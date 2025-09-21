Santiago Ávila, experto en liderazgo: "Si te dicen que estás sobrecalificado para un trabajo, no siempre es un elogio"

Cuando te adentras en el mundo de las entrevistas laborales pueden darse diferentes casos. Por un lado, especialmente los más jóvenes, suelen sufrir las consecuencias de la inexperiencia, dando como resultado una negativa por parte de muchas empresas. Y por el otro, los sobrecualificados para ciertos puestos de trabajo, que aunque pueda parecer algo bueno, no siempre lo es.

Y Santiago Ávila, experto en liderazgo y comportamiento organizacional, ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok (@lagestionemocional) en el que explica por qué cuando te dicen que estás sobrecalificado para una posición no siempre "es un elogio".

El experto asegura que muchas empresas temen que te aburras o decidas abandonar la empresa antes de lo previsto. Y esto es lo que debes saber para intentar que no te descarten por exceso de cualificación, ya sea de conocimientos, experiencia o habilidades.

Tu principal reto es demostrar motivación real por el puesto, no desesperación. Santiago recomienda lo siguiente: No digas que necesitas un trabajo, por el contrario sería más correcto decir que no buscas bajar de nivel. "Lo que busco es aportar desde mi experiencia y conocimientos".

En caso de que te aclaren que el salario es inferior a lo que te esperabas, Ávila recomienda responder: "Creo que el proyecto merece la pena y a medio plazo me permitirá crecer y ser retribuido según mis aportaciones". Aclara que estar sobrecalificado no siempre debería suponer un problema, es más puede ser una oportunidad si se es capaz de explicarlo de manera correcta.

En definitiva, el objetivo consiste en tratar de mostrar que quieres aportar, aprender y crecer sin que parezca que solo buscas un trampolín temporal. "Tu reto es claro: demuestra motivación real. Explica como tu experiencia suma al proyecto y convierte estar sobrecalificado en una ventaja estratégica", finaliza el experto.