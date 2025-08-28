Un hostelero con 46 años de experiencia, contundente: “Hagan más inspecciones y el que no pueda con los gastos que cierre"

El sector de la hostelería es uno en el que los empresarios con demasiada frecuencia se aprovechan de sus trabajadores. Así, son muchos los camareros que han denunciado sus sueldos míseros, jornadas interminables y condiciones precarias.

A esta denuncia se unió Carmelo Rojas, un hostelero con 46 años de experiencia en el sector que mantiene su negocio en pie con únicamente tres camareros porque es lo que se puede permitir.

En el año 2022, el empresario contó a los periodistas de Equipo de Investigación que, a pesar de que los gastos de los productos, el personal y los suministros habían subido, "aquí no se paga nada en negro".

"Hay muchos que se aprovechan"

El hostelero comentó que sus camareros tienen "un sueldo de 1.400 euros por una jornada de 8 horas". En promedio, el salario medio de un camarero en España gira en torno a los 1.300 o 1.500 euros brutos mensuales en 14 pagas.

No obstante, Rojas recalcó que "mis tres camareros están dados de alta, como nos manda la ley". Con esto agregó que cada uno de estos trabajadores le supone un gasto de "456 euros" a la Seguridad Social.

Cabe acotar que en todas las empresas en España, cuando se da de alta a un trabajador, es preciso abonar mensualmente una cantidad a la Seguridad Social por dicho empleado.

Con esta aportación se financia el sistema de protección social que cubre prestaciones como, por ejemplo, la jubilación, la incapacidad temporal, el desempleo, la formación para el empleo y la atención sanitaria del trabajador, entre otras.

En vista de esto, muchos empleadores buscan ahorrarse dicho gasto. Por esto, el hostelero recalcó que "aquí no se paga en negro nada y hay mucha gente de empresarios u hosteleros que se aprovechan de eso".

"Para evitar eso están las inspecciones, que saquen más inspectores, el que esté y que pueda que no cierre y el que no que cierre y se vaya a su casa", sentenció el hostelero en tono crítico.

Los gastos del bar de Carmelo Rojas

Los gastos fijos del establecimiento del hostelero alcanzan los 24.000 euros al mes, una cifra que ha ido en aumento con el encarecimiento de los productos y el suministro eléctrico.

No obstante, a pesar de ello y de encontrarse en una situación en la que solo puede permitirse tres camareros, el hostelero solo subió un euro el precio del menú del día.

"No tengo vacaciones, no tengo días libres, vivo para el negocio para que podamos vivir las cuatro familias", concluyó con honestidad Rojas.