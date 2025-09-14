Santiago Ávila, experto en liderazgo: "Estos son los 4 errores que debes evitar si tienes una entrevista online"

Cuando comienzas a adentrarte en el mundo de las entrevistas lo normal es que empieces sin ningún tipo de experiencia, y no solo en lo referente a lo laboral sino a la manera correcta de presentarte a dichas entrevistas. Además, muchos piensan que realizando las entrevistas de manera online es más sencillo, sin embargo, también se pueden cometer muchos errores.

Y Santiago Ávila, experto en liderazgo y comportamiento organizacional, ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok (@lagestionemocional) en el que enseña cómo evitar 4 errores durante tus entrevistas o reuniones por videollamada.

1. El fondo: El experto considera de gran importancia que el fondo sea neutro, además de ordenado y sin distracciones. "Nada de cama deshecha, ni ropa encima de la silla". Asimismo, debes revisar los aspectos básicos como la luz, el sonido, la batería. "Créeme que un corte puede ser peor que una mala respuesta".

2. Tu imagen: "La ropa importa". Ávila aconseja que, aunque la entrevista se haga desde casa, nos vistamos como si fuéramos a la oficina. "¿Arriba elegante y abajo pijama? Error". Lo mejor sería utilizar colores neutros sin estampados, las rayas y cuadros confunden a la cámara.

3. Comunicación: Lo recomendable es mirar a la cámara y no a tu reflejo, ya que es la forma de mirar a los ojos. Además, debemos mantener la espalda recta, los hombros relajados y una leve sonrisa. "Recuerda que la cámara lo magnifica todo y si gesticulas fuera del cuadro, desapareces".

4. Los extras: "Agua sí, comida no". Asimismo, cierra todas las notificaciones, "un sonido puede arruinar tu respuesta". Además, es muy importante avisar a las personas con las que convivas, porque el experto explica con un cómico ejemplo que justo cuando hablas de tu experiencia laboral puede entrar alguien a preguntarte si quieres pizza, causando de esta manera una muy mala impresión.

"Recuerda que una buena conexión no es solo Wi-Fi, sino que también es emocional, y esa sí que depende de ti", finaliza Santiago.