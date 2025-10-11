Los Alcázares y San Javier, zona cero de 'Alice': 40 rescates, 5 ramblas al límite, vecinos en los tejados y 177 litros por metro²

Un guardia civil, la pasada madrugada, rescatando a una mujer que había quedado atrapada en la avenida de El Mirador (San Javier).

El Gobierno de Murcia solicita que se movilice a la UME. Los servicios de emergencias han gestionado 274 avisos entre ambas poblaciones del Mar Menor, cuyas ramblas han transportado hasta 32.000 litros por segundo.

'Alice' convirtió en torrentes de agua todas las ramblas que pasan por los términos municipales de Los Alcázares y San Javier. La primera localidad recibió 117 litros por metro cuadrado, y la segunda, 177 litros por metro cuadrado. De forma que estos dos municipios que se levantan a orillas del Mar Menor se han convertido en la zona cero de la dana y el Gobierno murciano ha optado por reclamar la presencia de la UME: la Unidad Militar de Emergencias.

"Hay bomberos que acabaron su turno de 24 horas y este sábado siguen trabajando", tal y como advierte un mando del parque del Consorcio de Extinción de Incendios de Los Alcázares. El motivo de semejante maratón se debe a que en San Javier cayó el diluvio universal, "con picos de 15 litros por metro cuadrado solo en diez minutos", y se tuvieron que realizar "más de 40 rescates" de personas atrapadas en sus coches o en sus viviendas.

"Había gente subida a los tejados de sus casas en San Cayetano: algunos eran ancianos. También se rescató a gente del interior de sus vehículos, unas veces, al verse sorprendidos por la presencia del agua que aparecía de golpe; y otras, por imprudencia, o por la falsa sensación de seguridad que genera ir subido sobre un coche", según resume este mando de los bomberos, sobre los estragos causados por la dana esta madrugada. "Rescatamos a un menor".

La alerta roja de 'Alice' unida a la crecida en las ramblas: "Provocó la tormenta perfecta". Lo cierto es que el dispositivo de emergencias de San Javier estaba sobrepasado porque se registraron 242 llamadas al Teléfono Único de Emergencias. "En zonas rurales diseminadas, hubo rescates improvisados de personas usando tractores", según ejemplifica un policía local de San Javier.

EL ESPAÑOL ha accedido a imágenes que demuestran la rabia con la que 'Alice' descargó en el término sanjaviereño. La Guardia Civil rescató en la avenida del Mirador a los tres ocupantes de un Audi, los cuales cometieron la osadía de intentar atravesar esa zona, pero el flamante coche de alta gama quedaba encallado y sus ocupantes no podían abandonarlo porque el agua los arrastraría. De forma que dos agentes les tienen que ayudar a salir, mientras que un vecino critica desde su balcón semejante imprudencia al volante.

La Guardia Civil, la pasada noche. rescatando a tres personas en la avenida del Mirador (San Javier).

Más allá de algún imprudente, los vecinos de San Javier y Los Alcázares tuvieron muy presente la tragedia de la dana de Valencia, cuando el 29 de octubre de 2024 se llevó por delante 229 vidas. De forma que atendieron las indicaciones de no circular con sus vehículos por las calles, subirse a zonas altas de sus viviendas o no bajar a los garajes bajo ningún concepto.

"De momento, no se echa en falta a ninguna persona", tal y como confirma un policía local de San Javier, conocedor del balance de la noche en El Mirador, San Cayetano o Santiago de la Ribera. "La Rambla de Cobatillas y la Rambla de Pozo Aledo que pasan por San Javier, iban hasta arriba de agua". De hecho, el Barrio de los Ríos presentaba el cauce propio de un río; al igual que la calle Miguel Servet donde la fuerza del agua podía arrastrar a cualquiera.

"Esperemos que a nadie se le ocurriera bajar al garaje porque ya sabemos lo que pasó en Valencia". Prueba de ello son las imágenes captadas por un vecino desde las escaleras de un bloque de la avenida Virgen de Loreto en Santiago de La Ribera, por las que se accede al aparcamiento comunitario. "Ahí abajo están los garajes", subraya este residente, señalando las escaleras anegadas, al igual que todos los vehículos. "El agua ha subido hasta el techo".

La zona de garajes de la avenida Virgen de Loreto en Santiago de La Ribera (San Javier).

En algunos puntos de la localidad, el agua alcanzó medio metro de altura. "Había contenedores flotando, bajando por las calles, coches inundados...", según resume este agente de la Policía Local de San Javier. De hecho, el turístico paseo marítimo de Santiago de la Ribera y sus playas que miran al Mar Menor "están destrozados". Los bomberos no paraban de hacer achiques en bajos o garajes, aunque la prioridad eran los rescates.

En Los Alcázares, solo se produjeron 32 intervenciones del dispositivo de emergencias, muchísimas menos que en San Javier. Pero el alcalde alcazareño, Mario Cervera, alertó de que "la situación era límite" porque se registraron picos puntuales de lluvia de hasta 54 litros por metro cuadrado y las ramblas llevaban un caudal endiablado.

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) alertaba de que la Rambla de la Maraña transportaba 17.000 litros por segundo, a la altura de Balsicas, mientras que la Rambla del Albujón, en su tramo final, arrastraba 32.000 litros. "Jamás había visto anegado el puente de Las Lomas y anoche se inundó", según ejemplifica un mando de la Policía Local de Los Alcázares.

Una rambla de Los Alcázares, este sábado, soltando agua por la Plaza Pescadería hasta el Mar Menor.

"Las tres ramblas que desembocan en el pueblo, iban a tope. Ese ha sido el problema en Los Alcázares. Principalmente, la Rambla del Albujón que desagua en el Mar Menor; la Rambla de Las Colonias y la Rambla de La Maraña". "Hubo un momento en el que se valoró romper un punto del Trasvase Tajo-Segura, por el caudal que llevaba, pero no se quisieron hacer experimentos".

El agua circula a estas horas, desbocada, por el paseo marítimo de Los Alcázares, por las calles Telégrafos y Luisos, por la avenida de la Libertad... El panorama es similar al de San Javier con muchos destrozos en el moviliario urbanos, con bajos anegados, comercios con el género afectado por la dana, vecinos encerrados en la planta alta de sus casas, sin saber lo que habrán perdido....

Este sábado, la Unidad Militar de Emergencias se ha movilizado en Los Alcázares porque la dana de 2025, durante esta madrugada, por momentos hizo rememorar la de 2016, cuando 208 personas fueron evacuadas y 150 rescatadas de vehículos, pidiendo la declaración de zona catastrófica.