Los 3 consejos del comandante de la Guardia Civil Villar para aprobar las oposiciones: "No hay que ser un súper hombre"

Enrique Villar, nacido en 1966 en Madrid, es director de formación de la academia Prefortia y comandante de la Guardia Civil con una experiencia en el cuerpo de 40 años. Ante las próximas oposiciones del 6 de septiembre, Villar aprovecha para dar consejos a los opositores que intentarán ganar su plaza.

Existe un factor indispensable para conseguir ser de la Benemérita. "La disciplina es un factor importantísimo en un cuerpo como el de la Guardia Civil, algo que estamos viendo también en otros cuerpos que no tienen carácter militar. De hecho, hay empresas e instituciones que se rigen por procesos internos y también jerárquicos, incluso más rígidos que en la Guardia Civil", explica.

Otro aspecto importante son los elementos externos como "dirigirse con el formulismo verbal, a sus órdenes, mi capitán, mi teniente, mi comandante… parece que da un poco más de esa disciplina, esa cohesión, pero que es una subordinación nada más a nivel profesional".

Alumnos de Prefortia en clase. Cedida

Por otro lado, es importante tener bien interiorizado el factor motivacional de cara a ser guardia civil. "La motivación para ingresar en el cuerpo viene de la mano de las funciones policiales que son providentes", explica Enrique.

Carácter militar y selección exigente

Otro factor que también debe tener en cuenta cualquier opositor es el carácter militar, pues según el comandante Villar, "eso es algo que cohesiona, que hace funcionar". "Hay que sentir ese aprecio, esa valoración por las tareas policiales de servicio a la ciudadanía, de colaboración con otras instituciones, de servicio público".

Para poder ganarse una plaza en la Guardia Civil, hay un elemento primordial, "no basta con aprobar, sino que hay que ser seleccionado entre los mejores, porque hay que cubrir un número de plazas. Hay muchos que dicen: he superado todas las pruebas, sin embargo, sin plaza. Aprobar sin plaza en un proceso selectivo es lo mismo que no aprobar. Tiene la satisfacción de haber superado todas ellas, pero aún así hay que darlo todo para conseguir esa ansiada plaza".

Por lo que ante esta situación, Enrique añade que "lo primero que siempre transmiten a sus alumnos es que esas pruebas del proceso selectivo no se superan improvisando, sino gracias a la constancia y a un método de trabajo que está perfectamente probado".

Enrique lo aglutina en tres consejos importantes: "Diría, en primer lugar, confiar en la preparación que se ha llevado durante muchos meses. También, desde luego, tienen que cuidar lo que ocurre con los exámenes y la estrategia. Por ejemplo, hay una prueba de conocimientos teóricos prácticos en la que más puntúa, que consta de unos veinticinco temas, y hay que asegurar lo que ha aprendido".

Estrategias de estudio y simulacros

Otro factor clave para ir acostumbrándose a los nervios es hacer exámenes previos. "Todas las semanas se llevan a cabo simulacros, donde pueden ver el reloj, los fallos cometidos, la gestión del tiempo, leer bien los enunciados. Son herramientas básicas para analizar a posteriori los fallos cometidos y en qué aspectos deben profundizar más".

Sobre el tiempo que se debe dedicar al estudio y a las pruebas físicas, Villar no se moja. "Cada alumno debe distribuir su tiempo en la preparación en temas teóricos prácticos. Ir al gimnasio, salir a correr, hay opositores que tienen incluso que compaginarlo con trabajo, yo no me atrevería porque puede haber gente que con una hora".

Sin embargo, el comandante añade que "para los mortales, dos o tres horas mínimas de estudios" son suficiente. Y, sobre todo, "es importante incrementar esas horas los dos meses de antes del examen".

Además, hay unos obstáculos que torpedean a muchos opositores y con los que deben tener mucho cuidado: "El inglés y la ortografía muchas veces propician no poder presentarte a las segundas pruebas". En esas pruebas, Villar argumenta que se cometen muchos fallos que vienen dados por la precipitación, ya que hay que leer bien los enunciados.

Academia y recursos de apoyo

Por otro lado, al ser preguntado sobre si recomienda a la gente pagar por una academia, comenta "que no es necesario" porque se pueden conseguir materiales tanto en el Boletín Oficial del Estado, como en Internet. "No obstante, nosotros facilitamos multitud de exámenes y materiales".

No obstante, para aquellos que aún están pensando prepararse para futuras oposiciones, el comandante Villar recomienda la academia por los siguientes motivos: "La proporción a los estudiantes de todos los materiales, actualizaciones jurídicas al día siguiente, explicación de dudas sobre inscripciones, facilitación de tests, así como un simulacro mensual real en alguna universidad".

Un factor que no suele ayudar a la hora de realizar un examen es el estrés. "Hay que mantener la calma y la concentración porque los nervios son normales, pero no deben llegar a bloquearse, a pesar de todo el dinero y tiempo invertido. El rival no es el que tienes al lado, sino uno mismo, el examen".

Además, añade que "se necesita una combinación de una preparación académica, un control emocional y mantener una disciplina personal durante el estudio, así como invertir unas horas todos los días a los test, resúmenes, esquemas".

Momento idóneo para opositar

Las oposiciones a la Guardia Civil han aumentado su número de plazas desde 2022. Este año se ofertan 3118, que se dividen en tres bloques: 1630 son plazas de acceso libre, 1248 son para militares de tropa y marinería y 240 para alumnos del colegio de guardias jóvenes.

Enrique Villar considera que es una gran oportunidad para nuevos opositores, ya que "no basta solamente con las plazas de reposición". "Han sido casi siempre, anualmente, del 100% de esa tasa. En otros años ha llegado incluso al 130%". Según añade, "están siendo buenos años... yo animaría a todo el mundo que quiera ser funcionario público y especialmente componente de la Guardia Civil a que estos años se dedique a ello en cuerpo y alma".

Sobre las pruebas físicas, Enrique señala: "Yo no quiero quitar hierro tampoco, pero cuando una persona más o menos joven, se cuida mínimamente, que está al día y con una preparación ordinaria, tampoco hace falta ser súper hombre o una súper mujer".

Como consejo final, destaca la importancia de la organización: "Muchos estudiantes, en general, adolecen de cierta planificación". Y advierte a los de última hora: "No es un proceso de un día, ni de una semana antes. Lo único que se consigue es que los conocimientos poco asentados interfieran con el resto".