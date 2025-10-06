Iker Jiménez: "Cuando hubo la campaña contra mí por la dana, mi consejero delegado en Mediaset me demostró cojones"

Iker Jiménez es un comunicador que lleva más de 20 años desvelando los más sorprendentes misterios, sumando tanto fans como detractores de sus teorías y descubrimientos. Pero los números le avalan: lleva dos décadas al frente de Cuarto Milenio en Cuatro y esos datos, en la televisión actual son difíciles de sostener y solo formatos como El Hormiguero o El Intermedio pueden estar a su altura.

No obstante, el vitoriano vivió el pasado año uno de los capítulos más tristes y polémicos de su carrera tras lo sucedido en la dana y el parking de Bonaire, pero el apoyo de Mediaset, que siempre creyó en él, como el de sus milenarios, hicieron que lo superara.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con Jiménez para repasar todo lo sucedido durante aquellos intensos días, pero también para hablar de las nuevas temporadas de sus programas, Cuarto Milenio y Horizonte, que siguen congregando frente a las pantallas de Cuatro a miles de espectadores ansiosos por lo que les descubrirá el comunicador.

Iker Jiménez: “Viví el episodio reciente más vergonzoso del periodismo español” Cedida

La polémica

Es inevitable que, al contactar con Iker Jiménez, surja el tema del parking de Bonaire que tantas y tantas horas de televisión y radio o páginas de periódicos y digitales ocupó el año pasado.“Es el episodio reciente más vergonzoso del periodismo español, y sobre todo se unieron muchos medios, no solo cadenas de televisión, eso no me lo esperaba. La vergüenza se resume en un vídeo que, si me permites nombrarlo, por favor, Bonaire Cronología tuvo millones de visitas en dos días en Twitter, están todas nuestras redes”, afirma el vitoriano.

Pregunta.- ¿Qué opina de que Cuarto Milenio haya sido acusado de difundir bulos como con el tema de la dana y el parking de Bonaire? ¿Acepta que algunos contenidos fueron falsos?

Respuesta.- Nos intentaron encalomar el tema de que habíamos dicho nosotros que había cientos de muertos en el parking del centro comercial. Bonaire Cronología es la muestra pura y dura de mi equipo, que yo no sabía que le iban a hacer, de la hemeroteca y lo que pasó. Todos los que nos acusaban de buleros, antes ellos habían dicho el bulo en antena, nosotros no, yo hice un tweet personal, e intentaron quitarnos la publicidad, intentaron ir todos contra uno, porque imagino que Horizonte molesta.

El efecto boomerang fue terrible, que Horizonte tenga más éxito que nunca fue también gracias a esta operación, porque tú tienes que estar muy seguro de que no has mentido cuando acusas a otros de mentir. Sobre si acepto que algunos contenidos fueron falsos, claro, la UME y otras autoridades, igual que a LaSexta, Telemadrid… igual que a todos los medios que me atacaron, todos lo dijeron en la antena, que había muertos en el parking.

Lo que nadie sabrá es por qué todos esos medios, LaSexta lo emitió en informativos, en programas que estaban visualizando los cadáveres, por qué dijeron que era yo, cuando precisamente Horizonte no dijo nada de cadáveres, sí de vehículos, lo que nos dijo la Guardia Civil, los vehículos que podía haber, y cómo tergiversaron todo y pidieron mi cabeza mis compañeros, entre comillas, porque menudos compañeros…que ni miraron su propia hemeroteca.

Cuando el vídeo salió, claro, corrieron a borrar las pruebas, lógicamente, pero están ahí y se pueden ver en nuestro vídeo de Bonaire Cronología. Así que nosotros, claro que pudo ser falso lo que dijo la UME, pero nos lo dijo a todos. La gran pregunta que tiene que hacerse el periodismo español es por qué todos fueron a por Iker. ¿Qué pasa? ¿No veían lo que hacían los demás, en informativos, en programas visualizando los cadáveres, en cadenas de ámbito nacional?

P.- ¿Alguna vez le han presionado para no tratar un tema concreto en Cuarto Milenio?

R.- No, nunca he tenido ninguna presión, siempre he actuado con libertad, siempre he podido decir lo que he querido, y eso cada día me parece más increíble.

P.- ¿Qué le diría a los fans de sus programas?

R.- A los fans, les diría que muchas gracias, que me han demostrado especialmente este año que los milenarios, incluyo aquí a los que ven Cuarto Milenio y Horizonte, me han demostrado que son un ejército bueno, un ejército leal, porque lo que han hecho, por ejemplo, después de la dana es revertir un proceso de boicot publicitario como nunca se había dado, con mentiras absolutas por parte de muchos medios y solamente los milenarios en red lograron amedrentar a marcas, instituciones y personas que querían cortarnos la cabeza.

Es una larga historia, pero ellos lo consiguieron y tengo que decir que eso ha traspasado fronteras, se están haciendo varias tesis y varios libros de periodistas sobre lo que pasó con Horizonte en la dana, la muestra es como son los milenarios, que no les gusta que les tomen el pelo, curiosamente, y no les gusta que les mientan y, cuando tienen los argumentos, responden en libertad.

Los programas de Iker Jiménez. Cedida

P.- ¿Y a los detractores?

R.- A los detractores que sigan, porque como decía Camilo José Cela, a mis enemigos que tanto me han ayudado en mi carrera... Ellos te ayudan a ser mejor, a pulir cosas y a hacerlas mejor.

P.- ¿Qué tema ha censurado o dejado fuera por miedo a las consecuencias?

R.- No he dejado ningún tema fuera, sé que hay temas muy polémicos, hay temas muy desagradables, hay temas que te hacen perder la fe en la humanidad, pero yo, de verdad, he intentado contar todo lo que a mí me ha interesado. Cuarto Milenio, por ejemplo, es una proyección de mi mente y cuento todo lo que me interesa. Y Horizonte nos dio una proyección del inconsciente colectivo en el que vivimos. Es una proyección de la mente global. Y Cuarto Milenio de mi mente.

P.- ¿Es consciente de que muchos le acusan de haber pasado de periodista del misterio a “tertuliano político” enmascarado? ¿Qué les responde?

R.- Yo soy periodista. Muchos de los que me llaman tertuliano político enmascarado no son periodistas. Yo sí tengo la carrera. Es un poco la diferencia. Los que hablan de si soy periodista o no soy periodista, la inmensa mayoría no tienen la carrera.Yo sí tengo la licenciatura. Entonces, les pediría un poco de humildad para hablar a otros periodistas cuando ellos ni siquiera lo son, porque entonces no sé muy bien qué es ser periodista. Yo soy periodista y hablo de política porque es la actualidad.

P.- ¿Qué es lo más oscuro que le han ofrecido investigar y que decidió rechazarlo?

R.- Temas, por ejemplo, tipo caso Alcàsser o crímenes muy sórdidos con historias tremendas de abuso, prostitución infantil, abuso de menores son muy desagradables. Y cuando eres padre son terroríficos. Efectivamente existen y son temas que el cuerpo te pide rechazar. Pero como está en la hemeroteca, yo he tocado siempre los temas, aunque en estos casos me produzcan un sincero dolor humano.

Jiménez, en un programa. Cedida

P.- ¿Cree que el Gobierno oculta información sobre fenómenos extraterrestres en España?

R.- Fenómenos extraterrestres no, porque no sabemos si hay extraterrestres. Lo que sabemos es que hay 2.000 folios de expedientes del Ejército del Aire sobre ovnis. Los hemos filmado y los hemos contado. Yo no tengo ninguna duda de que los ovnis existen, lo que no sé es su naturaleza.

Es el fenómeno que me hace desde niño estar aquí, y les estoy muy agradecido porque me abrieron la mente para comprender un montón de enigmas del mundo, científicos y no científicos, así que los ovnis son mis amigos en ese aspecto. Me han proporcionado una vida absolutamente mágica y fantástica, y siguen siendo un enigma. Quizá el juego es que nunca acabes de comprender el enigma del todo.

P.- ¿A qué político español nunca invitaría a su programa?

R.- No invito a ningún político a Horizonte, si te das cuenta no hay políticos importantes de los grandes partidos, porque seguramente vendrían a contar su programa, y yo tengo el mío. No quiero programas políticos, quiero analistas que analicen lo que dicen los políticos.

P.- ¿Le han llamado “conspiranoico” para desacreditarle políticamente?

R.- No, hombre, yo creo que hoy en día la conspiración o los términos de conspiración se han demostrado bastante cercanos a la realidad en muchos casos. Cuando nosotros nos fuimos de la tele y contamos el tema de la Covid y fuimos el único equipo de televisión, no sólo de España, que afirmó lo que iba a venir un mes antes con detalles concretos y con médicos, lo que nos decían es que eran solo uno o dos casos, que era una simple gripe y se reían de las mascarillas.

Los mismos que hacían eso nos atacaron como alarmistas y luego se pusieron a favor de todo tipo de medidas. Es decir, mi sensación de lo que es el periodismo en este país es asombrosamente decepcionante en muchos casos, porque lo he vivido en acontecimientos como la Covid y la dana.

En este caso, las conspiraciones creo que tenían bastante razón. Cuando fuimos los primeros, desde casa, en Youtube, en mostrar imágenes del laboratorio de Wuhan, nos llegaron a poner que era bulo, que era conspiración, que era un fraude. Hoy en día es la teoría que todos los grandes investigadores del mundo sostienen. Es decir, la conspiración cuando pasa un tiempo a veces es mucho más cercana a la realidad de lo que parece.

P.- ¿Si tuviera que elegir entre Felipe VI o una República, con qué se quedaría?

R.- Es que no tengo que elegir, así que lo dejo en el misterio.

La nueva temporada

Cuarto Milenio es el programa más longevo de Cuatro, ya que el formato que presentan Iker Jiménez y Carmen Porter , celebra su temporada 20 en el canal, cosechando éxitos y alguna que otra polémica. “No muchos programas pueden decir que cumplen 20 temporadas en antena de manera ininterrumpida y en prime time, sin cambiar el día de emisión y con el mismo presentador. Pues bien, es nuestro caso. Un año más acudimos fieles a la cita con los ‘milenarios’ con grandes novedades bajo el brazo”, afirma el presentador.

En total, en estas dos décadas de emisión, se han realizado 12.800 entrevistas, 3.200 reportajes en 70 países, 1.600 recreaciones, cinco millones de kilómetros recorridos, más de 1.500 objetos replicados de todas las culturas del mundo y cerca de 800 emisiones. Además, cada jueves, la pareja presenta en directo Horizonte, formato que define el vitoriano como “un ‘club de periodismo’ donde todo el mundo cabe y un lugar desde donde podemos otear ese horizonte que siempre es complicado y fascinante en nuestro país y en el mundo”.

Carmen Porter, copresentadora de 'Cuarto MIlenio'. Cedida

La última hora de la actualidad nacional, la geopolítica, la ciencia y el complejo e incierto tablero internacional a través del análisis de los datos, el debate y la voz de expertos en cada ámbito sigue siendo el motor del formato.

“Queremos ser analistas rigurosos y combativos, como siempre. Seguro que hay situaciones de tensión, porque España se encuentra en una encrucijada que algunos llamarían dramática y otros, esperanzadora”,apunta Jiménez.

P.- ¿Cómo afronta las nuevas temporadas de Cuarto Milenio y Horizonte?

R.- Bueno, pues, para mí, por ejemplo, Cuarto Milenio es la temporada 21 y mi actitud es quitarle el 2. Es decir, para mí es como la 1. Está la tele tan dura que hay que tener las ganas y el entusiasmo de la primera temporada. Con todo tipo de argumentos para intentar enganchar a la gente, que cada año es más difícil por la cantidad de ofertas que tienen. Es un reto, pero a mí me gusta, es un desafío contra uno mismo muchas veces. Y creo que en ambos programas solo hay esa actitud para afrontarlo. Porque la batalla, la trinchera de la tele está tan fuerte que es renovarse o morir, no hay otra.

P.- ¿Todavía quedan cosas por contar y descubrir?

R.- Por supuesto que todavía me queda por contar y descubrir. Yo me moriré espero que dentro de mucho tiempo y si es posible, como dicen con técnicas de longevidad. Ojalá lleguemos a los 150, 200 o 500 años, quién sabe, porque a mí me gusta mucho vivir, explorar y buscar. Por tanto, de alguna manera, tendría mucho más tiempo para contar lo que he estado explorando y estoy buscando. Los programas son solo una mínima parte de eso. Así que lo que estoy seguro es que el día que haga mi último programa todavía me quedará muchísimo por contar.

Iker Jiménez. Cedida

P.- ¿Cómo es su día a día preparando los programas?

R.- Nosotros grabamos los lunes Cuarto Milenio y Horizonte se emite en directo los jueves. Yo creo que está bien, son dos oportunidades de asomarse a la gran pantalla, no me quiero tampoco quemar, quiero que la gente espere los programas y, aunque hemos tenido muchas propuestas de muchas cosas, creo que es lo perfecto para también llevar una vida familiar y una vida donde pueda hacer otras muchas cosas, desde músicas hasta explorar con la IA, hasta aprender, buscar e investigar. Si no, si estuviese todo el día en la tele, no tendría tiempo, así que creo que tanto Carmen como yo nos hemos programado bien el día a día.

P.- ¿Qué papel juega Carmen Porter en su vida, tanto profesional como personal?

R.- Soy muy afortunado porque mi mujer, a la que conozco hace más de 30 años, me sigue sorprendiendo, me sigue asombrando su capacidad de análisis, su visión a veces un poco periférica o misteriosa, se adelanta a muchas cosas, suelo acertar en muchas cosas que dice, no siempre, porque si no sería como un robot, y yo no siempre me equivoco ni acierto, entonces yo creo que la complementación es absoluta.

Es mi compañera vital, me río muchísimo con ella y, realmente, a veces pienso que es una hermosa aventura de dos periodistas que no olvides, estamos siempre juntos en los programas, en las investigaciones, en las duras y en las maduras, y así es como se construye una hermosa historia de familia, y yo estoy muy orgulloso de ella.

P.- Mediaset siempre ha apostado por usted, pero… ¿se ve en otra cadena?

R.- Mediaset siempre ha apostado por mí, y precisamente este año, con todo el conflicto y la campaña que hubo contra mí por el tema de la dana, sobre unos bulos que dijeron muchos otros y no precisamente yo en antena, con ese vergonzante episodio, me demostró mi consejero delegado, quiero decirlo muy claro, Alessandro Salem, como cabeza de Mediaset, que no nos conocíamos tanto porque él había entrado en el grupo hace un par de años, me demostró honor y cojones, sinceramente, se puede decir así.Y eso solo lo hace un hombre cuando se la está jugando, y él se la estaba jugando con toda la presión institucional, política, publicitaria, social… y Salem dijo: “Yo sé que tú eres un hombre de honor”.

Además, pudo comprobar que eso era así, entonces, aunque ha habido momentos en que evidentemente otras televisiones, y eso para mí es un orgullo, han mostrado interés por nuestro trabajo, yo he continuado en Mediaset, donde llevo 20 temporadas, y me siento muy orgulloso, porque volví a confiar en ellos, ellos en mí, y justo pasó esto que te demuestra que hay personas como Sandra Fernández, la directora de comunicación de Mediaset, y como Salem, que como cabeza visible de todo esto, me demostraron que en la televisión todavía hay dignidad.

P.- ¿Le gustaría probar presentando otros formatos como un reality o un concurso?

R.- No, la verdad es que no me gustaría hacer un reality ni un concurso ni nada, a mí solo me gusta hacer lo que yo hago. Tengo la inmensa suerte de hacer los programas que hubiera soñado de niño.

P.- ¿Qué le gusta hacer cuando no está trabajando?

R.- Lo que más me gusta es jugar al fútbol y los miércoles lo hago con mis amigos desde hace 25 años. Estuve a punto de dejar la tele porque, al principio, tenía que grabar en el mismo día que jugaba, y lo saben los actuales directivos, lo sabía mi buen amigo Daniel Gavela, entonces director de Cuatro, que le dije que me quería marchar porque no aguantaba sin jugar al fútbol, que para mí es una escuela de vida. También me gusta componer mis propias músicas, que son las que la gente suele ver en la tele; disfruto explorando con la inteligencia artificial; y me apasiona investigar y descubrir, esa es mi vida.