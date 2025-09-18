Sortu despliega en el Valle de los Caídos dos pancartas honrando a los etarras fusilados 'Txiki' y Otegui: "Ni pudisteis ni podréis"

Sortu ha realizado un acto simbólico y reivindicativo en el Valle de los Caídos. El partido político de la izquierda abertzale suspendió dos grandes pancartas, en una de ellas se reivindicaba la libertad de Euskadi en la que cita "Gora Euskal Herria askatatuta!", pancarta que va acompañada de otra frase "ni pudisteis, ni podéis, ni podréis", así como de la ikurriña.

Por otro lado, en la otra pancarta se ve una ilustración en la que se ven los fusilamientos con las fechas de 1936 y 1975. Esto se debe a los fusilamientos de Otegui y de `Txiki´ que junto con tres miembros del FRAP, grupo de extrema izquierda, fueron fusilados, siendo las últimas cinco personas ejecutadas por la dictadura, antes de que Franco falleciese, dos meses después.

El aniversario de sus muertes, ha sido gasolina política para las políticas izquierdistas abertzales durante estos últimos tiempos. La agrupación, tiene prevista la celebración en Pamplona, de un acto que tiene como objetivo presentar a los dos miembros de la banda como un ejemplo de lucha contra el fascismo. Sortu ha publicado un comunicado en el que se puede ver en vídeo el acto.

Ni pudisteis,

ni podéis,

ni podréis.



Gora Euskal Herria askatuta!

Aldarri argia Valle de los Caídos-en.✊🏼#AskatzeraLotuak pic.twitter.com/1F5EhupSu6 — SORTU #AskatzeraLotuak (@sortuEH) September 18, 2025

La conmemoración, en cualquier caso, sigue envuelta en controversia. Hay quienes señalan este acto como homenajear el terrorismo, mientras que Alberto Alonso, director de Gogora —el instituto vasco de la memoria histórica dependiente del Gobierno autonómico—, destacó la condición de víctimas de los fusilados.

Aunque matizó en que eso no les convierte en personas que deban ser ensalzadas, ya que ambos militaban en una organización de tipo terrorista. Estas declaraciones desencadenaron una dura reacción de la izquierda abertzale, que acusó a Alonso de minusvalorar lo que consideran un episodio clave en la represión del franquismo.

Esta polémica sigue vigente, tanto es así, que el Ayuntamiento de Zarautz (gobernado por PNV-PSE) rechazó autorizar el uso de un espacio municipal para acoger una exposición en recuerdo de los dos militantes de ETA. Municipio en el que nació Txiki.

Finalmente, las dos formaciones llegaron a un acuerdo con EH Bildu para celebrar un acto conjunto en el Consistorio el próximo viernes. La decisión evidencia el delicado equilibrio político en el País Vasco en torno a la gestión de la memoria del final del franquismo y la violencia de ETA.