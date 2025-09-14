Guardias civiles aprenden estudios árabes e islámicos ante el auge migratorio: "Cada vez hay más población musulmana"

Muchas son las situaciones, y variopintas, en las que los agentes de la Guardia Civil tienen que emplear sus habilidades comunicativas para solventar cualquier situación que se les presente.

Y no solo en el campo de los Idiomas tienen que demostrar de qué pasta están hechos, sino en el de la HIstoria, la Cultura o la Religión. Por ello, el Instituto Armado contempla que se prime, mediante el concurso de méritos, a aquellos agentes que tengan el grado universitario de Estudios Árabes e Islámicos.

Más allá de que estos conocimientos ayuden a frenar la amenaza yihadista que acecha a España, que actualmente el Nivel de Alerta Terrorista se encuentra en nivel 4 teniendo en cuenta los datos aportados por el Ministerio del Interior, los estudios árabes e islámicos serán un plus para los agentes de diferentes unidades y destinos.

El pasado 3 de septiembre se celebró una reunión en el Consejo de la Guardia Civil con el fin de actualizar y mejorar la ficha de méritos. A dicha asamblea acudió un representante de la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC).

EL ESPAÑOL ha charlado con el portavoz nacional de la IGC y relata la "importancia" de premiar a aquellos miembros del Cuerpo Armado que ostenten estudios superiores en materias islámicas. La titulación está presente en numerosas universidades y la nota de acceso suele ser baja.

"Cada vez la población musulmana es más numerosa en España y también hay que tener en cuenta que somos un país que hace frontera con África", señalan desde la IGC a este diario.

El portavoz pone de relieve la importancia de estos conocimientos para situaciones que pueden darse en unidades como Fiscal y Fronteras: "Un hombre que llega al Aeropuerto de Barajas y te habla en árabe y tienes que ayudarle...".

O, especialmente, aquellos destinados en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla: "Les hace falta. Se puede acercar cualquier ciudadano, y dado que mucha de la población allí habla en árabe, tienes que ayudar e igual con el inglés no te sirve".

Hasta el momento, tener conocimientos en estas materias se podían valorar en determinadas entrevistas de libre designación. Ahora, la Guardia Civil "ha decidido hacerlo extensivo" a las vacantes por méritos.

La IGC matiza que estar en posesión de estos estudios es únicamente para las vacantes del concurso de méritos. Los agentes de la lucha antiyihadista, pertenecientes a la Unidad Central Especial 2 (UCE-2) del Servicio de Información (SIGC), asumen sus plazas de libre designación.

Estos agentes de élite "van por otro lado" porque acuden a la escuela de especialización del propio Cuerpo para adquirir dichos conocimientos y estrechar el cerco al terrorismo. "Más allá del conocimiento que puedan tener los agentes de Información, es necesario aplicarlo en otros sitios", apostillan.

"La Guardia Civil cada vez busca una mayor profesionalización. Tenemos más especialidades que ningún otro cuerpo, eso nos requiere tener una formación en multitud de campos", agregan desde IGC.

La inclusión de nuevas titulaciones, como la referente al grado de Estudios Árabes e Islámicos, también incluye otros como Ingeniería Naval, Criminalística, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Biología Sanitaria.

El Ministerio del Interior tiene en el punto de mira el incremento de la amenaza yihadista en España, con especial atención en Cataluña.

Como ya publicó EL ESPAÑOL, varios mandos antiterroristas consultados por el periódico, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, están redoblando sus esfuerzos para paliar el yihadismo en dicha autonomía, poniendo el foco en Barcelona. En Cataluña es donde más radicales islamistas se detienen cada año.

"Es la zona caliente. Siempre es con diferencia donde más trabajamos. Pero ahora está descontrolado", comentan desde la cartera que gestiona Fernando Grande-Marlaska.

Barcelona, nido yihadista

Desde que comenzó el año, según datos del Ministerio del Interior, se ha detenido en Cataluña a 23 personas por delitos relacionados con el terrorismo yihadista en un total de 11 operaciones. Es una cifra nunca vista hasta la fecha.

En 2024 fueron un total de 81 los arrestados, la tercera cifra más alta de la historia. Esa cantidad, hasta el momento, solo ha sido superada en 2004, cuando se cometieron los atentados del 11-M y fueron detenidos 131 presuntos yihadistas, y en 2005, cuando hubo 92 arrestados. En 2023 fueron 78.

Los especialistas están detectando "más actividad". "Hay más menores radicalizados. El conflicto en Gaza continúa, mientras DAESH sigue aumentando su propaganda online", señalan.

Lobos solitarios

Según publica el Observatorio Internacional de Estudios del Terrorismo (OIET), "a lo largo de la última década, el fenómeno del terrorismo ha experimentado transformaciones significativas" en Europa.

De 2017 en adelante, los ataques terroristas se han protagonizado por "tácticas de baja complejidad y escasa sofisticación, en la que los actores solitarios se han convertido en las principales figuras".

La comisión de estos hechos se ha facilitado, dada la "escasa organización logística requerida y el uso de medios rudimentarios y de fácil acceso de los que disponen estos actores solitarios".