La Guardia Civil investiga la conexión entre las muertes a tiros del "mafioso" Giuliano y un hombre maniatado en Lorca

La mafia italiana, el tráfico de drogas y los ajustes de cuentas. Este es el hilo conductor que podría estar detrás de las dos muertes violentas que investiga la Guardia Civil y que se han producido de forma sucesiva en Lorca -durante la trágica tarde de este martes-.

EL ESPAÑOL ha podido saber por fuentes próximas a la investigación que la identidad del primer fallecido podría responder a Giuliano Bello, un ciudadano italiano, de unos 67 años, "vinculado a la mafia de Italia" y "con múltiples antecedentes", algunos de ellos por tráfico de marihuana y hachís.

Pasadas las dos y media de la tarde de este martes, la Policía Local era alertada de que se había producido un tiroteo en la casa rural que tiene Giuliano en El Cantar: un paraje apartado que pertenece a la pedanía lorquina de Garrobillo. "Giuliano ha aparecido tiroteado en la puerta de su casa", tal y como explican fuentes próximas a una investigación declarada bajo secreto.

"Una persona ha llamado alertando de que había escuchado varios disparos y que habían tiroteado a Giuliano desde un Mercedes de color gris". De hecho, este ciudadano italiano ha muerto en el acto porque presentaba "varios impactos de bala".

Giuliano copó titulares en prensa cuando fue detenido en Albania, el 27 de septiembre de 2018, por su supuesta vinculación con la muerte de Giuseppe Nirta, de 54 años, conocido por el sobrenombre de 'El Italiano' y que estaba relacionado con la 'Ndrangheta: la mafia calabresa. 'El Italiano' recibió siete disparos a las puertas de su chalé de Águilas, cuando bajó de su Volkswagen Touareg y un encapuchado le esperaba para tirotearle a quemarropa.

El crimen de este capo calabrés, ocurrido en junio de aquel 2018, finalmente se resolvió con una sola persona juzgada: Cristina E.T., la pareja de 'El Italiano' y para la que el Ministerio Público pedía 26 años de prisión como autora de su muerte. De modo que Giuliano, tras su fuga por tierras albanesas, volvió a lo suyo por la Región de Murcia. "Llevaba quince años viviendo a caballo entre Águilas y Lorca. En su casa rural cultivaba pomelos y aguacates en un invernadero". Eso era lo que trataba de proyectar de cara a la galería.

Pero la realidad era que nunca había dejado los negocios turbios. "Estuvo detenido por plantaciones de marihuana en Puerto Lumbreras y tuvo alguna historia con un clan muy conocido", según apuntan las citadas fuentes. "Dicen que tenía bodegas en Nueva York y en Italia, entre los muchos negocios que ha regentado".

El segundo cadáver

La Policía Judicial apenas había aterrizado por el paraje de El Cantar, cuando por radio entraba el segundo aviso de muerte violenta, en el mismo día, y en el mismo término municipal: Lorca. En el interior del maletero de un Peugeot, aparcado frente a un bar de la pedanía lorquina de Ramonete, aparecía el cuerpo sin vida de un hombre, con disparos de arma de fuego, maniatado y amordazado.

Este Peugeot permanecía desde la una del mediodía, aparcado al lado del establecimiento hostelero, es decir, una hora y media antes de que la Policía Local fuera alertada de los disparos que un supuesto sicario realizaba a Giuliano en El Cantar, a solo diez kilómetros por carretera de Ramonete.

De forma que la Policía Judicial investiga si estas dos muertes guardan algún tipo de relación, por la dinámica de ambas, así como por su proximidad geográfica y temporal. De momento, la principal hipótesis es que se trata de sendos ajustes de cuentas y que además del famoso Mercedes de color gris, también se está buscando un Audi A-3, de color negro, y con los cristales tintados, que podría guardar relación con alguna de las dos ejecuciones.

Un portavoz del Instituto Armado ha confirmado que hay una investigación en curso con un breve comunicado: "Esta tarde, en el interior de una vivienda del paraje de El Cantal, en Lorca, ha sido hallado el cuerpo sin vida de un varón, con signos de violencia por arma de fuego. Igualmente, esta tarde, ha sido hallado en Ramonete, en Lorca, en el interior del maletero de un vehículo, el cuerpo sin vida de un varón con signos de violencia por arma de fuego. Se está investigando la supuesta relación entre ambos sucesos. Diligencias declaradas secretas".