El grado superior de FP que puedes estudiar como alternativa a Psicología: sueldos de hasta 27.000 euros al año

En los últimos años, la Formación Profesional (FP) ha cobrado mayor relevancia debido a su combinación de enseñanza teórica y práctica en un periodo más corto de tiempo. Lo que en el pasado se consideraba una alternativa menos prestigiosa, hoy compite directamente con la educación universitaria, llegando a ofrecer mejores oportunidades laborales en algunos sectores. La duración reducida de sus programas, su menor coste en comparación con la universidad y su elevada tasa de inserción laboral son algunos de los motivos por los que cada vez más estudiantes la eligen como su mejor opción.

En este contexto, hay un ciclo que ofrece numerosas salidas y sueldos que pueden llegar a superar los 27.000 euros brutos anuales. Se trata del grado superior de FP de Técnico Superior en Mediación Comunicativa, cuyo porcentaje de empleabilidad supera el 80%.

Este profesional desarrolla su actividad en el sector de los servicios a las personas sordas, sordociegas, con discapacidad auditiva y con dificultades de comunicación que sean usuarias de la lengua de signos española. Estos servicios abarcan los ámbitos asistenciales, educativos, sociolaborales, psicosociales y de apoyo en las gestiones básicas. Y pueden ejercer su actividad en el sector de los servicios a la comunidad, en la dinamización comunitaria y en la promoción de igualdad de oportunidades para estos colectivos.

El grado tiene una duración de dos cursos de 2.000 horas en total, en los que los estudiantes aprenderán a elaborar programas de integración social de personas con dificultades de comunicación, lenguaje y habla, comunicarse en lengua de signos española con las personas que sean usuarias de esta lengua o adaptar la comunicación a la persona usuaria, entre otras funciones.

Para poder acceder a esta FP solo es necesario contar con uno de los siguientes títulos: Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o grado universitario, Técnico de Grado Medio de Formación Profesional o el título de Técnico o Técnica de Artes Plásticas y Diseño. Además, es necesario haber superado una oferta formativa de Grado C incluida en el ciclo formativo, un curso de formación específico preparatorio y gratuito para el acceso a ciclos de grado superior o una prueba de acceso.

Asimismo, al finalizar este ciclo, estos profesionales podrán trabajar como agente de desarrollo de la comunidad sorda, técnico en promoción, atención y formación a personas sordas, agente dinamizador de la comunidad sorda, mediador social de la comunidad sorda o con dificultades de comunicación, etc.

El salario promedio en España de un Técnico Superior en Mediación Comunicativa es de 20.655 euros al año. Los cargos de nivel inicial comienzan con un ingreso de 16.200 euros al año, mientras que profesionales más experimentados pueden percibir hasta 27.001 euros anuales.