Detenido uno de los dueños de una escuela infantil de Zaragoza por dos denuncias por "tocamientos" a menores

El pasado 5 de septiembre fue detenido uno de los dueños de la escuela infantil privada Waldorf Munay de Zaragoza por presuntos abusos sexuales a menores del centro, según han podido confirmar fuentes de la Policía Nacional.

Tras haber recibido dos denuncias por posibles "tocamientos" a niños de la escuela, la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de Zaragoza es quien está encargándose de la investigación.

La escuela infantil se encuentra en el barrio del Arrabal de la capital maña, en la que se imparten clases a niños de entre 0 y 6 años.

El centro forma parte de la Asociación de Centros Educativos Waldorf de España y se autodescribe por propiciar un entorno "donde el arte se cultiva en todas sus manifestaciones".

De este modo, en el currículo del centro se concede gran relevancia a la música, la cual forma parte cotidiana de las jornadas escolares, "integrándose de forma natural en el aprendizaje diario".

Además, como explican en su página web, "se respeta el juego libre del niño, el cual es espontáneo, sin intervención del adulto, así el propio niño es el protagonista de su aprendizaje".

Coche de la Policía Nacional. EFE

Hace solo un par de meses fue detenido otro docente acusado de supuestas agresiones a menores en la misma ciudad.

La denuncia se produjo en el colegio Corazonistas de Zaragoza, después de que cinco familias presentaran acusaciones por presuntas agresiones sexuales a varios alumnos de Educación Infantil.

El maestro fue apartado de sus funciones de inmediato y, tras declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, fue puesto en libertad.