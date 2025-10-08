Angie Corine, la rapera de EEUU que chatea con Abascal y canta contra Sánchez y los okupas: "Me cancelan por mi ideología"

Cuando se piensa en la ideología del rap, la mayoría tiende a pensar en letras que llaman a la rebeldía, a reventar las fronteras del sistema. Se trata de un estilo musical que a menudo se asocia con la izquierda, pero hay claras excepciones que rompen el molde.

Una de las que están sonando más fuerte es Angie Corine (Alabama, 1999), una joven que reside en España desde los 6 años que se ha viralizado con su nuevo tema: España 2, en el que lanza una poderosa crítica al Gobierno de Pedro Sánchez mientras hace un guiño a Santiago Abascal, con quien habla en ocasiones por Instagram, tal y como reconoce ella misma en una íntima entrevista con EL ESPAÑOL.

"En la canción hablo de todas las mentiras que, desde mi punto de vista, ofrece la izquierda: la okupación, la inmigración ilegal, los impuestos... Todos esos temas que nos influyen a todos los votantes, y lo cuento de una manera juvenil, fresca y con humor".

PREGUNTA.– ¿Cuál es el mensaje que ha querido transmitir con este nuevo tema?

RESPUESTA.– El resumen de España 2 es que tenemos actualmente un Gobierno que desde mi punto de vista es hipócrita, cínico. Estamos viviendo una delincuencia constante, hasta parece una dictadura porque nuestro presidente no para de delinquir, de cometer errores...

Cada vez hay más gente que pide su dimisión, cuando sale a la calle siempre hay un montón de personas que le dicen palabrotas, incluso en los conciertos se corean insultos contra él. Los españoles se están rebelando y él se niega a dimitir.

En términos de alcance, la canción ha sido un éxito. La artista nacida en Estados Unidos asegura que ha crecido "25.000 seguidores en un día en Instagram", además de que el tema ha generado una altísima cantidad de interacciones, algunas de ellas muy críticas por su clara cercanía ideológica con Vox.

"'Yo no he visto nada, está perfecto', me dijo ahora a la izquierda yo le contesté 'incorrecto'. Yo fiel al tito Santi tiré recto… Prueba superada ya podemos seguir con nuestro trayecto", reza la letra en una parte.

"¡Viva el comunismo! Ja, ¿te imaginas? Que entro en mi casa y tengo un okupa en la cocina, que de to’ lo que gano la mitad va pa’ la vecina y la otra mitad pa’ Pedro pa’ que viaje a Filipinas", canta Corine en otra.

P.– Si tuvieras delante a Pedro Sánchez, ¿qué le dirías?

R.– Que dimita, que nos haría un favor a todos.

P.– ¿Cómo han acogido en Vox la nueva canción?

R.– Mi posicionamiento tuvo muchas consecuencias, como la cancelación de un concierto, una bajada de seguidores...

Pero Vox siempre me recompensó ofreciéndome una actuación en el Palacio Vistalegre, durante el Europa VIVA 25, un evento multitudinario organizado por el partido. Fue uno de los días más felices de mi vida.

P.– ¿Cómo conoció a Santiago Abascal?

R.– Fue en un evento de lucha libre, él se sentó dos asientos delante de mí, y me acerqué a conocerle en persona y pedirle una foto. Le conté que hago música urbana, que soy de derechas y que apoyo sus discursos. Y cuando acabó el evento, me di cuenta de que me había empezado a seguir por Instagram.

Desde ese momento hemos hablado bastante por redes sociales, todas las veces que he subido algo a su favor él me ha escrito para darme las gracias y felicitarme por mi valentía. Lo valoro mucho, porque siendo una persona tan ocupada siempre saca el tiempo para escribirme en estos casos.

Artista multidisciplinar

La carrera de Angie Corine en la música comenzó hace casi siete años, pero su vocación artística la lleva por la sangre. "Mi padre fue acróbata profesional en un circo, de niña estuve con él: pasamos por programas de talentos de televisión, como Tú sí que vales, también fuimos artistas callejeros... Además, mi madre pintaba muy bien y tocaba el piano".

"Por eso siempre he estado relacionada con las diferentes ramas del arte. En el instituto me di cuenta de que quería ser actriz, y a pesar de que tenía notas muy altas decidí apostar por las artes escénicas: canto, teatro y baile. Así que me formé como artista, aunque la realidad es que nunca tuve un plan".

Fue en esa época donde comenzó una exitosa incursión en YouTube, donde llegó a superar el millón de suscriptores como creadora de contenido variado.

"Siempre he sido una persona muy impulsiva y ambiciosa, se me ocurren ideas constantemente. Estuve dos años dedicándome a ser youtuber, hasta que me di cuenta de que lo que realmente quería era hacer música y aprender".

Y tras esa etapa, decidió poner todos sus vídeos en privado y apostarlo todo en el rap. "Siento que he tomado el camino correcto, es una de las pocas cosas que tengo claras. Suelo cansarme fácilmente, me pasó con YouTube cuando cumplí el objetivo de llegar al millón de suscriptores, pero me di cuenta de que no me llenaba".

De hecho, adelanta en primicia a EL ESPAÑOL que va a lanzar un disco titulado España: "Es un proyecto en el que llevo tiempo trabajando. Si ha ido tan bien mi último tema significa que a la gente le gusta ese concepto".

"Se trata de ocho canciones que irán saliendo poco a poco, todas con el mismo mensaje: hacer una crítica social desde mi punto de vista y que la gente se lo pase bien. También incluye muchas colaboraciones con artistas que piensan lo mismo que yo".

Salud mental

Aunque su incursión en el género musical que le está devolviendo la fama que ganó en YouTube no ha estado exenta de dificultades. Y es que tras el lanzamiento de sus primeras canciones recibió una marea de críticas que se burlaban de ella y sus ideas.

P.– ¿Hasta qué punto le afectaron las críticas?

R.– Tuve una ola de hate [odio] impresionante por redes sociales al pasar de YouTube a hacer música. En mis primeras canciones recibía más dislikes que likes. Eso me llevó al psicólogo, tuve que hacer terapia para afrontar un volumen tan masivo de odio. No estaba preparada para todo ello, tenía 19 años y me obsesioné completamente con ello.

P.– ¿Cómo gestionó ese odio?

R.– Me hizo más fuerte, hoy siento que no hay nada que me pueda matar. A las personas que se encuentren en una situación parecida a la que pasé yo, les pondría el mismo ejemplo que me enseñó mi psicóloga: en una montaña que están intentando subir muchos caracoles mientras otras personas los observan y les dicen que van muy lentos, solo alcanza la cima el caracol sordo.

Creo que hay que centrarse muchísimo en las metas personales y no escuchar las críticas de los demás.