes de ir a trabajar allí y ahorrar: "Lleva el CV impreso desde España..."

Irse a trabajar al extranjero se está convirtiendo en la única salida para gran parte de los españoles. Encontrar un empleo que ofrezca un sueldo digno para poder vivir en España está siendo todo un desafío para los jóvenes hoy en día.

Pero antes de decidir vivir en otro país, muchos prefieren informarse previamente a través de redes sociales con testimonios directos de otros españoles que están viviendo la misma situación, como es el caso de Pablo Amate. El joven español acostumbra a compartir a través de sus redes sociales su experiencia viviendo en Suiza.

Informa a sus seguidores y a aquellos que están pensando en irse a vivir al país alpino todo tipo de cuestiones como trámites burocráticos, gastos de alquiler o formas de encontrar un puesto de trabajo.

En esta ocasión, Amate ha publicado un vídeo en el que explica los pasos previos que recomienda que la gente realice antes de irse a vivir a Suiza:

Lo primero que todo el mundo debería hacer es llevar como mínimo entre 3.000 y 5.000 euros. "Yo traje más o menos unos 4.000 euros, para que los primeros dos meses, si no encontráis nada, podáis estar tranquilos y buscar con paciencia y tranquilidad".

Lo segundo y "más importante" es asegurarse el alojamiento desde España. "En mi caso yo ya conocía aquí a una persona y comparto piso", recuerda el español.

Lo tercero es esencial para poder encontrar un puesto de trabajo. "Hacer vuestro currículum en alemán e imprimirlo en España". Esto último lo recomienda, ya que en Suiza la impresión suele ser bastante cara. Recomienda imprimir una buena cantidad para poder ir dejándolo presencialmente en cualquier puesto en el que estés interesado, ya que asegura que es un método factible para encontrar trabajo: "De la gente que conozco, a muchísima le ha funcionado".

Asimismo, aconseja que nada más llegar al país helvético hay que ir a una compañía de teléfono y conseguir un número local. "Yo, por ejemplo, pago 24 francos y tengo datos ilimitados", finaliza Pablo.