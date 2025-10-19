El imperio de los Pérez, la saga de 3 generaciones tras Adams, la academia líder en oposiciones en España: "Facturamos 38,2 M"

En plena posguerra, se conocieron un hombre y una mujer que habían emigrado a Madrid en busca de un mejor futuro. Él era de San Bartolomé de Pinares (Ávila) y ella de Mota del Cuervo (Cuenca). Pero allí, en la capital, se cruzó el destino de Jesús Pérez y Olvido Ruiz de Valbuena y eso cambió para siempre la historia de la preparación de oposiciones en España.

Aunque ninguno vivía de manera holgada, Jesús Pérez (San Bartolomé de Pinares, 1925) tuvo que hacerse cargo de su familia a la corta edad de 11 años. “Era el mayor de cuatro hermanos y, huérfano de padre, pronto comenzó a trabajar”, cuenta a EL ESPAÑOL Jesús Pérez (Barcelona, 1989), actual director general de Adams y nieto de los fundadores de esta compañía dedicada a la formación en oposiciones y otros cursos.

La citada cadena de academias, en este sentido, sería creada en 1957 por el matrimonio que habían solidificado Jesús Pérez y Olvido Ruiz de Valbuena. Y, tras casi 70 años, hoy son los miembros de la tercera generación de la familia los que pilotan el destino de Adams. Gracias a su gestión, “en 2024 facturamos 38,2 millones de euros”, reconoce el director general a este medio. Una cifra que esperan “igualar o superar” en 2025.

El matrimonio de fundadores de Adams, Jesús Pérez y Olvido Ruiz de Valbuena.

Jesús Pérez, director general de Adams.

Más allá de esta exitosa facturación, lo que esconde Adams se podría comparar con su sede central de oficinas, situada en el número 14 de la calle de Narciso Serra, en Madrid. Por fuera, parece una pequeña academia normal, sin florituras, pero cuando uno accede al espacio se da cuenta de la profundidad que tiene y de los cientos de empleados que tiene la entidad para ofrecer una buena preparación a los opositores.

Por el exterior, es otro centro de formación, pero en el interior se respira aire de empresa familiar. De esas que están impregnadas por unos apellidos. En este caso: Pérez Ruiz de Valbuena. Desde la década de los 50 cuando se plantó una semilla que hoy ha germinado en nueve centros y 420 trabajadores. Pero volvamos al principio de todo.

De opositor a emprendedor

Cuando Jesús Pérez llegó a Madrid en los años 50 optó por opositar. “Pero claro, como mi abuelo tuvo que ponerse a trabajar desde niño, no llegó a completar la educación básica. Por ello, sólo podía opositar a secretario de tercera. Mi abuela, con diferentes trabajos, ganó el dinero para pagar la oposición de mi abuelo. Al final se la sacó y su primer destino fue el de secretario en el ayuntamiento de Calatañazor, en Soria”, explica Jesús Pérez.

Allí, mientras Jesús era secretario de ayuntamiento, él y Olvido Ruiz de Valbuena (Mota del Cuervo, 1929) “comenzaron a preparar y elaborar textos jurídicos, plantilla, formularios… y todo tipo de documentación y material que pudiera servir a los ayuntamientos a modo operativo”, continúa su nieto. Lo publicitaban por correo y empezaron a vender este material. Fue el germen de la parte editorial de Adams.

Jesús Pérez y Olvido Ruiz de Valbuena, juntos a sus tres hijos, Félix, Jesús y María Jesús.

Entretanto, en aquel municipio soriano que hoy sufre el drama de la despoblación nacieron los dos hijos menores del matrimonio: Félix Pérez (1954) y Jesús Pérez (1957). Meses antes, en Madrid, había nacido la mayor de los tres, María Jesús (1954). “Todos ellos desde muy pequeños ayudaban a mis abuelos con Adams. Si había que encuadernar material, lo hacían; si había que fotocopiar, también… Desde niños colaboraron con sus padres”, dice Jesús Pérez nieto.

Tras un tiempo, el matrimonio regresó a Madrid con sus tres hijos “porque querían darles una educación mejor que la que había en Calatañazor”. Y, como buen cambio de vida, también había que ver a qué se dedicaban.

El directo general de Adams, Jesús Pérez.

“En ese momento, el director del Instituto de Estudios de la Administración Local, Antonio Saura (padre del artista Antonio Saura y del cineasta Carlos Saura) contactó con mi abuelo. Le dijo que si quería ser el director de una escuela de opositores. Ahí fue cuando mis abuelos pensaron: 'Si una persona así confía en nosotros, ¿por qué no intentarlo por nuestra cuenta?'”, revela Jesús Pérez.

Y con 50.000 pesetas prestadas que habían reunido –25.000 de un amigo de Soria y otras 25.000 de un tío de Olvido–, el matrimonio abrió la academia en Sagasta en 1957. “Ahí lo tenían todo: la vivienda, la academia, etc. Y ahí empezaron a operar. Mi abuelo se dedicaba más a la parte comercial y mi abuela la académica”, dice Jesús Pérez.

El impulso de la 2ª generación

Progresivamente, los tres hermanos de la segunda generación de la familia Pérez Ruiz de Valbuena se fueron incorporando a Adams. “Primero entró mi tío Félix a la editorial; luego mi padre, Jesús; y por último mi tía, María Jesús. Ella, de hecho, hizo bastante carrera fuera, ya que fue abogada en un despacho antes de incorporarse a la empresa familiar”, cuenta Jesús.

Pese a todo, los fundadores seguían con las riendas de Adams. Pero llegó 1986. Aquel año, Jesús Pérez, el de la primera generación, decidió jubilarse. En ese momento, la segunda generación asumió la dirección y “comenzó un proceso de expansión importante”.

De izquierda a derecha, Félix, María Jesús y Jesús, los miembros de la segunda generación que dirigieron Adams.

Jesús Pérez, en la sede principal de Adams, en Madrid.

“De tener sólo una academia en Madrid, Adams se empezó a expandir por toda España hasta el punto de tener nueve centros situados en Barcelona, Orense, Valencia, Sevilla, La Coruña, Zaragoza, Santiago de Compostela y Gerona. De hecho, mi hermana Julia y yo nacimos en Barcelona porque entonces estaba ahí mi padre”, cuenta el actual director general de la academia.

Ese crecimiento, no obstante, no se detuvo dentro de nuestras fronteras, sino que Adams llegó a México, donde también operan estos centros de formación. Paralelamente, el número millones facturados crecía a la par del número de opositores aprobados y personas formadas. Concretamente, desde su fundación han enseñado a más de 64.000 alumnos.

Presente y futuro

Tras la salida de Félix, el mayor de los hermanos, en 2010, el siguiente gran hito fue la incorporación de Julia Pérez (Barcelona, 1984), la primogénita de Jesús. Y, como todo queda en familia, los otros dos miembros de la tercera generación incorporados a Adams han sido Jesús Pérez y Ana Zumalacárregui (Madrid, 1986), hija de María Jesús.

Estos dos últimos llegaron en 2021. “Yo soy ingeniero industrial y en mi caso estuve mucho tiempo trabajando para otras empresas en las que crecí mucho profesionalmente, pero cuando llegó la pandemia pensé que había llegado el momento de volver a la empresa familiar. Sentía que era el momento de dar el paso. Era en ese momento o nunca, y así fue como llegué a Adams”, explica Jesús Pérez, de la tercera generación y actual director general.

Jesús Pérez, director general de Adams.

Jesús Pérez, director general de Adams.

Ocupa ese cargo desde 2022 y a día de hoy reconoce que sigue aprendiendo. “No he sentido mucho vértigo porque en Adams hay profesionales que han estado 40 años en la empresa y la sienten como suya. Por ello, se esfuerzan y gracias a ellos y al trabajo de todos, estamos donde estamos. Ahora, el reto es encontrar a una nueva generación que trabaje como ellos, con esa ilusión, porque muchos se están jubilando. Para mí la segunda generación de Adams no sólo son mi padre y mis tíos, sino todos esos trabajadores y directores que han puesto a Adams en el lugar que ocupa hoy”, se sincera Jesús Pérez.

Preguntado si le hace ilusión que la cuarta generación de la familia Pérez Ruiz de Valbuena continúe con el legado, el director general responde categórico: “El mayor de esta generación es mi sobrino, de 10 años. La mayor de mis tres hijas, por ejemplo, tiene cinco. Es decir, falta mucho. Lo que sí tenemos claro es que les inculcaremos los valores de la familia, que son muy buenos. En mi caso, mi padre siempre respetó los caminos que iba tomando y yo quiero hacer lo mismo. Pero quién sabe, a lo mejor sí llega la cuarta generación a Adams. Ojalá ocurra eso, porque significaría que cumpliríamos 100 años”.