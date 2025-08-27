Adrián Díaz, experto en alimentación, opina sobre los 5 mejores productos de Aldi: "Es lo más top que ofrece"

Adrián Díaz, más conocido como @donsacarino en redes sociales, es un enfermero pediátrico y divulgador en diabetes y nutrición. El enfermero que cuenta con más de 165 mil seguidores en Instagram ha compartido con sus seguidores a través de su cuenta su top 5 productos de Aldi para este 2025.

El enfermero acostumbra a publicar diversas opiniones acerca de diferentes alimentos que puedes encontrar en los principales supermercados de España. La última vez compartió los 5 mejores productos de Mercadona, y en esta ocasión es el turno de la cadena de origen alemán, Aldi.

El nuevo favorito del experto en nutrición es el Yogur High Protein (2,99 euros). No solo es bueno en ingredientes, bajo en calorías y enriquecido en proteínas, el enfermero destaca "su textura estilo petit-suisse y su sabor dulzón sin añadir azúcar y edulcorantes".

El siguiente producto "sigue siendo el básico" para Adrián. Se trata de los espaguetis de edamame, soja negra y soja. "Para mí son la mejor alternativa free de hidratos de carbono a la pasta convencional que te puedes encontrar en un súper". Además, es alto en proteínas y fibra. Y lo mejor es su sabor y textura, el favorito del enfermero es el de edamame: "Me flipa".

Las cremas ecológicas "siguen siendo las top del super". Una mezcla de verduras, agua, AOVE, alga wakame, especias y un toque de quinoa. Además, el supermercado alemán ofrece una amplia variedad de cremas: calabacín, verde, lentejas, calabaza y de verduras. Adrián añade que "la quinoa les da un toque riquísimo y son cortitas en carbohidratos".

El penúltimo producto en la lista es el combo de texturizados. "Las mejores alternativas en texturizados las tienes en Aldi". Soja texturizada, texturizada fina y proteína de guisante texturizada y todas bajo la marca GutBio, que según el enfermero "es lo más top que ofrece Aldi". Tanto las cremas de verduras como los espaguetis son de la misma marca.

Y para finalizar con este top 5, otro producto bajo la marca GutBio son "las galletas casi perfectas". Se trata de las galletas con cacao sin gluten. "Es la galleta perfecta si no puedes tomar gluten". Cuenta con AOVE, fibra extra y sin aditivos. "Es tan redonda que hasta le perdonamos la presencia de azúcar (menor que otras galletas del estilo)".