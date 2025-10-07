Adriana, una joven española que estudia y trabaja en Países Bajos: "Trabajo sólo 3 días a la semana y gano 1.000 euros"

No sentirse explotado en el trabajo es a lo que aspiran todos los jóvenes cuando comienzan en el mundo laboral. Por ese motivo, muchos veinteañeros deciden emigrar fuera de España para ganarse la vida de una forma digna.

Adriana Gutiérrez (2004) nació en Tenerife y estudió en un colegio alemán, una oportunidad gracias a la que obtuvo una beca para estudiar en Utrecht (Países Bajos).

La joven tinerfeña no tuvo que pensarlo dos veces y, con intención de prosperar en sus estudios y en su carrera profesional, cogió un avión a los Países Bajos para comenzar la carrera de Creative Business (en español: estudios de negocios creativos).

A su llegada a la que sería su nuevo hogar, en un estudio propio y con apenas 18 años, se recorrió todos los locales y comercios de la zona para conseguir un trabajo. "Muy fácilmente te suelen acoger", dice Adriana.

"En Holanda es muy habitual trabajar y estudiar a la vez, por eso las empresas dan muchas facilidades a los estudiantes", cuenta la joven en conversación con EL ESPAÑOL.

Además, Adri recalca que ha observado un ambiente de igualdad entre jefe y trabajador que dista mucho del que ha observado en su país natal. "Es muy diferente de España", asegura la tinerfeña.

El salario mínimo en este país extranjero se basa en una escala progresiva por edad. "A medida que vas creciendo se va cobrando más, a partir de los 22 años se cobra unos 12 € la hora", afirma Adriana.

Durante la mayor parte de su estancia, Adriana Gutiérrez ha trabajado en una tienda de zapatos de la ciudad con un contrato de 0 horas que le daba una mayor flexibilidad en su condición de estudiante: "Trabajo sólo 3 días a la semana y gano 1.000 € al mes".

Al firmar estos contratos, el trabajador cobra únicamente las horas que trabaja, y tanto empresario como empleado pueden decidir si acudir o no a su puesto de trabajo avisando tan sólo con unas horas de antelación. "Podía elegir los días que me venía bien para ir a trabajar", dice la universitaria.

Adriana Gutiérrez, de Tenerife a Utrecht. Cedida

Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Salario Mínimo Interprofesional en España es de 1.000 € al mes. En Holanda, Adriana Gutiérrez dice que "el sueldo mínimo es de 2.500 €". "Los alquileres rondan los 1.000 €, por lo que te sobran 1.500 € para vivir", expresa.

La joven asegura que en los Países Bajos es muy fácil ascender en la escala laboral, así como que incluso empezando desde abajo se puede alcanzar un puesto alto rápidamente. "Si tú pones esfuerzo, en Holanda se recompensa", afirma. "Se nota mucho en el sueldo porque para ganar lo que se gana en Holanda uno no se siente explotado como sí pasa en España", agrega.

Con ayuda económica de sus padres para pagar el alquiler de su piso, la tinerfeña ha pasado cuatro años en Países Bajos, con diferentes trabajos temporales que le han permitido llevar una vida cómoda de estudiante. "Con lo que se gana se puede vivir bien, con hobbies y caprichos", asegura Adri.

La pasión de Adriana por conocer nuevos países no se ha detenido en su experiencia en Holanda, y ahora se encuentra de erasmus en Chile. Sin embargo, tiene claro que regresará a Utrecht para terminar sus estudios y, después, luchar por encontrar un puesto de trabajo en Holanda relacionado con los negocios creativos.