Issa y Ana María, las latinas que hacen tiktoks de cosmética y sobre lo que les 'regala' Cáritas: 'Puedes elegir como en un súper'

"Unboxing de Cáritas. Hoy, vamos a destapar todo lo que me dieron en el Cáritas. Todos los martes yo voy por mercado... bueno, no todos, cuando en realidad lo necesito". Así empieza Ana María, una mujer de origen colombiano que reside en Toledo, uno de sus vídeos de TikTok.

Presenta su perfil en dicha red social (en la que ya cuenta con más de 11.000 seguidores) bajo el nombre de 'una llanera en Europa' y con una premisa clara: "Contenido para inmigrantes. Te cuento desde mi experiencia".

Y así es. Gran parte de su contenido se basa en mostrar las ayudas en forma de comida o ropa que consigue, así como consejos y/o requisitos para que sus compatriotas afincados en nuestro país también las consigan.

Del mismo modo, también cuenta con vídeos destacados agrupados en una lista de reproducción bautizada 'Migrar a España', donde Ana María da "todas las claves" para una mejor estancia para los recién llegados desde Latinoamérica.

Esta serie cuenta con capítulos dedicados, entre otros, a cómo abrir una cuenta bancaria en España con tan sólo un pasaporte, a todas las gestiones que hay que hacer para empadronarse, cómo conseguir una tarjeta sanitaria o, incluso, a cómo escolarizar a tu hijo.

Sin embargo, Ana María no es la única. Parece que en los últimos meses, todo un movimiento de 'Latinas en España' tienen el síndrome del influencer y, unos a otros, han ido plagiándose el contenido hasta crear prácticamente un diario audiovisual en el que el denominador común no es otro que las ayudas que da Cáritas.

Otro caso es el de Issa, una mujer salvadoreña que se hace llamar 'littlethings_byissa' que, también en TikTok, muestra un contenido similar al de Ana María. Combinado, eso sí, con vídeos dedicados también a la cosmética, haciendo lo que llama hauls de sus últimas compras en Primor.

Eligiendo 'outfit'

Durante el mencionado vídeo, Ana María va sacando uno a uno todos los productos que le han entregado en ese "lote predeterminado" de ayuda de Cáritas, tales como galletas, alubias, tomate frito, atún, harina, lentejas, azúcar, aceite, leche, cacao en polvo o arroz. De este último sólo pide un paquete. "No es que nos guste mucho este arroz", apostilla.

Antes de terminar, mira a cámara y alude directamente al seguidor. "Si tú necesitas una ayuda de mercado, acércate a un Cáritas, inscríbete y vas a poder recibir una", explica.

"Aunque, en cada Cáritas, las normas son distintas. Yo por ejemplo puedo ir todos los martes, aunque tengo un límite en tres meses de pedir cosas. Una amiga, sin embargo, y aunque también tiene un límite, va a otro donde puede elegir las cosas como si fuera un supermercado", apunta.

Cuando la bolsa está vacía, se despide de los usuarios, no sin antes adelantar el que será su siguiente vídeo: "Nos vemos mañana, porque mañana es mi cumpleaños y me van a acompañar a elegir mi outfit en Cáritas. Van a ver que la ropa que dan es muy buena, solo hay que saber escogerla".

Basta con deslizar dos veces para encontrar el vídeo al que se refiere. "Hoy vengo a mostrarles lo que escogí en el Cáritas. Fue algo de ropa y una manta", comienza narrando en los primeros segundos. "Y antes de que me echen hate, esto que llevo puesto es de Cáritas", dice señalando su jersey, "y bien orgullosa".

Tras esta introducción, procede a mostrar un total de una americana, un jersey, dos pantalones, dos camisones, unas medias, dos pares de calcetines y una manta. "Todo está en muy buen estado, porque para donar el requisito es que todo esté planchado y nada roto", aclara.

'Haul' de Cáritas y Primor

En su caso, Issa está afincada en Madrid y procede de El Salvador, pero se ha hecho muy conocida en toda España tras hacerse viral uno de sus vídeos para la red social TikTok. En él mostraba al público un inmenso lote de productos que, dice, la ha "regalado" Cáritas.

"Este mes fue un poco diferente la modalidad. Estaban dando vales para supermercados y el monto dependía de cuántas personas vivían contigo. Lo genial de este vale es que tú lo puedes usar absolutamente para lo que quieras, a excepción de bebidas alcohólicas", explica Issa en su vídeo, ahora borrado.

Manuales de TikTok de como pedir en Caritas y vales de comida. Papel y boli señores. pic.twitter.com/F63wbAzTrr — Alt Right España 𝕏 (@AltRightEspan) October 17, 2025

"Esto me hizo la compra, no tuve que pagar nada adicional, salvo unos eurillos que puse de mi bolsillo", añade. Al igual que Ana María, Issa también anima a que "si alguna tiene una necesidad, vaya corriendo a su parroquia más cercana".

A pesar de haberlo borrado, lo que sí que mantiene Issa es una respuesta a uno de los comentarios que le llegó precisamente a propósito de este vídeo, donde una seguidora la pregunta dónde daban esa ayuda, a lo que ella responde, hace tan sólo siete días, que ella puede acceder desde donde sea que la usuaria viva, solo llevando "pasaporte, empadronamiento y, si tienes, DNI o NIE tarjeta roja".

Pero como bien dice su perfil, "aquí hablamos un poco de todo", por lo que deslizando entre su contenido pasas fácilmente de un "cuatro organizaciones donde pedir ayuda en Madrid" o "tips para llegar a España si eres inmigrante" a un haul de primor donde Issa muestra sus últimas adquisiciones para realizar su skincare.

Pero el caso de Issa y Ana María no es aislado. En los últimos meses, varios vídeos de este estilo han creado polémica en redes como X (antes Twitter) en los que ya no sólo se llegan a mostrar entre risas estos 'regalos' en forma de bienes de primera necesidad, sino que hacen gala de haber llegado al país bajo un falso pretexto de turistas.

Son los casos de la joven evecarde_g12, una colombiana viviendo en Elche que, el pasado octubre de 2024, hizo un vídeo bailando ataviada con la camiseta de su selección presumiendo de llevar "un año y medio" de turismo en España.

"Cuando los de migración me dijeron 'bienvenida a España, disfrute del turismo', y ya llevo un año y medio turisteando" versaba sobre su cabeza mientras se mueve al son de la música.

Lo mismo ocurre con 'Latinos en Madrid', la cuenta de una pareja afincada en la capital que ya cuenta con más de 25.000 seguidores que ayuda a personas inmigrantes con sus trámites pero que, al igual que el resto, se animaron a compartir su 'surtido' de Cáritas.

"Comiendo de Cáritas pero en Europa, cariño" dice el texto que se sobrepone al hombre de la relación, mientras baila y se ríe mientras carga en las manos un paquete de galletas, un cartón de leche y dos paquetes de lentejas.