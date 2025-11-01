Luz, su funeral vikingo y otros ritos fúnebres insólitos: "Me han llegado a pedir que soltara sus cenizas en el jardín de su ex"

La muerte es lo que da sentido a la vida. O eso reflexionaba el filósofo Martin Heidegger cuando decía que la muerte es "la posibilidad de la imposibilidad del ser". El fin de la existencia individual. Por ello desde tiempos inmemoriales se han celebrado una serie de ritos funerarios para despedirse de la vida.

Las pirámides y momificaciones en el Antiguo Egipto o la cremación a orillas del río Ganges en la India son claros ejemplos de ello. Pese a que a día de hoy los tipos de funerales más frecuentes son la cremación y el entierro, hay quienes se asoman a otro tipo de despedidas de la vida... más singulares.

Luz, nacida en el año 1939, todavía sigue disfrutando de su vida. Sin embargo, ya tiene muy claro la manera que quiere que su familia se despida de ella cuando fallezca: con un funeral vikingo. Esta idea viene marcada por su gran amor por la cultura vikinga.

"Siempre había pedido que, cuando falleciera, se le pudiera hacer algún tipo de acto en conmemoración de esta cultura", aseguraba Begoña, la sobrina a EL ESPAÑOL.

Con la idea en su cultura de dar el paso hacia el Valhalla, los vikingos celebraban diferentes tipos de funerales en función de la riqueza, rango y reputación en vida.

Algunos de los más populares consistían en colocar al difunto en un barco con sus pertenencias e incendiarlo. Si bien esta idea de funeral no es tan fácil de celebrar hoy en día, Luz y su familia sí han encontrado una manera de adaptarlo a los tiempos modernos.

"Queríamos que el ataúd tuviera forma de barco pero luego descubrimos que eso no se puede porque los hornos crematorios tienen unas medidas específicas", contaba Begoña a este medio. "Tuvimos que descartar la forma de barco y ahora nos enfocamos en que tenga inscripciones rúnicas y cierta simbología vikinga".

Funerales fuera de lo ordinario

Afrontar un funeral hoy en día no es tan fácil debido a los diferentes aspectos que determina la ley y el largo proceso burocrático que marca la norma. Al fin y al cabo, pese a que hay una libertad de ritual y religión, desde un enfoque sanitario, de orden público y respeto a la diversidad religiosa no se puede cumplir cualquier deseo.

Por ello, Luz y su familia llevaron la idea del funeral vikingo a Alejandro Nieto, CEO de Pazy, una empresa dedicada a organizar funerales a todo coste y según lo que pida el futuro difunto.

"El 50% de los servicios que nos piden son incineraciones y el otro 50% entierros", confesaba Alejandro a EL ESPAÑOL. "Cada vez tiene menos sentido un nicho en un cementerio. Entre los clientes modernos, muchos optan por incineraciones con homenajes personalizados en casa o en otros espacios, buscando celebrar la vida más que un ambiente lúgubre".

Sin embargo, aunque esos sean los más comunes, esos no son los únicos funerales que se plantean los españoles. Todo lo contrario. Nieto explicaba que la empresa ha recibido diferentes propuestas y ha llegado a organizar todo tipo de funerales fuera de lo ordinario con peticiones cada cual más descabelladas que la anterior.

No obstante, por temas legales, junto a su equipo de abogados, han tenido que dibujar una línea en relación a qué tipo de funerales son posibles de realizar y cuáles no.

"Algunas personalizaciones viables que hemos organizado han sido llevar mariachis a un tanatorio, organizar un paseo en barco para que la familia lance las cenizas en una zona determinada de alta mar, hacer el compostaje con las cenizas en las Fallas para arder una segunda vez", afirmaba Alejandro.

Alejandro Nieto, CEO de Pazy. Miguel Villacorta

"Incluso pesar a la persona y distribuir su peso en botellas de vino para familiares. También hemos hecho lecturas de poemas, reproducir las canciones favoritas de la familia en el velatorio o cenas homenaje en sitios especiales".

Pero más allá de lo viable, está el lado oculto. Gente llegando con ideas demasiado descabelladas para la legalidad y normativa que rige los temas funerarios en España. "Las principales barreras son dónde acaban las cenizas, la forma del ataúd y temas de policía mortuoria que no puedes hacer lo que quieras", indicaba.

"Nos han llegado solicitudes que no son viables meter sus cenizas en fuegos artificiales para acabar en los cuatro elementos, hay gente que ha pedido enterrarse con su moto o incluso gente que quería repartir sus cenizas en el jardín de su ex. Todo esto es ilegal", contaba Alejandro.

Al fin y al cabo, la ley en España dictamina que las cenizas funerarias pueden conservarse en el hogar, esparcirse en la naturaleza, mar o cementerios. Por ello deben respetar las normas medioambientales y contar con la autorización del propietario del terreno o autoridad permanente. Así que no, no puedes dejar tus cenizas en el jardín de tu ex.

Por esa razón, con el objetivo de cumplir con la ley pero también con el deseo de los difuntos, desde Pazy tratan de ajustarlo de la mejor manera.

"Para todo hay soluciones. A la persona que quería las cenizas en los fuegos artificiales, le ofrecimos hacer el compostaje en fallas; para el que se quería enterrar con una moto, no era posible así que le propusimos pegar las pegatinas del casco sobre el ataúd. Todos hemos fantaseado en ese momento con lo que queremos y no queremos", afirmaba Alejandro.

Aceptar la muerte

Casos como el de Luz reflejan cómo es una tendencia mayor que personas en vida dejen su funeral organizado. "El 70% de los casos los dejan preparados la persona misma", aseguraba el CEO de Pazy. Lo cierto es que la propia OCU se encargó de recomendar que, aunque los seguros de decesos son cómodos, son demasiado caros.

De esa manera, muchas personas ahora optan por dejar contratado el servicio de su funeral y pagarlo a plazos o de forma total. Así cuando llega el día, empresas como Pazy se encargan de gestionar todo mientras los familiares tienen su tiempo de duelo.

Una urna funeraria de Pazy. Cedida

"Nunca hemos vendido un servicio funerario por encima de 8.000 euros", indicaba el CEO de Pazy. "Todo depende de la imaginación y las peticiones del cliente, siempre buscando soluciones viables y seguras".

Esta nueva moda de los funeral planner, como si de una boda se tratase, responde también a un sentimiento mayor de quitarle el tabú a la muerte y aceptarla, estando preparados para cuando llegue como un momento más dentro de la vida.

"Mi tía Luz es una persona consciente de que la muerte forma parte de la vida. Lo vive de manera natural y con una mentalidad de hacer realidad sus deseos, especialmente con la cultura vikinga que le da trascendencia al concepto de la muerte", afirmaba Begoña.