Esther, joven española que vivió 5 años en una casa prefabricada para no pagar un alquiler: "Nos costó 25.000 € a mi pareja a mí"

El precio de la vivienda en España se ha encarecido tanto en los últimos años, que para la mayoría de los jóvenes se está haciendo imposible poder adquirir una propiedad. Como solución a este problema algunos han optado por mudarse a casas prefabricadas, una alternativa mucho más económica a las casas tradicionales.

Este es el caso de Esther Reeds. La malagueña se compró hace casi cinco años una de estas viviendas con el objetivo de poder ahorrar lo suficiente durante todos estos años para poder comprarse un piso. Y recientemente ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok en el que explica si realmente ha merecido la pena o no vivir de esta manera.

La casa prefabricada les costó a ella y a su pareja "unos 25.000 euros en total". "Llevamos aquí viviendo 4 años y 9 meses y tengo que decir que se nos ha hecho muy chica. Ha sido duro, no lo voy a romantizar". Sin embargo, reconoce que estos años le han ayudado para poder comprar y reformar su futura casa.

Os cuento más cosas d Emi casa prefabricada, agradezco la oportunidad que me ha dado de vivir aquí casi 5 años y poder ahorrar para mi próxima casa, pero hay que ser conscientes que no hay que normalizar vivir así 😭

Aun así, explica que es muy difícil mantenerla limpia y recogida al ser un espacio tan reducido, concretamente 28 metros cuadrados. "Para una temporada corta está bien, pero para más de tres años me parece bastante agobiante y te satura mucho la mente".

Lo mejor y lo peor

Esther tiene claro que lo mejor de haber vivido en una casa prefabricada es poder ahorrar: "No gastar en alquileres y poder ahorrar para la siguiente casa". Y sin lugar a dudas lo peor ha sido la falta de espacio, además de que se nota mucho más tanto el frío como el calor y por último la falta de intimidad. "Estar todo el día aquí pegados se hace un poco cansado", explica la malagueña.

Asimismo, reconoce que compraron la casa más barata que ofrecía el mercado y con el paso del tiempo se ha notado. "Tenemos un montón de marcas y se nota como los materiales de la estructura se han ido deteriorando un poquito".

Tras años de experiencia, la joven recomienda a cualquiera que esté pensando en comprarse este tipo de casas que, en caso de disponer de un mayor presupuesto, inviertan en buenos materiales y en una estructura de mayor tamaño.