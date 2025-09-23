Qué carrera han empezado Sergio, Jimena y los otros 15 mejores de la PAU 2025 de cada comunidad autónoma

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Edu, Jingy, Paula, Iago, Sergio, Irati, Pablo y Mariana, algunos de los mejores alumnos de la PAU 2025. Cedidas

La Selectividad de 2025 supuso un antes y un después para más de 300.000 estudiantes que se presentaron a las convocatorias ordinaria y extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

Para todos ellos, la nota de corte es algo vital porque determinará su futuro, ya que podrán optar por una carrera u otra -o una universidad u otra- en función de su calificación.

En cada comunidad autónoma, no obstante, ha habido un alumno que ha brillado sobre los demás en la PAU 2025. Y, fruto de su esfuerzo, ninguno de ellos ha tenido dificultad alguna para acceder al grado deseado.

Sus altas calificaciones –todas superiores al 13 y algunas llegadas al 14, la máxima nota– les han abierto las puertas en cualquier facultad de España.

EL ESPAÑOL ha charlado con la mayoría de estos jóvenes para saber en qué universidad han acabado. Eso sí, ninguno de ellos se ha olvidado de dónde viene y dónde ha estudiado. Se sienten parte de los 16 centros educativos que han catapultado a estos alumnos al éxito.

Andalucía

Sergio Herrera, el joven con la mejor nota en la PAU 2025 de Andalucía.

De los más de 45.000 estudiantes que se presentaron a la PAU en Andalucía, Sergio Herrera fue el que estuvo cerca de la perfección: un 13,985 sobre 14. Natural de La Palma del Condado, en Huelva, Sergio estudió en el IES La Palma, el único instituto de su localidad.

Ahora, el chico ha accedido a la carrera de Medicina debido a su vocación. Siempre ha sentido esa llamada de ayudar, de aportar desde el ámbito sanitario, de estar ahí cuando más se le necesita.

Aragón

Jingy Ye no esperaba alcanzar el 10, así que la sorpresa fue mayúscula cuando se vio con la mejor nota de Aragón: un 13,950. Donde sí rozó el techo fue en la media de Bachillerato.

Formada en el Liceo Europa de Zaragoza, en la modalidad de Ciencias y Tecnología, descubrió su pasión por la programación. Por eso, este septiembre ha empezado el grado en Ingeniería Informática.

Asturias

Jimena López Fuego, la estudiante con un 14 de 14 en la PAU 2025 de Asturias.

En el IES Santa Bárbara de Langreo, Jimena López convirtió la excelencia en rutina. No sólo firmó la mejor nota de Asturias en la PAU 2025, sino que se ha convertido en un ejemplo para los suyos.

Jimena, con una serenidad que desarma, demostró que la constancia y el rigor siguen siendo el mejor antídoto contra cualquier cambio de modelo. Detrás de su 10 hay tardes de estudio, sí, pero también una curiosidad insaciable y el apoyo de quienes la han acompañado desde el primer día.

Ha confesado a EL ESPAÑOL que quiere ser fiscal porque cree en un mundo más "justo". Para ello, acaba de empezar el doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la Universidad de Oviedo.

Canarias

En las Islas Canarias, dos nombres propios alcanzaron el 10: Carolina Amieva Martel, del IES Guanarteme en Las Palmas de Gran Canaria, y Diego José Gimeno Royo, del CPEIS Hispano Inglés en Santa Cruz de Tenerife.

Ambos firmaron la excelencia, lo que ha provocado que Carolina haya empezado Medicina en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y Diego José el doble grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Marketing en la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid.

Castilla-La Mancha

Paula Jurado Muñoz siempre ha tenido un sueño: montar su propia empresa. Ahora, ese sueño está un poco más cerca. Alumna del IES Maestro Juan de Ávila en Ciudad Real, logró un 13,975 sobre 14, la nota más alta de Castilla-La Mancha.

Pese a tener el mundo a sus pies, Paula ha decidido quedarse cerca de casa y ahora cursa Ingeniería Electrónica Industrial y Automática en el Campus de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Castilla y León

La mejor calificación de Castilla y León la obtuvo Ester de La Hera. Tras sumar la nota de Bachillerato y la PAU, alcanzó un 13,940, quedándose a solo 0,06 del 14.

Procedente del Colegio Nuestra Madre del Buen Consejo (Agustinas) de León, Ester decía que sabía que le había salido "bien" la Selectividad. “Pero nunca imaginé tantos dieces en la PAU”, confesó a este diario. Con media de 10 en Bachillerato, su vocación se ha hecho realidad: Biotecnología en la Universidad de León.

Extremadura

La excelencia en Extremadura se llama Pablo Merino Barrera. El joven de Mérida consiguió la nota más alta: un 14. Estudiante del IES Santa Eulalia, siempre obtuvo una media de 10.

“Estaba esperando en una parada de autobús cuando me llamó el director del instituto y me preguntó si mi nota era un 14. Lo miré y, efectivamente... Me sentí eufórico y muy feliz”, relata Pablo. Los días previos a la PAU, llegó a estudiar hasta 9 horas diarias.

Con semejante resultado, ha elegido lo que ha querido. Concretamente, el doble grado en Ingeniería Informática con Matemáticas en la Universidad de Sevilla.

Galicia

Martín Casanova puso el listón en lo más alto en Galicia. Natural de Lugo y alumno del IES Leiras Pulpeiro, Martín siempre ha tenido claro su destino: Derecho. Ahí ha acabado. Pero su éxito no es sólo en letras: hace cuatro años se llevó la Olimpiada Matemática Júnior, demostrando que la lógica y la razón no entienden de fronteras.

La Rioja

Procedente del IES Duques de Nájera de Logroño, Alberto Espiga sacó la mejor nota de La Rioja. Obtuvo un 9,88 en la fase de acceso. Con las puertas de todas las universidades abiertas, Alberto ha escogido el doble grado en Matemáticas e Ingeniería Informática en la Universidad de La Rioja.

Comunidad de Madrid

Mariana Sánchez, alumna del IES Carlos Bousoño de Majadahonda, hizo el Bachillerato de Artes Escénicas. El teatro le ha abierto horizontes, pero su verdadera pasión ha sido el piano. Por ello se ha decantado por el grado en Interpretación de Música Moderna.

El otro nombre propio de Madrid fue Santiago Quemada, del Colegio Retamar en Pozuelo de Alarcón, con otro 14. El joven ha elegido Ingeniería Matemática con Inteligencia Artificial en ICAI. “Me interesa muchísimo todo lo relacionado con las matemáticas y la innovación, también la IA”, ha dicho a EL ESPAÑOL.

Murcia

En Murcia, Eduardo López sacó la nota más alta en la fase general: un 9,98 sobre 10. Vecino de la capital, este joven del Colegio Montepinar no esperaba semejante resultado, aunque desde el primer día se volcó en los apuntes y las tareas. Su debilidad son las Matemáticas, así que ha elegido el doble grado en Matemáticas y Física.

Navarra

Irati Martínez, la mejor nota de Navarra, logró un 13,75 sobre 14, a un suspiro de la perfección. “Pensé que era un error, las notas eran muy altas. Hice la media y me salía un 13,75. Creía que estaba mal, pero luego me llamaron y me lo confirmaron”, explicó a EL ESPAÑOL.

Irati, de hecho, siempre ha sido una apasionada por las letras. Cursó Humanidades en el Colegio Santa María la Real (Maristas Pamplona), donde lleva desde Infantil. Luego eligió la rama de letras porque siempre le han fascinado Lengua e Historia. Su futuro, como no iba a ser de otra manera, es continuista: Traducción e Interpretación en la Universidad de Salamanca.

País Vasco

En el País Vasco, Maddi Garate logró la mejor nota con un 9,86 sobre 10 en la fase general. Estudiante de la Jakintza Ikastola de Ordizia, Maddi explica su amor por las matemáticas. Por ello, esta joven amante de los números ha empezado Ingeniería en Diseño de Producto en la Universidad de Mondragón.

Comunidad Valenciana

La nota más alta en la fase obligatoria de la Comunidad Valenciana la consiguió Iago Sánchez, un joven de Sax, con un 9,9. Estudió en el colegio San Alberto Magno de Monforte del Cid, Alicante. Gracias a ella ha empezado este septiembre el grado en Diseño de Moda en el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid, adscrito a la Politécnica.