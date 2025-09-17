El altar satánico de 'Angel Black' en Barcelona, el pandillero de la Salvatrucha que huye de Bukele: "Hijo de Dios, sobrino de Satán"

En los muros de la habitación donde vivía 'Angel Black' en Barcelona, los investigadores encontraron varios dibujos diabólicos dedicados a la Santa Muerte. "Hijo de Dios, sobrino de Satán", escribió en la pared este miembro de la temida Mara Salvatrucha (MS-13), la pandilla salvadoreña que ha intentado establecerse en España.

El hombre también tenía dibujado un pentagrama invertido, un rostro con cuernos de aspecto terrorífico y una ilustración de la muerte: una calavera vestida de negro con una hoz en la mano. Todo esto configuraba un altar a Satanás.

Los policías quedaron perplejos al encontrar la escena malévola que Angel Black montó en su habitación, sobre los muros que flanqueaban su colchón. Ese es su apodo dentro de la organización criminal y que traducido al español significa "Ángel oscuro".

Las prácticas satánicas de las maras salvatruchas son muy conocidas en El Salvador, país de origen de esta pandilla cuyos miembros han huido a otros lugares tras la guerra que emprendió el presidente Nayib Bukele en su contra.

La Policía encontró dibujos satánicos en las pertenencias de Ángel Black. Cedida

Su principal destino ha sido Estados Unidos, pero la política de mano dura contra la inmigración impulsada por Donald Trump, ha hecho que estos pandilleros crucen el Atlántico para tratar de establecerse en España mientras se financian con el tráfico de drogas. Por ahora, la Policía asegura que ha frustrado esos intentos.

Maras satánicas

Angel Black fue detenido el 27 de marzo como parte de la investigación que llevó a cabo la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional, en cooperación con el FBI y las autoridades de El Salvador.

En esa ocasión se llevaron a cabo seis registros y se detuvo a 27 personas en Madrid y Barcelona. Las fotos y los detalles de la escena diabólica que tenía Angel Black se conocen hasta ahora. Es el primer altar satánico que la Policía Nacional encuentra a estos pandilleros en territorio español.

Según la Policía, la MS-13 "pretendía establecerse y expandirse de forma violenta en España, siguiendo instrucciones exprofeso desde el continente americano".

En El Salvador los pandilleros suelen ofrecer sus crímenes a Satanás y a la Santa Muerte. Según ellos, es quien les protege y a quien le sirven. Incluso se hacen tatuajes en casi todo el cuerpo, incluido el rostro, con imágenes diabólicas. En algunos casos, sus apodos hacen referencia a lo que ellos llaman "La Bestia".

La MS-13 se formó en Los Ángeles en los años 70. Eran salvadoreños huidos de la guerra civil en su país. Luego nació la pandilla Barrio 18, la principal rival de la MS-13. A partir de los 90 se apoderaron de El Salvador y llegaron a convertir esa nación centroamericana en una de las más violentas del mundo.

Ángel Black detenido por la Policía en Barcelona. Cedida

El actual presidente salvadoreño Nayib Bukele ya ha calificado a estas pandillas como "satánicas" por los símbolos que utilizan y algunos de sus rituales que suelen ser extremadamente violentos. Todos son ofrecidos a Satanás al igual que sus asesinatos.

Uno de ellos son los rituales de iniciación, en donde los nuevos integrantes deben soportar violentas palizas. También cometen asesinatos como señal de lealtad a la pandilla, y en el caso de las mujeres, su ingreso al grupo criminal suele estar marcado por actos de violaciones sexuales o sumisión extrema.

Otro ritual común entre estas pandillas es el que conocen como el pacto de sangre. Los miembros se van a un cementerio, se hacen una herida en la mano y beben la sangre del otro mientras fuman marihuana.

También cometen mutilaciones de dedos, manos, brazos y hasta piernas. En El Salvador, y en Estados Unidos, se han reportado casos donde las maras han decapitado a personas e incluso les han extirpado el corazón. Muchos han justificado sus crímenes alegando que "la bestia quería un alma", según señala The Washington Post.

Una vez dentro de la pandilla es casi imposible salir. La única manera es la muerte. Y si alguien consigue separarse del grupo criminal, siempre estará bajo amenaza de recibir algún tipo de represalia durante toda su vida.

"Terroristas en España"

El Ministerio del Interior y sus especialistas en la lucha contra el crimen organizado están en alerta desde que Estados Unidos declaró en febrero como "organizaciones terroristas" a la Mara Salvatrucha y al Tren de Aragua, la más poderosa y sanguinaria de Venezuela.

Ambas organizaciones criminales suponen una amenaza contra la seguridad nacional. Desde hace al menos un año, buscan nuevos lugares de asentamiento tras la presión que las autoridades estadounidenses están ejerciendo contra ellas, tal y como revelan a EL ESPAÑOL especialistas de Interior sobre esta clase de organizaciones transnacionales.

La Policía también encontró armas, dinero y estupefacientes listos para ser distribuidos. Cedida

Por eso, la Policía y la Guardia Civil están colaborando en los últimos meses con el FBI para seguir el rastro a delincuentes venezolanos, salvadoreños o de otros lugares de Latinoamérica que acaban en las filas de estas organizaciones y que ahora pueden recalar en España.

Nuestro país, señalan fuentes de la Policía Nacional, se ha convertido en uno de los destinos a los que estas dos bandas quieren desembarcar, para trasladar aquí su centro de operaciones.

Al redoblarse en Estados Unidos la persecución contra los integrantes de la MS-13 y el Tren de Aragua, sus líderes buscarán nuevos territorios en los que hacerse fuertes. En ese éxodo de criminales, España ocupa un lugar prioritario.

Los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil siguen muy de cerca los movimientos de esas organizaciones, y están en contacto estrecho con la inteligencia estadounidense y los expertos latinoamericanos en la materia.

"El fenómeno de las maras puede ser un factor desestabilizador de la seguridad interior. Su negocio es la violencia. Si se las deja organizarse y estructurarse, sería mucho más difícil atacarlas y desarticularlas. Hay que atajarlas de raíz", señala un mando especialista en la materia a EL ESPAÑOL.