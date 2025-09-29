La Ertzaintza investigaba a las colonias 'trans' por agresiones sexuales a menores tutelados: "A uno le bajaron el calzoncillo"

Aner Peritz, uno de los directivos de Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, la organización responsable de los controvertidos campamentos de verano en Bernedo. EITB

No es la primera vez que en los campamentos ofertados por la asociación privada 'Euskal Udalekuak' desde hace más de 40 años se viven episodios de abuso a menores en el País Vasco.

El pasado 22 de enero, la Ertzaintza abrió una investigación al respecto por la agresión sexual a tres menores tutelados por la Diputación de Gipuzkoa, según ha adelantado El Correo.

Estos menores participaron en las colonias de verano entre 2021 y 2024. Desde entonces, los menores tutelados por la Diputación de Gipuzkoa no acuden a estos campamentos.

En septiembre de 2024, uno de los adolescentes declaró, en la comisaría de Urola-Kosta (Zarautz), que las prácticas que ahora han salido a la luz ya eran frecuentes entonces.

"Nos hablaban de que si eran homosexuales o incluso parejas mixtas y me preguntaban que a mí qué me gustaba", dijo a los ertzainas.

Imagen de archivo del 'udaleku' de Bernedo.

Las duchas mixtas del udaleku de Bernedo no fueron un caso aislado. Este joven, por aquel entonces de 15 años, testificó: "Hubo un chico que no quería desnudarse para ducharse y la monitora le bajó los calzoncillos".

Ante la situación, la unidad de Investigación Criminal y de Policía Judicial de Bizkaia tomó el relevo de la investigación. Identificaron a ocho presuntos autores de las agresiones sexuales cometidas en el campamento de Bernedo.

El 30 de abril se abrió un expediente en el Juzgado de Instrucción número 3 del Palacio de Justicia de Vitoria-Gasteiz. Sin embargo, la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, ha instado al juzgado de instrucción que tome cartas en el asunto porque el atestado policial "quedó en el limbo y no llegó a la Fiscalía", según ha adelantado a EFE.

Tras el revuelo mediático por las cartas de los últimos participantes del udaleku de Bernedo, el pasado 25 de septiembre el juez ordenó abrir diligencias previas. Desde entonces, la Ertzaintza se encuentra investigando el caso más reciente de estos campamentos, que tuvo lugar en la localidad guipuzcoana de Bernedo.

Cartas escritas por los menores del campamento de Bernedo.

El pasado mes de agosto, decenas de adolescentes de entre 13 y 15 años se enfrentaron a una traumática experiencia en el udaleku feminista de Bernedo, en Vitoria. Los menores eran obligados a asearse en duchas mixtas y los monitores deambulaban desnudos por el campamento.

Los padres de los jóvenes denunciaron el caso ante la Policía autonómica, que abrió diligencias una vez conocida la existencia de unas cartas escritas por los menores afectados. "Han dicho que es ducha sin ropa", escribe una de las niñas en su misiva.

Ante la petición de una respuesta por parte de las familias, la asociación manifestó: "No creemos en la división por géneros, ya que creemos en una educación feminista. Entendemos que esta propuesta pueda generar incomodidad entre les jóvenes".