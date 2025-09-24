Ahorra 1.132 euros al año en la compra: los supermercados más baratos y más caros de España en 2025, según la OCU

El estudio anual que realiza la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) concluye que los precios siguen subiendo en 2025, pero de una forma más moderada. Aun así, el coste de vida está en niveles récord y la capacidad de compra de los hogares continúa siendo un reto para las familias.

Este año, el incremento medio registrado entre 2024 y 2025 ha sido del 2,5 %, la menor subida de los últimos cuatro años, pero no impide que los precios de muchos productos sigan siendo elevados.

La OCU, sin embargo, sigue defendiendo que el ahorro es posible. Así lo sostiene en su Estudio de Supermercados de 2025, al que ha accedido EL ESPAÑOL, presentado este miércoles en Madrid. Dice que los consumidores pueden ahorrar 1.132 euros de media al año eligiendo el establecimiento más barato de la ciudad.

Unas consumidoras en la pescadería de un supermercado. EP

En ciudades como Madrid, la diferencia puede llegar a 4.270 euros anuales entre el supermercado más caro y el más barato, mientras que en Roquetas de Mar el ahorro apenas alcanza los 242 euros.

'Ranking' de supermercados y cadenas

Entre los supermercados más baratos de España en 2025 destacan los hipermercados Alcampo del centro comercial de Bonaire (Aldaia, Valencia) y el Alcampo de Coia, en Vigo. Por el contrario, los supermercados Sánchez Romero de Arturo Soria y Castellana, en Madrid, repiten como los más caros a nivel nacional.

En el ranking de cadenas, las más baratas este año son los Supermercados Dani, Alcampo, Tifer y Family Cash. En el otro extremo de la balanza, Sorli Discau, Supercor y Sánchez Romero se sitúan como las cadenas más caras.

Los clientes de un supermercado. EP

La OCU ha realizado su estudio recorriendo más de 718 establecimientos en 183 ciudades, incluyendo supermercados online, y recopilando 106.320 precios de una muestra representativa de más de 241 productos en 80 categorías diferentes. Este exhaustivo análisis facilita la comparación no sólo entre cadenas y ciudades, sino también entre distintas regiones de España, revelando grandes diferencias y oportunidades para ahorrar a todos los niveles.

Así, argumenta, las ciudades más baratas de España han sido Sanlúcar de Barrameda y Torrent, y entre las más caras destacan Cerdanyola del Vallès y Castelldefels. Por comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana lidera como la más económica, seguida de Murcia, Galicia, Extremadura y Andalucía. Baleares, Cataluña y País Vasco son, por el contrario, las más caras.

El comportamiento de los precios

En 2025, un 61 % de los productos analizados por la OCU ha subido de precio. La mayor subida se ha registrado en los productos frescos, con un aumento medio del 6,7 %: las frutas y verduras han subido un 8,2 %, la carne un 7 % y el pescado un 3,4 %.

Los alimentos envasados aumentaron apenas un 0,8 %. Los productos donde más se ha notado la subida han sido el café (54,1 %), los plátanos (35,9 %), los limones (33 %), los huevos tamaño M (29,8 %) y el chocolate con leche (28,8 %). En cambio, el aceite de oliva bajó un 53 %, el azúcar un 25,7 % y el zumo de naranja un 23,7 %.

Respecto al comportamiento de las cadenas, todas han subido sus precios respecto al año anterior, aunque con diferencias notables: Hipercor sube un 7 % y Lidl un 6,8 %, mientras que Carrefour y Alcampo son las que menos suben, con incrementos del 1 % y 0,5 %, respectivamente.

Ahorro y recomendaciones

El análisis de la OCU pone de manifiesto que la amplitud de precios entre establecimientos y el encarecimiento de productos básicos permiten a los consumidores ahorrar, de media, 1.132 euros al año, un 18 % del gasto anual promedio en alimentación.

La organización insiste en la importancia de comparar precios y elegir el establecimiento adecuado para sacar el máximo provecho al presupuesto familiar. Así, la OCU demanda que se amplíen las ayudas para familias vulnerables y la reducción del IVA en productos básicos, incluyendo carne y pescado, ya que muchas familias todavía no han recuperado el poder adquisitivo perdido tras los años de fuerte subida de precios.

Unos consumidores eligiendo frescos. EP

Además, la OCU pone a disposición el localizador de supermercados, una herramienta gratuita que ayuda a conocer cuáles son los establecimientos con los mejores precios según la ubicación del consumidor.

La fotografía que deja el Estudio de Supermercados de 2025 de la OCU sigue siendo la de un año de subidas contenidas, pero con precios altos y grandes diferencias entre ciudades y cadenas. Elegir bien puede suponer un recorte importante en el gasto anual de los hogares españoles. Concretamente, de 1.132 euros de media.