Franco Pisso, gurú de la oratoria y la comunicación no verbal: "El miedo es necesario para todas las cosas que hacemos"

Franco Pisso es un referente en el mundo de la comunicación no verbal. El argentino ha formado a miles de personas en oratoria con el objetivo de "convertirse en el profesor que siempre quiso tener". Y con una comunidad de más de 2 millones de personas en redes sociales ha logrado llenar teatros para enseñar a “ver lo invisible” en cada interacción.

Recientemente, el experto en oratoria ha acudido al podcast Tengo un Plan para explicar todos los trucos que ayudarán a cualquier persona a mejorar su capacidad de comunicación y poder transmitir con mayor seguridad. Y hay un ejercicio que recomienda a todos sus alumnos para poder calmar los nervios por algún evento o situación importante en tan solo 5 minutos.

"Uno de los ejercicios que yo le digo a mis alumnos cuando tienen ese problema es que salgan del centro de su vida un rato", y la manera efectiva de conseguirlo es más sencilla de lo que puede parecer. "Suban a un taxi y pregunten al taxista cómo está siendo y que durante ese trayecto pongan al taxista en el centro de su vida y lo escuchen de verdad", explica Pisso.

Según el experto esta acción es un "acto de madurez". También aclara que esto no quiere decir que realizando este acto se subestime la situación o implique una falta de preparación, "significa que están tomando las cosas de manera madura", puntualiza Franco. Incluso el experto confiesa que es un proceso que le hubiese gustado entender antes, ya que se habría evitado momentos de sufrimiento.

"Mi rol como docente es enseñar a la gente que infelizmente no somos tan importantes". Y tal y como ejemplifica Pisso, todos moriremos, todos tenemos problemas... La gente que nos escucha tiene una atención limitada y por tanto recomienda que "seamos inteligentes con las palabras que utilizamos también por respeto a los demás".

Asimismo, explica la importancia del miedo a la hora de comunicar: "El miedo es necesario para todas las cosas que nosotros hacemos en la vida". El cuerpo fisiológicamente reacciona a ese miedo con las pupilas dilatadas, la segregación de cortisol, adrenalina, etc. Esto hace que estemos más atentos, aunque aclara que es importante que este miedo no nos sobrepase y nos quedemos en blanco.

"Para mí el miedo es una condición necesaria de importancia frente a una determinada actividad, si no siento miedo intento no hacerlo porque pienso que mi cuerpo me está diciendo que no me importa", finaliza Pisso.