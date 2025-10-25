Manu Pascual, el concursante más longevo de 'Pasapalabra': en qué gastaría los 2,3 millones, el mayor bote de la historia

Sólo unos pocos elegidos han escrito su nombre en la historia de Pasapalabra, ya sea por superar récords imposibles como por llevarse premios millonarios. De momento, Manu Pascual ya lo ha conseguido: se ha convertido en el concursante más longevo en los 25 años de emisión del programa y, si se lleva el bote, será el más alto de su historia.

El madrileño ha conseguido superar los 360 programas de permanencia en el concurso, hito que tenía Orestes Barbero desde el 16 de marzo de 2023, cuando fue derrotado por Rafa Castaño en El Rosco. Ese día se batieron dos récords más, el del bote más alto, 2.272.000 euros, que se lo llevó el sevillano, y el de completar las 25 letras de la prueba de forma consecutiva y sin fallo.

Tras la marcha de los dos históricos concursantes, fueron desfilando por el plató del programa que presenta Roberto Leal multitud de participantes, hasta que Moisés Laguardia y Óscar Díaz volvieron a protagonizar una encarnizada lucha por el bote, cayendo del lado del segundo el 15 de mayo de 2024, pero sin llegar al número de programas (157) ni de dinero (1.816.000 euros) que sus predecesores.

Manu Pascual, Roberto Leal y Rosa Rodríguez. Cedida

El madrileño ha visto como han ido pasando rivales por el plató hasta que llegó Rosa Rodríguez, con la que ha alcanzado otro récord, el de más duelos consecutivos: 237 (además, la gallega es la mujer que más programas ha participado en Pasapalabra, con más de 230).

El casting de Manu Pascual

No obstante, para llegar a enfrentarse a la temida Silla Azul del comienzo de Pasapalabra, la única manera de entrar en el programa, antes hay que pasar un casting. En la página web del concurso es donde tienen que inscribir los aspirantes para dejar sus datos personales y poder participar en las pruebas. El casting se divide en dos fases: La primera, una prueba escrita y, aquellos que consiguen los mejores resultados, pasan a la siguiente fase; un examen delante de la cámara.

Manu acudió a la primera convocatoria que se celebró tras la pandemia hace dos años, el 15 de junio de 2022, en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. "Llevo un tiempo estudiando viendo Roscos antiguos, con aplicaciones y con el diccionario. Y decidí probar suerte", admitió en una entrevista previa a la prueba.

Manu superó el examen de conocimientos y, después, se sometió a la prueba de cámara. "Si te preparas y ves Roscos, te resulta un pelín más fácil", explicó. Nada más terminar comentó que se lo había pasado muy bien. "Pero si te puedes preparar un poquito, mejor que mejor. No obstante, en el momento te lo pasas fenomenal", confesó. También le preguntaron cuál era su prueba favorita: "El Rosco. La Pista Musical también me gusta, pero como canto tan mal, casi prefiero tararear", señaló en aquel momento y como ha demostrado en los meses que lleva participando, donde han sido contadas las ocasiones en las que se ha lanzado a cantar y se pueden contar con los dedos de una mano las ocasiones en las que ha bailado con alguna de las invitadas.

Manu Pascual, en el casting de 'Pasapalabra'. Cedida

El madrileño esperó pacientemente hasta que le llamaron para participar aquel 16 de mayo de 2024. En su primer día explicó que era licenciado en Psicología y Roberto Leal dijo que venía de Madrid: "De Collado Villalba", corrigió el concursante al presentador. "Muy bien dicho, hay que poner en su sitio a los pueblos", le contestó el sevillano. Manu añadió en su presentación: "Me encuentro bien y vengo a por todas". Por último, el conductor del programa de Antena 3 le preguntó por sus aficiones: "Colecciono mapas de los sitios a los que voy yendo", respondió el concursante.

"Llevo toda la vida viendo Pasapalabra, desde que tengo consciencia, con cuatro o cinco años, probablemente. Vas creciendo, vas acertando cosas, te va interesando el mundo de la cultura... Y pensé: ¿Por qué no? Voy a intentarlo. Empezó como un reto y, con la tontería... fíjate, aquí estoy”, le ha llegado a decir a Roberto Leal durante su participación en estos más de 360 programas.

El presentador comentó: "¿Te animó alguien o fuiste tú el que lo decidió?". El concursante le dijo que "fue por cuenta propia, pero la familia, por supuesto, me animó. Sin ella, no estaría aquí". El sevillano concluyó diciendo: "Me alegro muchísimo de que eligieras este programa para dar ese primer paso grande delante de tanta gente que te ven cada tarde".

Siempre que ha tenido oportunidad, Manu ha tenido palabras para una persona muy especial en su vida y dedicándole cada triunfo o récord que ha logrado en Pasapalabra: “A mi madre. Ella ha peleado por darme la mejor educación posible. Esto (por el concurso) no es nada con la pelea que ella ha tenido”.

Sus rivales

Las miles de horas de estudio han dado sus frutos y el joven ha ido derrotando rivales según iba pasando el tiempo. Vicky del Cerro fue la que eliminó a Inma, la primera rival de Manu, y se enfrentó al madrileño durante 52 programas, hasta que Javi logró vencerla. Pero el nuevo participante aguantó un pocos programas antes de ser derrotado por Aitor, que solo aguantó una entrega tras perder en La Silla Azul con otro concursante mítico, Nachu Mangut.

La llegada del extremeño supuso un gran impacto por su gran experiencia acumulada en Pasapalabra y por ser el primero en la actual etapa del concurso en gozar de una segunda oportunidad, más allá de participar en varios especiales. Manu y Nacho se enfrentaron en 59 programas, con duelos llenos de suspense marcados por sus estrategias completamente antagónicas a la forma de encarar El Rosco.

Manu Pascual, en 'Pasapalabra'. Cedida

Sorprendentemente, Alberto fue el aspirante capaz de superarle, convirtiéndose en el nuevo rival de Manu, aunque después de diez programas le derrotó Ángel y a éste, a Natalia. Unas entregas después fue Rosa Rodríguez la que venció en La Silla Azul, el 19 de noviembre de 2024 y, 237 programas después, la gallega y Manu siguen haciendo historia en Pasapalabra.

El destino del bote: ¿Qué haría Manu con 2,3 millones?

Una de las grandes incógnitas que surgen a los ganadores del bote de Pasapalabra es a qué destinarán el dinero del bote (tras el paso previo por Hacienda). Pero… ¿En qué se lo gastará Manu si gana?



El joven ha comentado en alguna ocasión durante la emisión del programa que, si se llevara los cerca de 2,3 millones de euros del bote: “Básicamente, ayudar a mi familia, seguir estudiando, que me encanta, y cualquier capricho que pudiese darme, bienvenido sea. También para una casa o un viaje especial”, afirmó.

Aunque todo puede pasar, ya que Rosa le está poniendo las cosas muy difíciles y la balanza podría inclinarse hacia cualquiera de los dos, que han demostrado que se lo merecen a partes iguales. De momento, la gallega ya ha acumulado 123.600 euros, mientras que el madrileño lleva ya 231.600 euros, dinero que se llevaría el que cayera derrotado, ya que el ganador no lo suma al bote final si vence.

Los ganadores del concurso le han contado a EL ESPAÑOL lo que han hecho con el dinero, como Rafa Castaño, que dedicó parte de sus 2.272.000 euros a formarse profesionalmente y “el único capricho que me he permitido ha sido alquilar una casa en Madrid, fíjate cómo está este país... Es una ciudad carísima y con un bote no te da para comprarte una casa, pero me he podido permitir un alquiler. Ha sido una suerte porque vivir en Madrid es complicado”.