La hazaña de Álex Caro, el maño que ha ganado el bronce en el concurso europeo de FP: "En tres años estudió dos grados"

Alejandro Caro Tello (Zaragoza, 2005) tenía claro que al acabar sus estudios obligatorios su camino no se dirigía hacia la facultad. El joven decidió apostar por la vía del grado medio de Formación Profesional (FP), pero no se conformó con estudiar uno, sino que concluyó dos. “Los hizo en tres años en nuestro instituto, el IES Virgen del Pilar”, explica a EL ESPAÑOL Raquel Fidalgo, directora del centro.

Y ahí fue donde Alejandro –o Álex, como le conoce todo el mundo– descubrió un talento natural que le ha llevado a un hito: alcanzar la medalla de bronce en la competición de EuroSkills, el concurso europeo de habilidades profesionales para jóvenes menores 25 años, estudiantes y recién titulados de Formación Profesional.

Lo ha hecho en la modalidad de Refrigeración y Aire Acondicionado (Skill 38) del EuroSkills 2025, celebrado este año en Herning, Dinamarca. Allí, el maño Álex Caro ha alcanzado una meritoria tercera posición en un tipo de FP que gana adeptos en España. “La FP de Instalaciones Frigoríficas y Climatización tiene cada vez más salidas”, explica la directora del IES de Álex.

Álex Caro, en el tercer cajón del podio, en Dinamarca.

“Además, lo que ahora hacen los jóvenes es estudiar esta o la FP de Producción de Calor, porque ambas comparten todos los contenidos durante el primer año. Entonces, lo que hacen los chicos como Álex es estudiar una y luego hacer el segundo año de la otra. De este modo, estos profesionales acaban con dos titulaciones en tres años”, añade en conversación con este diario.

Pero lo que está claro es que Álex Caro tiene un talento innato a la hora de montar o reparar aires acondicionados, radiadores, etc. “Si no fuera así, la tutora, Elena Mendoza, no lo habría seleccionado para participar en el EuroSkills. Hay que tener en cuenta que primero se presentó en Aragón, donde ganó; luego, a nivel nacional; y por último, en Europa, donde ha sido tercero”, celebra la directora Fidalgo.

El joven, en este sentido, ya se había hecho con el campeonato nacional en 2024 y representó a España en Lyon el año pasado en las World Skills. Pero en esta ocasión, Caro ha competido en diferentes pruebas relacionadas con montar y reparar equipos frigoríficos, donde ha demostrado sus habilidades para cortar y montar tuberías, soldar, resolver averías eléctricas.

En suma, desde que Álex empezó en 2021 su primera FP, la de Refrigeración y Aire Acondicionado, ha acumulado éxito tras éxito. Graduado en 2023, luego estuvo un año para concluir la segunda, que terminó en 2024. Tras ello, concurso tras concurso ha llegado este sábado al Olimpo de las FP con su medalla de bronce.

Otros 7 españoles galardonados

Álex Caro, no obstante, no ha sido el único español galardonado en el certamen. Pese a conseguir el mayor éxito, ha habido otros siete jóvenes condecorados que le han acompañado. Venidos de diversas partes de España, todos ellos han obtenido sendas medallas de excelencia en diversas categorías.

Concretamente, estas medallas han sido para para Víctor Álvarez, de Castilla y León, en la categoría de floristería; Gonzalo Rodríguez, de Castilla y León, en diseño mecánico CAD; Arturo Maciá, de Andalucía, en carpintería; Borja Pérez y José Doria, de la Comunidad Valenciana, en sistemas robóticos integrados; Jorge Domínguez y Víctor Lorenzo, de Castilla y León, en Mecatrónica; Ethan Álvarez, de Cataluña, en cocina; y Miguel Abril, de Andalucía, en servicio de restaurante y bar.

Álex Caro y otros jóvenes de la delegación española.

La dimensión del mérito se entiende mejor si se tiene en cuenta que ha habido más de 600 jóvenes de toda Europa compitiendo para llevarse las medallas a casa. Han venido desde 33 países y han participado en 38 competiciones de habilidades para convertirse en los mejores de Europa en sus áreas de especialización.

España, en este sentido, “ha competido con 30 participantes en 25 modalidades, de las que cinco eran dobles (participaban dos jóvenes por cada una). Los representantes españoles son los actuales campeones de la cita española Spainskills 2024, organizada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional”, explican fuentes del propio ministerio.

Y, como se ha venido contando, el mayor logro de la delegación española lo ha conseguido Álex Caro. Sus compañeros le han felicitado con alegría y su antigua directora también celebra que uno de sus egresados esté triunfando. “Es un orgullo que haya estudiado en nuestro centro”, sentencia.