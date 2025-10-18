A la caza de Martiño, el profesor exlíder de En Marea fugado tras violar "sádicamente" 10 veces a una niña: "Le daba puñetazos"

Martiño Ramos Soto, fugado desde hace unas semanas tras ser notificado de una condena en firme por violar durante varios años a una menor a la que le impartía clase, en una rueda de prensa en 2018. Diseño: Arte EE.

Hasta hace relativamente poco, Martiño Ramos Soto era una figura familiar y bien reconocida en la vida pública de Orense. Profesor de infantil y primaria, participaba en actividades culturales, tocaba la guitarra en festivales escolares y escribía en redes sociales sobre educación y valores.

Ahora, sin embargo, nadie dice conocer su paradero: se encuentra fugado desde que se ha emitido una orden judicial de búsqueda y captura en su contra. El motivo: violar de manera "sádica" y "sistemática" —según describen fuentes de la Guardia Civil a EL ESPAÑOL— a una de sus alumnas, menor de edad; hechos que se produjeron al menos 10 veces desde que ella tenía 12 años hasta que cumplió los 16.

En los círculos progresistas de la ciudad —Ramos Soto estuvo afiliado a Izquierda Unida durante gran parte de su vida, después formó parte del comité electoral de En Marea [una coalición de Podemos, Esquerda Unida y otras fuerzas de la izquierda nacionalista gallega], y hasta hace poco se describía como simpatizante del BNG— era considerado un hombre cercano, comprometido con la igualdad y la defensa de los derechos humanos.

Martiño Ramos Soto, durante una rueda de prensa al ser cesado por En Marea del comité electoral del partido, en 2018.

"Era una persona muy conocida y respetada, con un discurso coherente y una presencia constante en los debates sobre educación pública", recuerda una antigua compañera, consultada para este reportaje. "Por eso todo esto nos dejó helados".

Su 'modus operandi'

Martiño Ramos Soto, que ahora tiene 45 años, ejercía como profesor de música en el colegio en el que estuvo escolarizada la víctima. Le dio clases desde Educación Infantil hasta sexto de primaria [al menos siete cursos escolares]. Según detalla la sentencia, fue él quien contactó con la menor, cuando ella tenía menos de doce años, a través de Instagram, aunque ocultando su verdadera identidad y aspecto.

Entre ambos se inició una "relación virtual" en la que el acusado se presentaba como un apoyo emocional para ella, intentando ayudarla a solucionar sus problemas para después pedirle fotos desnuda y masturbándose, que la menor le envió desde que tenía 11 años; desconociendo la identidad que se escondía tras el perfil.

La comunicación virtual entre ambos cesó cuando la menor estaba cursando primero de la ESO, pero se restableció cuando la alumna repitió curso. La menor insistió para que su interlocutor le revelase su identidad y el 17 de marzo de 2021 éste, a través de la red social, le indicó que fuera al aula de música, descubriendo entonces la víctima que su compañero de conversación era en realidad su profesor de música en primaria.