Ayman, el "viejo conocido de la Policía" muerto a machetazos tras una pelea en Bilbao entre su banda magrebí y otra latina

Ayman L. tenía solo 21 años. Quiso vivir rompiendo las reglas, y acabó con un arma blanca atravesando su pecho enfrente del número 33 de la calle Fika, Bilbao. Ocurrió este domingo entre las 6 y las 7 horas. Los 15 grados del ambiente se dispararon cuando estalló una pelea con machetes entre su banda, Les derniers salopards, y otra pandilla -supuestamente latina- por motivos que todavía se desconocen.

El triste final de este muchacho de ascendencia marroquí no fue sino el fruto de una vida marcada por la violencia, algo a lo que se ven expuestos muchos jóvenes extranjeros y en riesgo de exclusión social que deciden congregarse en bandas de menores: un fenómeno que en los últimos años está proliferando por todo el País Vasco. De hecho, Ayman era "un viejo conocido".

Así lo expresan a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras del caso, que detallan que este joven era un personaje "habitual en robos con violencia, peleas con armas blancas..." Ese es el modus vivendi de estas bandas, que en 2024 alcanzaron el medio centenar, según informes de la Ertzaintza.

La Ertzaintza recoge huellos en el portal frente al que Ayman L. fue apuñalado este domingo. Javier Zorrilla/EFE

Desde luego, están lejos de ser como las maras salvadoreñas o los cárteles mexicanos, pero generan numerosos quebraderos de cabeza entre las fuerzas del orden vascas y una profunda sensación de inseguridad entre los vecinos.

Su nivel de agresividad es tal que a veces protagonizan enfrentamientos entre ellas, como ocurrió este domingo en el barrio bilbaíno de Solokoetxe, cuando ninguno de los dos bandos dudó a la hora de sacar a relucir sus armas blancas.

Como consecuencia, Ayman recibió una grave puñalada en el pecho, tras lo cual, todos los contendientes huyeron en desbandada.

Para cuando llegó la Ertzaintza al lugar de los hechos, el joven marroquí yacía en el suelo, sin más compañía que la de los servicios sanitarios que intentaban evitar que se desangrase.

Aunque fue trasladado al Hospital de Cruces, en Barakaldo, los doctores no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Para tratar de esclarecer lo sucedido, la Ertzaintza ha desplegado estos días un amplio operativo en el que participa la Unidad de Intervención Rápida con la intención de rastrear el arma homicida y descubrir nuevas pistas.

La Ertzaintza inspecciona unos contenedores cercanos al lugar donde se apuñaló a Ayman L. EFE

Si bien al cierre de este reportaje no había ningún detenido, EITB publica que la Ertzaintza ha identificado a tres de los presuntos autores del homicidio del joven.

Sus restos de sangre aún permanecen por la calle Fika, como también lo hace la impresión que ha generado este dramático suceso entre los vecinos de todo Bilbao, que están incendiando todas las redes sociales con comentarios de hartazgo hacia la inseguridad que les transmiten estas bandas.

Ayman pertenecía a Les derniers salopards; en español, 'los últimos bastardos', un grupo formado por magrebíes que operan al menos desde 2021 en Baracaldo y alrededores. De manera que la de este fin de semana no ha sido su primera aparición en las crónicas de sucesos.

En el que se considera su primer año de actividad, la Ertzaintza les señaló como responsables de 33 incidentes. En 2022, esa cifra se duplicó hasta los 68.

Su presencia en redes sociales es fugaz y muy difícilmente detectable. No es habitual que a un joven de 21 años no haya manera de identificarlos a través de plataformas como Instagram o TikTok, pero eso es lo que ocurre con Ayman.

Pero es todavía más difícil rastrear las cuentas de la propia banda, ya que cuando crean una no suele durar mucho tiempo: la borran rápidamente para evitar ser detectados por las fuerzas de seguridad.

El aparecer y desaparecer de las redes es algo muy propio de estas pandillas a las que, de vez en cuando, no les importa 'presumir' subiendo fotos grupales en las que muestran hasta qué punto están 'en contra del sistema'.

Más bandas

El incidente de este domingo es una prueba más de que estos grupos de jóvenes han llegado para quedarse, y que su alta cantidad hace que se generen conflictos de intereses y encontronazos entre ellos que suelen saldarse de forma violenta.

No hay un patrón común entre ellos, más allá de la edad. No suelen ser muy numerosas, pero cada una tiene unos códigos comunes, una estética propia, una forma particular de actuar, de ir contra el sistema.

En definitiva, su mayor baza es su fuerte sentimiento de pertenencia. EL ESPAÑOL informó, ya en 2018, de la llegada de estos grupos al País Vasco.

Entre ellos estaban Los Favoritos, que eran mayoritariamente marroquís; Los hermanos koala, que siguen funcionando y son otra de las bandas más activas en la actualidad, formada sobre todo por hispanoamericanos; o los Redskins, un grupo de cabezas rapadas españoles al estilo de los skin heads pero de extrema izquierda.

Aunque el componente 'racial' o la nacionalidad no era un factor determinante para formar parte de estas bandas, al menos hace unos años.

Los Intocables es una banda latina que actúa en el centro de Bilbao

Fue en 2017 cuando las instituciones vascas comenzaron a detectar el auge de estos grupúsculos, y desde entonces, cambiando de nombres, fusionándose entre ellas, apareciendo y desapareciendo, han ido alimentando la sensación de inseguridad en muchos barrios de las tres provincias de Euskadi.

Por eso la Ertzaintza está poniendo toda la carne en el asador para dar con los responsables de la reyerta de este domingo que se saldó con la muerte de Ayman.