Iván Suárez ha batido el récord Guinness al pagar 37.000 € por un queso cabrales: "Quiero darle valor al producto, es mi pasión"

Un año más, Iván Suárez ha batido el récord Guinness llevándose bajo el brazo el queso más caro del mundo. El asturiano ha ganado la subasta pujando 37.000 € en nombre de su restaurante El Llagar de Colloto, ubicado en Oviedo (Asturias).

Es el quinto año consecutivo que Iván acude al Certamen del Queso Cabrales y supera las marcas del Libro Guinness de los Récords. Y el segundo que puja por el queso de Encarni, por el que pagó 36.000 € en el certamen de 2024.

El Certamen del Queso Cabrales se celebra todos los años el último domingo de agosto en la villa Las Arenas, en Asturias. Durante la jornada, los residentes del concejo asturiano de Cabrales sacan a relucir su personalidad más folclórica para homenajear la cultura del queso.

En esta 53.ª edición del evento –declarado fiesta de interés turístico del Principado de Asturias– han participado 13 posibles ganadores en la Denominación de Origen Protegida (DOP) de Cabrales. Una ceremonia a la que han acudido más de 2.000 personas de toda España.

Iván Suárez y Encarni Boada en el Certamen del Queso Cabrales. Cedida

"Dar valor al producto"

Iván Suárez se apuntó a la celebración por primera vez en 2020. "Llegamos allí de casualidad, sin ánimo de comprar el queso galardonado", reconoce a EL ESPAÑOL.

Sin embargo, la gente de la zona y su producto sedujeron al hostelero, que siempre ha apostado por Asturias, su tierra natal. "El queso está presente en todos nuestros eventos. Nos hace dar valor a nuestros locales y a nuestros clientes", cuenta con orgullo.

Iván viene de una familia trabajadora y hostelera. En 1998 abrió su primer restaurante: la Sidrería El Tonel, en Colloto. Hoy, este apasionado de la gastronomía ya tiene a su nombre 9 locales, todos ellos en Asturias.

El motivo de Iván Suárez por hacerse con el queso más caro del mundo no es ni mucho menos la retribución económica, puesto que asegura que "no hay ventas que amorticen los gastos" de esta inversión.

Se trata de un trasfondo más profundo, ligado a la apuesta y confianza en la gastronomía asturiana. "Nuestra prioridad es darle valor al producto. Es una cuestión de pasión", revela este hostelero amante del queso.

El queso galardonado por el que Iván ha pagado 37.000 € es igual al resto de la producción. "Es un precio simbólico", dice el pujador. Sobre si volverá a acudir al certamen el próximo año, admite que "es una duda existencial todos los años. Es cuestión de echar números".

Primer premio al queso cabrales de Encarnación Bada. Cedida

El queso galardonado

El queso cabrales que ha recibido esta elevada cifra es el de Encarnación Bada, mujer asturiana de 64 años que lleva toda su vida dedicándose a la elaboración del Cabrales.

En la pequeña aldea de Tielve, en Oviedo, se encuentra la quesería familiar Ángel Díaz Herrero, inaugurada en 1990. Encarni y Ángel –su marido ya jubilado– vienen de familias amantes del queso.

"Antes se hacía el queso en casa, en la cocina. Mis abuelos y bisabuelos hacían queso, y qué sé yo de cuántos abuelos atrás más", cuenta Encarni Bada a EL ESPAÑOL.

Para la elaboración del queso, la quesera utiliza leche cruda de la región de Cabrales. Un producto cada vez más escaso –y a su vez demandado– debido a la falta de ganaderías en la provincia. Situación ante la que las 7 queserías de Tielve se enfrentan a diario.

Durante la entrevista, Encarni recibió una llamada por la que tuvo que abandonar momentáneamente la conversación. Al regresar, confesó: "No se puede desperdiciar la leche. La ganadería en general es problemática, pero las de leche aún más".

Tras 15 días en nevera y otros 15 en la sala de secado, Encarni carga sus quesos en mochilas para poner rumbo a las cuevas. "Tienes que ir agachado. Cuesta para arriba, cuesta para abajo...", cuenta la quesera. Por este motivo, Encarni suele ir acompañada de su nieto de quince años.

Allí, el proceso de elaboración del queso llega a su culmen. Entre las montañas asturianas se encuentra la Cueva Los Mazos, a 1.500 metros de altura. Lugar en el que se fermentan los quesos de Encarni y Ángel durante temporadas que oscilan desde los 2 meses hasta el año completo.

9.000 kilos al año

En la quesería Ángel Díaz Herrero se producen aproximadamente 15 quesos cabrales cada 25 días, unos "9.000 kilos de queso al año". Y los precios oscilan "desde los 16 € hasta los 38 €".

Encarni y Ángel suelen distribuir su queso a restaurantes y tiendas artesanas de Asturias, aunque también los particulares pueden comprar el producto. "Tenemos poca producción, casi no podemos ni vender. Hay que repartirlo para que alcance para todos", cuenta la asturiana.

Sin embargo, en la quesería no hay cobertura. Si llamas a la puerta de Encarni y está, te atenderá encantada; si no, te tocará probar suerte otro día. "Tú vienes a la quesería y si quieres un queso te lo doy. Si estoy en casa te vendo el queso, si no, pues vienes otro día".

El queso cabrales de la quesería Ángel Díaz Herrero. Paco Paredes EFE

Encarni cuenta que se presentan al Certamen del Queso Cabrales desde 1985, año en el que su producto ya fue galardonado. Y recibiendo el premio al menos otras 10 veces más.

La elaboración de este producto asturiano requiere de largos periodos de tiempo que, sin duda, lo hacen merecedor del reconocimiento como mejor queso cabrales.