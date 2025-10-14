Jaime Romero, camarero y entrenador en Australia: "Gano 6.000 dólares al mes y ahorro 1.000 a la semana"

Jaime Romero (2000) se dio cuenta de que no encajaba en el círculo en el que se encontraba. "No acababa de ser yo mismo en España", dice.



Tras pasar seis meses de Erasmus en Carolina del Sur (Estados Unidos), Jaime cambió su modo de ver las cosas y tuvo claro que quería comenzar un nuevo estilo de vida.



Nacido en Madrid y disfrutando de los veranos en Formentera, el joven es un apasionado del estilo de vida saludable y trabaja como entrenador personal a distancia desde Australia. Además, compagina sus hábitos con la creación de contenido en redes sociales y con su trabajo de camarero.

Jaime cuenta que el ocio australiano es muy diferente al de España. "Aquí no existe el plan de irse de birras entre semana", dice. "La vida es muy tranquila, y eso ayuda a enfocar tu vida al lifestyle", añade.

Los días del joven madrileño en Gold Coast (Australia) comienzan antes del amanecer, se pone sus zapatillas de correr y sale a disfrutar de una carrera matutina junto a otros que, como él, han abandonado sus países natales para ganarse la vida en el extranjero. Después de empezar con energía, quedan a tomar el café.

Jaime Romero en una carrera en Australia. Cedida

"6.000 dólares al mes"

A sus 25 años, Jaime Romero asegura que está "ahorrando mucho dinero" durante su estancia en Australia. "Gano 6.000 dólares australianos al mes y ahorro 1.000 a la semana", dice en conversación con EL ESPAÑOL. Estas cifras equivalen a 3.350,31 euros de salario mensual y 557,94 euros de ahorro semanal.

Trabaja en un bar a pie de playa en Gold Coast que le recuerda al chiringuito de Formentera en el que trabajaba durante el verano. Aunque con un sueldo mucho mayor: "El salario son 32 dólares australianos la hora (unos 18 euros). Los domingos la pagan a 40 dólares, y los festivos a 63", cuenta. "En un día festivo cobro unos 600 dólares, que son 320 €", agrega.

Jaime ha estudiado el doble grado en ADE y Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Y, antes de emprender su nuevo camino en Australia, el joven estuvo trabajando como becario en una empresa Big Four de auditoría.



Sin embargo, desde el primer día supo que no era la vida que quería llevar. "Me fijé en mis jefes a ver si estaban felices, todos con ojeras, ninguno en buena forma física… Tuve claro que no era lo mío", cuenta el joven.

Jaime Romero en su último día trabajando como becario en Madrid. Cedida

"Mi carrera tampoco me gustaba, y se me pasó por la cabeza el irme al extranjero", agrega. Sin avisar a nadie, en diciembre de 2023, Jaime se sacó el visado de trabajo y compró unos vuelos a Australia.

Aunque la primera reacción de sus padres no fue precisamente buena, el joven asegura que ahora su familia se alegra sinceramente de la decisión que tomó su hijo. "Tenía claro que era lo que necesitaba para ser feliz", dice el madrileño con orgullo.

Nuevos comienzos

No obstante, los nuevos comienzos no son fáciles. Jaime viajó solo a Australia. Llegó al hostel (albergue) por la noche, diluviando, y, al entrar en la habitación con 120 camas en la que pasaría los próximos días, reconoce: "En ese momento me quería volver a España, si llega a estar más cerca me cojo un vuelo de vuelta esa misma noche".

A la mañana siguiente lo vio todo con más claridad. "Terminé cogiéndole cariño al hostel, al final me quedé allí un mes", cuenta entre risas.

A pesar del choque inicial por el cambio de vida, Jaime recomienda ir a un hostel a todo el que se aventure en la experiencia: "Se conoce a mucha gente de todos los países". El precio de la cama en el albergue es de 400 dólares australianos a la semana.

Después, alquiló una habitación por 350 dólares semanales. Sin embargo, tras tres meses compartiendo casa no terminó de encontrar su lugar y regresó de nuevo al hostel. Fue entonces cuando conoció a sus actuales compañeros de piso: "Ahora estoy en el mejor piso que he podido encontrar. Pagamos incluso menos que en el hostel, 290 dólares a la semana".

Romero cuenta que, al llegar, los ahorros se gastan rápidamente. Sin embargo, una vez conseguido un salario australiano, la vida laboral es mucho más cómoda que en España.

Jaime Romero en la terraza de su piso actual en Australia. Cedida

PREGUNTA.– ¿Volvería a España?

RESPUESTA.– El día de mi funeral (ríe). Volveré en verano, vivir en un verano constante es el hack de mi vida.

También estando en Australia me he dado cuenta de que los amigos no son tan amigos, sino que te juntas con ellos porque están en tu círculo. Eso te hace darte cuenta de quiénes son tus amigos de verdad. Aquí la vida va tan rápido, que se pierde un poco el contacto.

Tengo la suerte de que mi hermana está en Australia y no se hace tan duro. Estas navidades las pasamos con un bañador rojo y un gorro navideño en la playa.

Jaime Romero pasando la Navidad en Australia. Cedida

Además, aquí he madurado muchísimo. Sí que echo de menos a mis padres, pero creo que incluso si ellos viniesen a mi piso se quedarían aquí.