El infierno de Sandra, la niña de 14 años que se ha suicidado en Sevilla tras sufrir 'bullying': el colegio no activó el protocolo

El suicidio de Sandra Peña Villar, una niña de 14 años en Sevilla, ha conmocionado a toda la ciudad. También a todo el país.

Sobre todo cuando la Junta de Andalucía ha corroborado que el centro donde estudiaba, las Irlandesas de Loreto, no había activado ningún protocolo pese a la denuncia de los padres.

Tras su muerte, ahora la familia tiene previsto denunciar los hechos por la vía penal en un caso que ya está investigando la Fiscalía a petición de la Administración andaluza.

El pasado martes 14 de octubre, alrededor de las 15:00 horas, el servicio de Emergencias 112 recibió una llamada que alertaba de que una menor se había precipitado desde la azotea del bloque donde vivía.

Sandra decidió acabar con su vida justo después de salir del centro educativo, que está justo al lado de su casa.

A las pocas horas, se ha conocido que el supuesto acoso recibido por un grupo de compañeros -con una "líder"- ha sido, presuntamente, y según sostiene la propia familia, la razón de que la menor decidiera acabar con su vida.

Según han afirmado fuentes cercanas al entorno familiar a EL ESPAÑOL de Sevilla "algo tuvo que pasar ese día, en concreto, en el colegio porque la niña no pasó ni por su casa, subió directamente a la azotea del edificio".

Además aseguran que habían pasado el puente fuera y que su comportamiento "había sido absolutamente normal" en los últimos días.

Después de hacer las investigaciones pertinentes, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha decidido poner el caso en manos de la Fiscalía porque el centro no activó el protocolo de acoso y tampoco el de conductas suicidas. Además, abrirá expediente administrativo al mismo.

El centro no les dio respuesta

Desde la familia trasladan a EL ESPAÑOL que ellos tienen previsto denunciar por la vía penal por "la falta de actuación" por parte del centro educativo y con el objetivo de evitar que se repita una tragedia similar, informa Sara Carrasco.

"El hecho de exponer el caso un poco públicamente es por eso, porque creemos que algo no se está haciendo bien, hay cosas que están fallando y que no se pueden ni se deben repetir", aseguran. Este viernes tienen previsto reunirse con un bufete de abogados para que les asesoren legalmente.

Y es que la familia sostiene que el colegio estaba al tanto de la situación de acoso que sufría la niña y que no actuó adecuadamente. "Se comunicó todo al centro y no han hecho nada. La única medida que tomaron fue, y a petición de la madre tras mucho insistir, que la cambiaran de clase".

Además, lamentan que "el colegio no se ha puesto en contacto nunca con nadie de la familia, nunca. En ningún momento. No hemos tenido respuesta de nada, de nada, de nada, de nada. Nunca, nunca".

Por su parte, también lamentan la actitud del profesorado durante el velatorio. "Se presentaron todos en el tanatorio y los que tenían más confianza le dijeron a la madre que a ellos no les habían comunicado que ella hubiera presentado ninguna denuncia". Por eso, aseguran que buscará responsabilidades hasta las últimas consecuencias.

"Sufriendo acoso desde Infantil"

Ahora, algunos padres del colegio aseguran que "hay más casos de acoso escolar de los que se dicen, pero por miedo a las represalias no se denuncia o, cuando se habla, es en anónimo".

La madre de uno de los alumnos ha asegurado a este periódico que su hijo de 12 años "lleva desde infantil sufriendo 'bullying' en las aulas". "A mi hijo lo insultan constantemente. Le dicen rata, pobre... van a por los niños normales y corrientes", denuncia ante este medio.

Imagen del altar que hay en el portal del bloque donde vivía Sandra. E.E. Sevilla

Asimismo, aclara que ella "no ha cambiado" al menor de colegio "por falta de puntos". "Llevamos muchos años queriendo cambiarlo pero es imposible, siempre nos quedamos los terceros o cuartos en las listas de espera", lamenta.

En el caso de este chico, según señala su madre, "le han llegado a robar el material escolar, entre otros útiles". En cuanto al centro educativo, asegura que "no prestan atención a los casos de acoso y miran para otro lado".

Estas circunstancias coinciden con lo que han publicado otros padres en las reseñas del mencionado centro publicadas en internet.

En ellas, algunos progenitores, con nombres y apellidos, denunciaron hace unas semanas "el descontento" con el centro y "la inactividad" del mismo ante los supuestos casos de acoso escolar.

Además, aseguran que "hay mucha gente consciente de estos problemas" y que "el profesorado se limpia las manos ante" esto.

Otra de las madres que este jueves esperaba en la puerta del centro a que sus hijos saliesen cuenta, preguntada por este medio, que su "hija estuvo años en tratamiento psicológico por el acoso que sufría por parte de un grupo de compañeras".

Cambiar de clase como "única medida"

Esta madre asegura que cuando la menor "estaba en tercero de la ESO" se vio obligada a "pedir una tutoría que duró tres horas y media" y en la que enseñó "capturas de pantalla". En este caso, "la única medida que tomó el colegio fue cambiar de clase" a la menor.

Ahora se ha sabido que, supuestamente, a Sandra también la habían trasladado de aula. "Esto demuestra que el personal del centro era conocedor de la situación, si no, no la hubiesen apartado", asegura una de las madres.

Según la misma fuente, "el colegio está en contra de activar cualquier tipo de protocolo porque mancha su reputación".

En esta línea, asegura que el equipo docente prefiere que "los padres no hablen entre ellos" de las relaciones entre sus hijos y que les recalcan que "serán ellos los que van a hablar con los alumnos" para que cese el supuesto acoso.

Este jueves, en las inmediaciones del colegio, era un día como cualquier otro. Los pequeños jugaban en el parque aledaño a una de las puertas y algunas de las madres hacían corrillos.

Sin embargo, los medios de comunicación apostados a las puertas de la vivienda de Sandra y un altar improvisado en memoria de la menor en su portal era la prueba de que todo no marchaba con la misma normalidad que siempre.

Esta aparente normalidad es la que denuncia una de las madres. La misma critica la respuesta del colegio después del suicidio de Sandra.

El mismo ha emitido un comunicado en el que traslada su pésame a los familiares de la menor y asegura que se va a celebrar "una Eucaristía en su memoria". "No se ha convocado ni un día de luto, los niños han vuelto a las clases con total normalidad".

Imagen de alumnos del centro mirando el altar. E.E. Sevilla

Padres divididos

El presunto caso de bullying que ha hecho que una menor de 14 años haya decidido acabar con su vida ha conmocionado a todos los padres del centro, pero también los ha dividido.

Muchos de los progenitores de los alumnos de Infantil y Primaria han afirmado desconocer la existencia de cualquier otra situación similar.

"Mi yerno estudió aquí y ahora lo hacen mis nietos y yo nunca he escuchado nada parecido", mantiene una de las mujeres que el pasado jueves esperaba en la puerta del centro a que los pequeños saliesen.

Lo mismo opinan otras de las madres del alumnado de Infantil: "No tengo ningún tipo queja. El profesorado siempre ha estado muy pendiente". Otros afirman que solo pueden hablar maravillas y que "los profesores están muy involucrados".

EL ESPAÑOL de Sevilla ha intentado ponerse en contacto con el centro Irlandesas de Loreto pero este lo ha declinado. Desde la secretaría del colegio aseguran que no van a realizar ningún tipo de declaración y se remiten al comunicado emitido.

En el mismo afirman que van a trabajar "en coordinación con la Administración Educativa y los organismos correspondientes, contando con la ayuda del equipo de Bienestar Emocional de la Delegación Territorial de Sevilla".

Precisamente, este viernes, a las 9,00 horas, se ha convocado una concentración silenciosa delante del portal de la chica fallecida, justo al lado del centro educativo.

"En el bullying todo es gris"

Por su parte, José Manuel López Viñuela, el presidente de la asociación Trencats -rotos en catalán- contra las violencias en las escuelas, asegura en conversación con EL ESPAÑOL que la división de opiniones de los padres del colegio es "el modus operandi clásico" cuando se producen casos de bullying.

"Todo es gris en estos temas, habrá padres que dicen que no y otros que sí, depende de cómo te afecte", asegura López, cuya hija, Kira, se suicidó en 2021 con 15 años tras sufrir acoso escolar desde los 5 en el colegio. Desde entonces, asegura, ya no es el mismo.

En una publicación en redes sociales, junto a la foto de la menor fallecida autorizada por la familia, asegura que "su muerte deja una huella profunda, no solo en su entorno más cercano, sino también en toda la sociedad, que no puede seguir mirando hacia otro lado ante otra muerte por acoso escolar".

También asegura que la familia había denunciado previamente la situación de acoso que sufría, pero insiste en que el centro no activó el protocolo. Una circunstancia que ha corroborado la Junta de Andalucía, por lo que ha puesto el caso en manos de la Fiscalía.

López se ha puesto a disposición de los familiares de Sandra a través de Trecats. Se trata de una entidad no gubernamental sin ánimo de lucro que surge de la necesidad de atender y dar apoyo a las víctimas que ya lo son y a sus familias.

Estas familias, asegura, que no encuentran salida debido a "la inacción de algunos centros y el posterior silencio administrativo al que a menudo se enfrentan". Todo ello con el objetivo de que nadie padezca más esta irreparable pérdida.