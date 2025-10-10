Ignacio, el sobrino de Almeida que robó una gasolinera, 'se dejó allí el cuchillo y el casco': ofrecía clases de matemáticas a 6 euros

"Se dejó el casco y el cuchillo en el lugar. Le han pillado a posteriori por las huellas dactilares que encontró en estos objetos la policía judicial, porque ya estaba trincado".

Así fue como terminó la breve y delictiva aventura de Ignacio Blancas, el sobrino de 23 años del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha sido detenido por su participación en un robo con violencia en una gasolinera de Madrid.

Tal y como han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes cercanas a la investigación, el joven fue quien entró a la estación de servicio Shell –en la calle Francisco Umbral, en Valdebebas– portando un cuchillo, mientras otra persona le esperaba fuera con una moto.

Por tanto, las mismas fuentes aclaran que serían "dos únicamente" los participantes en este robo, desmintiendo así la información publicada en otros medios. Además, el atraco no habría tenido lugar a las cuatro de la madrugada, sino "a las nueve y pico de la noche".

Para su identificación, fue también clave una "cazadora muy característica" que no sólo portaba el día del atraco, sino también el día de su detención.

Al tratarse de un delito grave con uso de la fuerza, y teniendo en cuenta que Ignacio ya ha sido detenido en otras ocasiones por robos similares, se decretó su ingreso en la prisión de Soto del Real –donde ya lleva más de 48 horas– de forma preventiva y sin fianza.

Profesor de "matemáticas básicas"

"Me enseñó una amiga de mi madre a estudiar y practicar las mates y, de lo que me gustó, ahora quiero hacerlo yo con los demás niños que tienen dificultad".

Así es como se promociona en un conocido portal online de clases particulares Ignacio Blancas. Como él mismo apunta en su perfil, es profesor particular de "matemáticas básicas", y da tanto clases vía conferencia como presenciales en Madrid capital.

Sus tarifas son modestas. Se ofrece por 6 euros la hora y, además, la primera clase es gratis. Su disponibilidad es amplia, pues se presenta libre de lunes a domingo en horario de mañana, mediodía y tarde. Pero paralelamente a su actividad docente, Ignacio tiene otras ambiciones.

Varias fuentes apuntan a que está inscrito en un curso de controlador aéreo y es que, según han declarado personas de su entorno, "llevaba tiempo intentando salir adelante". Además, apuntan a que justo este miércoles "tenía una entrevista de trabajo".

Hijo de padres divorciados

El joven es hijo de Ángela Martínez Almeida, una de las cinco hermanas del alcalde y él, por ende, uno de los 17 sobrinos. Ella se trata de la más desconocida de la familia, y sólo se sabe que trabaja como secretaria en Uría Menéndez, un despacho de abogados.

Ha sido la periodista Beatriz Cortázar quien ha proporcionado más detalles sobre las circunstancias personales del detenido, revelando que proviene de un núcleo familiar fragmentado.

Según sus propias palabras: "Es hijo de padres divorciados y, hasta donde tengo entendido, de un divorcio no muy agradable".

Precisamente se parte de un momento en el que la familia Martínez-Almeida se encontraba en el foco mediático, especialmente tras el enlace del alcalde con su ahora mujer, Teresa Urquijo.

Ángela Martínez-Almeida, a su llegada al bautizo de Lucas, hijo del alcalde de Madrid y su mujer, Teresa Urquijo. GTRES

Las hermanas del primer edil, incluida Ángela Martínez-Almeida, fueron descritas como personas que "se hicieron muy simpáticas a los medios de comunicación" durante los comentarios que se sucedieron tras la boda, que tuvo un gran seguimiento público.

Sin embargo, en este momento, la familia permanece hermética, y los intentos de obtener declaraciones de Ángela Martínez-Almeida no han dado resultado.

Según Cortázar, "hasta la fecha no están queriendo ampliar la información" y mantienen una "máxima discreción en un tema que es muy delicado".

Además, la periodista apuntó que las personas próximas al alcalde madrileño estaban "empezando a enterarse ahora de la noticia", evidenciando un "desconocimiento absoluto" sobre los acontecimientos en el entorno más inmediato de Martínez-Almeida.

A pesar de que la familia es habitualmente descrita como "muy accesible, muy simpática, muy afable", en esta ocasión, parecen haber cerrado completamente "la vía de comunicación".

Un "brutal atraco"

El incidente tuvo lugar el pasado 15 de septiembre, alrededor de las 4:00 de la madrugada, y los hechos fueron calificados por las autoridades como un "brutal atraco", según adelantó el programa Y Ahora Sonsoles.

Tal y como ha confirmado EL ESPAÑOL, la clave para su identificación fueron las huellas dactilares y la cazadora del sobrino del alcalde de Madrid. Tras la detención fue trasladado a la comisaría de la Policía Nacional de Hortaleza.

Esto, junto a otras detenciones previas que acumulaba el joven por delitos similares hicieron que, tras su arresto por efectivos de la Policía Nacional, fuese llevado ante la autoridad judicial competente.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 22 de Plaza de Castilla procedió a interrogarlo y, posteriormente, decretó su ingreso en prisión preventiva sin posibilidad de fianza debido a sus antecedentes.

En este momento, Ignacio Rafael Blancas Martínez-Almeida permanece en el centro penitenciario de Soto del Real, donde, según la información que proporcionó el periodista Carlos Quílez, ya habría completado su segunda noche.