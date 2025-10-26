Javi y David fueron a instalar la TDT a Guinea y llevan 9 meses "rehenes" en la peor cárcel del país: "No sabemos si respiran"

Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta, en una ilustración junto a la prisión 'Black Beach' de Malabo. Diseño: Arte EE

Miércoles 22 de enero. Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta acudieron a una "reunión de trabajo" en Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial. Ambos eran técnicos contratados por el empresario granadino José Luis Romero Díaz. Éste, propietario de varias compañías tecnológicas, había prometido al Gobierno de Teodoro Obiang implantar la televisión digital terrestre (TDT) en el país.

Pero aquella reunión nunca terminó del todo. Mientras se realizaba, un grupo de agentes de la Gendarmería Nacional irrumpió en el lugar y detuvo a los dos españoles bajo la acusación de "fraude y corrupción", como defendió el propio régimen de Obiang a través de sus medios de comunicación días después.

José Luis –el empresario, al que Obiang ha puesto en 'búsqueda y captura'– había huido antes del país. Javier y David, no. Desde entonces, permanecen recluidos en Playa Negra (o Black Beach, como se le conoce internacionalmente), popular por sus celdas sin ventilación, hacinamiento, torturas y aislamiento prolongado.

Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta, en respectivas imágenes de archivo.

Desde entonces, silencio. En mayo se cortaron todas las comunicaciones. Sus familias no han vuelto a hablar con ellos. "Sabemos que están vivos por las noticias que otros presos transmiten a través de sus familiares en España. Están completamente aislados. Es una pesadilla", explica el hermano de David.

El Parlamento Europeo ha intervenido: "Las condiciones inaceptables de detención y los malos tratos infligidos a los presos en Guinea Ecuatorial constituyen una clara violación del Derecho internacional".

El 9 de octubre, la Eurocámara aprobó una resolución exigiendo su liberación "inmediata e incondicional" y advirtió de que la situación podría afectar las relaciones diplomáticas con la Unión Europea.

Según el texto, ambos hombres sufrieron aislamiento total tras interceptarse sus comunicaciones con diplomáticos españoles. El Gobierno de Obiang, molesto por la presión internacional, ordenó cortar cualquier contacto con abogados o familiares. "En represalia", dice la resolución, "se prohibió el acceso consular".

Javier Marañón inició entonces una huelga de hambre que deterioró gravemente su salud. Bruselas ha pedido incluso que se autorice su evacuación médica urgente fuera del país. Pero, hasta ahora, nada se ha movido.