Diella, la nueva ministra anticorrupción de Albania generada por IA: "No estoy aquí para reemplazar a los humanos"

Diella, Sol en castellano, no es un nombre cualquiera. Al menos, para la población albanesa. Es, desde hace escasos días, su ministra para gestionar las contrataciones públicas y reducir la corrupción del país. Hasta ahí, todo correcto.

Sin embargo, la particularidad es que Diella no existe. Simple y llanamente. Se trata de un bot generado a través de Inteligencia Artificial (IA) y el Ejecutivo albanés ha decidido darle una cartera ministerial.

"No estoy aquí para reemplazar a los humanos", indicó Diella durante su vídeo de presentación, ante la atónita mirada de los allí presentes.

El primer ministro de Albania, Edi Rama, sostuvo, en referencia a su peculiar y nuevo nombramiento, que Diella será "inmune a los sobornos y a las amenazas".

Rama, quien está a punto de comenzar su cuarto mandato, subrayó el pasado jueves que la peculiar ministra gestionará y adjudicará todas las licitaciones públicas en las que el gobierno contrate empresas privadas para diversos proyectos.

🇦🇱 Albania to become the first country to appoint a non-physical artificial intelligence (AI) as a government minister.



PM Edi Rama announced his new cabinet, which includes an AI named "Diella" as minister of public procurement.



Diella previously served as the virtual… pic.twitter.com/IzaSvnbsBj — kos_data (@kos_data) September 11, 2025

Durante su primera intervención, en el Parlamento albanés, la ministra garantizó que su mandato representará los valores constitucionales "tan estrictamente como cualquier otra persona humana, tal vez incluso más".

"100% incorruptible"

En este sentido, el primer ministro aseguró que las licitaciones públicas serán "100% incorruptibles y donde cada fondo público que pase por el procedimiento será 100% transparente". "Eso no es ciencia ficción, sino el deber de Diella", agregó.

La concesión de este tipo de contratos ha sido durante mucho tiempo una fuente de escándalos de corrupción en Albania, un país balcánico que, según los expertos, es un centro para bandas que buscan blanquear su dinero procedente del tráfico de drogas y armas en todo el mundo, y donde la corrupción ha llegado a los pasillos del poder.

Dicha imagen ha torpedeado la adhesión de Albania a la Unión Europea, un objetivo que tiene entre ceja y ceja el primer ministro Rama para el próximo 2030.

El Ejecutivo albanés no proporcionó detalles sobre qué tipo de supervisión humana podría existir sobre Diella. Tampoco abordó los riesgos de que alguien pudiera manipular el robot de Inteligencia Artificial.

Orígenes de Diella

Diella se lanzó originalmente a principios de este año como asistente virtual con Inteligencia Artificial en la plataforma e-Albania. Su labor era ayudar a ciudadanos y empresas a obtener documentos estatales.

Vestida con el atuendo tradicional albanés, ofrece asistencia mediante comandos de voz y emite documentos con sellos electrónicos, reduciendo los retrasos burocráticos.

El Parlamento albanés durante la primera intervención de la ministra anticorrupción Diella. X

No todo el mundo está de acuerdo con asignar a una Inteligencia Artificial una cartera ministerial. La oposición manifestó su rechazo frontal a la medida. Indicaron que este polémico nombramiento se trataba de una cortina de humo para tapar los problemas reales del país, como la corrupción.

Atendiendo a los datos del Índice de Percepción de la Corrupción de 2023 que publica de forma anual la Organización para la Transparencia Internacional, las estadísticas en Albania han mejorado ligeramente.

El país balcánico avanzó su posición hasta el puesto 98 de los 180 que componen el ranking de corrupción gubernamental. La percepción de los ciudadanos con respecto a la corrupción en el sector público ha mejorado.

El podio lo ostentan, en el citado año, los países bálticos, como Dinamarca, Finlandia y en tercera posición, Australia. España se situó en el puesto 36.