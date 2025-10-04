Félix Jordán, vecino de Barrabés y guía de Sánchez y Begoña en la nieve: Irene Lozano, biógrafa del presidente, lo colocó en el CSD

Antes de que su nombre apareciera en sumarios judiciales y titulares políticos, Félix Jordán de Urríes Mur (Ribagorza, 1985) era un rostro habitual en las pistas de Cerler. Allí enseñaba a esquiar a familias y turistas, allí aprendió también que del deporte podía hacerse una forma de vida y, más tarde, una carrera en la gestión pública.

Pero, para muchos, primero fue solamente eso: un técnico de deportes de inviernos que encadenó temporadas en la ladera y responsabilidades en la llanura, entre el ayuntamiento y el club, entre el ciclismo de base y la estación. Un perfil de hombre típicamente pirenaico, hecho a sí mismo: gestionar, enseñar, organizar y moverse.

El Félix Jordán de entonces jamás imaginaría que, años después, leería su propio nombre en la prensa nacional, vinculado a los nombres de Pedro Sánchez, Begoña Gómez y los presuntos negocios de ésta última con Carlos Barrabés; empresario y consultor en innovación digital, investigado por el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid bajo sospecha de irregularidades en la adjudicación de contratos públicos mediante el uso de cartas de recomendación de Gómez.

Pedro Sánchez y Javier Lambán, expresidente de Aragón, durante una visita a Benasque en 2015, en la que Félix Jordán hizo de anfitrión.

Formado en bachillerato en Francia, se licenció primero en la Universidad de Lleida —INEF, con especialidad de Gestión; diplomado y maestro especialista en Educación Física— y después como técnico deportivo superior en esquí alpino. Pero antes se situó en la política local. En Capella, un municipio de menos de 300 habitantes, se convertiría en el concejal más joven de España, con tan sólo 18 años.

Continuaría desarrollando su carrera política en Benasque, un popular municipio del pirineo aragonés, rodeado por los picos más altos de la sierra. Allí comenzaría a labrarse un portafolio de proyectos que unían el deporte y el turismo con la gestión.

Según el propio Félix Jordán, esa combinación, la del deporte como herramienta y la administración como palanca —siempre bajo el paraguas del PSOE— es la que explica su salto a Madrid en septiembre de 2020. El Patronato de la Fundación Deporte Joven acordó su nombramiento como director general cuando la presidencia del CSD y del propio patronato recaía en Irene Lozano.

Exdiputada socialista, Lozano había cultivado un perfil público singular: periodista, ensayista y autora de una biografía política de Pedro Sánchez (Manuela y los socialistas primero, Manuela y Pedro Sánchez después, según ediciones), formó parte de su círculo de confianza desde los años de oposición.

Tras pasar por el Congreso y la Secretaría de Estado de España Global, Sánchez la situó al frente del CSD en enero de 2020, en sustitución de María José Rienda. Su llegada coincidió con la voluntad del Gobierno de imprimir un cambio de etapa en el deporte español. En ese contexto, y bajo su presidencia, el Patronato eligió a Jordán de Urríes para dirigir la Fundación Deporte Joven.

Lozano fue quien presidió el acto de toma de posesión celebrado el 2 de septiembre de 2020 en Madrid, acompañada por Joaquín de Arístegui, vicepresidente del patronato, y el resto de miembros del órgano.

Félix Jordán de Urríes, junto a Pilar Alegría, actual ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. Archivo.

Gestor de 'deporte social'

La cartera de líneas de actuación de la FDJ es muy amplia: abarca desde la promoción de los hábitos saludables hasta la colaboración empresarial. Bajo su mandato, la fundación reforzó el relato de "deporte como inclusión" y llevó a cabo programas con foco en el deporte femenino, la discapacidad o el reto demográfico; y se hizo más visible en el ecosistema de premios, convocatorias y alianzas.

Este año, cuando el calendario institucional seguía su curso, Jordán de Urríes presentó su dimisión. Lo comunicó en redes con un balance de "etapa cumplida" y agradecimiento al equipo. La noticia, por su fecha y por el contexto, se leyó de inmediato a la luz de un debate más amplio: el que rodea a las actividades de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Sánchez, y al empresario aragonés Carlos Barrabés.

Aunque la crisis viene de antes. El 29 de noviembre de 2022 se aprobó un real decreto que reguló la concesión directa de una subvención a la Fundación Deporte Joven "para el desarrollo de un modelo actualizado del deporte español". La ejecución del proyecto —bajo la marca "España, Deporte, Futuro" (EsDeFuturo)— se materializó en cinco jornadas, un documento de conclusiones de 166 páginas y un sitio web.

Informe del programa España, Deporte, Futuro editado por la empresa de Carlos Barrabés.

En los créditos del entorno digital y del informa figura el sello del ecosistema Barrabés. La fundación publicó, además, una memoria justificativa en la que se consigna la subvención, el despliegue y la devolución de una parte no ejecutada.

A mediados de 2024, el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid pidió a la FDJ los contratos suscritos con Innova Next, empresa del grupo Barrabés, y citó a Félix Jordán de Urríes como testigo.

Distintas informaciones han puesto el foco en la adecuación, coste y resultado del programa y en la participación de directivos del grupo en la mesas de trabajo, así como en la ausencia —en portales de transparencia— del detalle de adjudicación a Innova Next.

Hasta la fecha, lo verificable es: la existencia del Real Decreto, la realización de jornadas, informe y web, la marca del grupo en esos productos, la citación testifical y el requerimiento de contratos.

"No presenté a nadie"

Consultado por EL ESPAÑOL, Félix Jordán de Urríes niega ser el nexo entre Begoña Gómez y Carlos Barrabés. Insiste en que su relación con el empresario se enmarca en la sociabilidad de la montaña y el valle —con vínculos familiares y deportivos— y que hace "8 años" que no lo ve.

Fue un 4 de abril de 2015, sin embargo, cuando poco antes de presentarse a la alcaldía de Benasque, Jordán de Urríes invitó a Pedro Sánchez, que se encontraba en la zona, a un encuentro con políticos y empresarios locales; entre ellos, Carlos Barrabés. Allí no conoció a Begoña Gómez.

Sin embargo, años después la ayudó a lanzar su cátedra de Transformación Social en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), participó como profesor en uno de sus dos másteres y recibió sendas cartas de recomendación de Gómez para hacerse con dos adjudicaciones del organismo público Red.es, dependiente del Ministerio de Hacienda, por más de 10 millones de euros.

Jordán de Urríes sostiene, además, que su dimisión responde a motivos estrictamente profesionales: necesidad de movimiento, cierre de ciclo, proyecto nuevo que le ilusiona. Otras fuentes han corroborado que lleva pensado en salir de la FDJ desde, al menos, septiembre de 2024. Y han confirmado también que relevará a un importante CEO de una empresa en Barcelona.

Como director general, defiende que en el proyecto EsDeFuturo se siguieron procedimientos internos de la fundación y que el resultado —jornadas, documento, plataforma— es público y auditable. Aquel encuentro de 2015, con distintas interpretaciones en prensa y política local, ha funcionado como punto de apoyo para relatos a veces contradictorios sobre quién presentó a quién.

En sede judicial, en julio de 2024, Jordán de Urríes minimizó su relación con los protagonistas y dijo no recordar la presencia de Barrabés en esa reunión. Ese testimonio forma parte del expediente; no es una conclusión sobre responsabilidades.

Instantánea de la reunión de Sánchez (en el círculo de espaldas con sudadera azul) con empresarios de Benasque en 2015, entre los que se encontraba Carlos Barrabés aunque no se le identifica en la foto.

Después del foco

Más allá del episodio que hoy lo coloca bajo escrutinio, la biografía pública de Félix Jordán de Urríes encaja en la de un gestor deportivo que hizo carrera desde la base. En Ribagorza fue consejero comarcal de Deportes, presidió comisiones de Juventud, Educación y Deportes, y más tarde llevó Turismo y Deporte como teniente de alcalde en Benasque.

Participó en estructuras vinculadas al desarrollo de la montaña, con presencia en el consejo de administración de Montañas de Aragón (Aramón). Ese pedigrí provincial —donde casi todo es proximidad— explica una parte de su red: estaciones, clubes, federaciones, empresas del entorno. Es también la puerta por la que su nombre entra en circuitos nacionales.

En el CSD, la Fundación de Deporte Joven pasó de ser relativamente discreta a ocupar más espacio en la conversación pública del deporte social. Convocatorias, premios, campañas y una revista propia —EFEDEJOTA— que recogía casos y proyectos. En 2024 y 2025, varias iniciativas territoriales vinculadas a hábitos saludables, sostenibilidad o deporte base aparecían asociadas a la fundación en la prensa regional.

Ese despliegue convive, desde 2022, con el proyecto EsDeFuturo, hoy observado al detalle por su financiación y su ejecución.

Félix Jordán de Urríes, esquiando, en una foto de archivo. E. E.

Cinco años en Madrid

El patrón que repiten quienes han trabajado con él es el de un profesional que mezcla intensidad y método. La formación en gestión deportiva se traduce en reuniones que empiezan por el "para qué" y acaban en la casuística de la pista, la escuela o el polideportivo.

La renuncia del 15 de septiembre de 2025 cierra un periodo de cinco años en la dirección de la FDJ. El propio Jordán de Urríes la define como una decisión de fin de ciclo. En las próximas semanas, el relieve institucional y los proyectos abiertos marcarán la continuidad de programas.

Al margen de eso, su nombre quedará, durante un tiempo, asociado a un capítulo concreto de la conversación pública: el uso de subvenciones directas para proyectos de reflexión estratégica del deporte y la participación de un ecosistema empresarial hoy bajo el foco.

En su versión, no hay pacto de salida ni relación entre la dimisión y el llamado "caso Begoña". En la versión de algunas fuentes políticas y administrativas, la lectura es otra. Ese contraste forma parte del terreno legítimo de la información, y su desenlace —si lo hay— no depende ya de titulares sino de expedientes, respuestas a requerimientos y, en su caso, resoluciones.

Félix Jordán de Urríes posa en la montaña, en Turín, al inicio de La Vuelta en agosto de 2025.

Entre tanto, lo que puede afirmarse sin adjetivos es sencillo: el 29 de noviembre de 2022 se aprobó una subvención directa a la Fundación Deporte Joven para elaborar un modelo actualizado del deporte español; en 2023 se celebraron cinco jornadas, se editó un informe y se creó una web con créditos vinculados al grupo Barrabés; en 2024 un juzgado pidió los contratos; en septiembre de 2025, su director general dimitió.

"Se ha publicado que llegué a un pacto con Moncloa para mi salida. Es completamente falso; primero, porque yo trabajo para una fundación privada que, aunque está relacionada con el CSD, no me da ningún cargo político; y, segundo, porque no tengo ningún contacto ni enlace con Presidencia", explica, tras ser consultado, a EL ESPAÑOL.

A ras de suelo, la biografía completa vuelve a la pista. El hombre que enseñó a esquiar, que coordinó equipos en la estación y que discutió presupuestos en comarcas de montaña, llegó a un despacho en Madrid y, luego, lo dejó. Entre medias, el deporte como herramienta, la administración como estructura y la política como "ruido de fondo", según explica. El resto lo determinarán los documentos. En Benasque, cuando el valle amanece, la nieve vuelve a madrugar.