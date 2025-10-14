Virginia Sanz, española que trabaja limpiando minas en Australia: "Gano el triple que en España y la vida cuesta igual"

En los últimos años se ha estado produciendo una tendencia cada vez más común: emigrar a Australia. La situación laboral para los jóvenes en España no es nada prometedora y, como consecuencia, muchos de ellos se han visto en la obligación de mudarse a la otra punta del mundo.

Y, como Virginia Sanz, muchos españoles han elegido trabajar limpiando en las minas. La joven española ha compartido a través de las redes sociales (@virgsanz95) cómo es su día a día en Australia, asegurando que no todo es tan caro como parece. Para ella, la principal diferencia está en el poder adquisitivo.

Con una jornada laboral de 12 horas al día, la joven española dice que "gana el triple que en España", a lo que muchos responden que "allí todo es más caro", y su respuesta es clara: "yo siempre digo lo mismo, la vivienda puede ser algo más cara, pero la vida cuesta lo mismo".

Para explicarlo, ha puesto ejemplos concretos de artículos que se ha comprado recientemente. Uno de ellos son unos patines comprados en el Kmart, una cadena local similar al Decathlon o al Primark, los cuales le han costado 50 dólares australianos (unos 30 euros). "Mis patines del Decathlon creo que me costaron 40 euros", explica la joven.

Asimismo, se compró seis pendientes de plata por 85 dólares australianos (50 euros), un precio que no le parece desorbitado en lo absoluto. Incluso hace una comparativa de otras actividades como el gimnasio, concretamente Hyrox, un centro de entrenamientos grupales: "He sacado dos semanas de prueba por 60 dólares australianos, unos 30 euros por todas las clases que quiera. Me parece que la vida es similar, y los salarios son el triple", asegura Virginia.

Con este vídeo lo que pretende mostrar es la relación de ingresos y gastos entre ambos países. En Australia gana "37 dólares australianos la hora (20 euros)". Esto significa que tan solo necesita trabajar una hora y media para poder comprarse los patines. "La comparación es que sí, se gana más y la vida cuesta lo mismo. A mí me parece que España está carísimo", concluye Sanz.