Alberto Caballero: "Preferiría jubilarme a dejar de trabajar con mi hermana; me sentiría desahuciado para la vida"

Alberto Caballero, junto a su hermana Laura, llevan décadas triunfando en televisión con sus series. Mientras que él escribe las historias que van a contar en sus producciones, ella es la encargada de dirigir y llevar todo a la pantalla fielmente, formando un gran equipo.

Los hermanos se han convertido en los 'reyes Midas' de la ficción en España. Producción que hacen, producción que es un éxito. Escenas de matrimonio, Aquí no hay quien viva, La que se avecina, El pueblo, Machos Alfa o Muertos SL son algunos de los ejemplos de las producciones que llevan su firma.

"Después de más de 20 años currando juntos no hemos discutido por trabajo jamás. Laura me aporta la tranquilidad de ser una prolongación mía en el set de rodaje de las historias que yo he creado", reconoce Alberto.

El madrileño lleva escribiendo guiones casi tres décadas, firmando éxitos televisivos de los últimos años. Uno de ellos, Muertos SL, estrenó su tercera temporada en Netflix el 21 de agosto, tras un sorprendente salto desde Movistar Plus+, donde se emitieron las dos primeras entregas.

No obstante, Laura y Alberto llevan en la sangre todo ese conocimiento de la televisión ya que gran parte de su familia ha trabajado en ese medio como su abuelo, sus padres, Pablo Rodríguez Moreno y Leo Caballero, o su tío, el conocido showman y productor José Luis Moreno.

Los hermanos Alberto y Laura Caballero, en el set de rodaje de Muertos SL. Cedida

A pesar de eso, ninguno de ellos optó por la televisión como primera opción en sus estudios, pero finalmente desembocaron en el medio que mejor dominan y en el que continúan acumulando éxito tras éxito.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con Alberto Caballero en una pausa del casting de su próxima producción para hablar de la nueva temporada de Muertos SL, de su paso de una plataforma a otra, de la muerte llevada con humor en la ficción de Netflix, y también, un repaso a su trayectoria personal y profesional.

Trabajando en familia

Alberto y Laura llevan trabajando muchos años juntos, pero su amor por la televisión y el espectáculo vienen de lejos, ya que su abuelo hacía espectáculos de marionetas en el parque de El Retiro de Madrid.

"Era marionetista y se fabricaba los personajes, era guionista, ponía las voces… Y luego también hizo bolos por toda España", comenta Alberto, que tiene en su casa de recuerdo una cabeza de Monchito, uno de los míticos personajes de José Luis Moreno creados por su abuelo. "Su casa parecía una fábrica de marionetas".

Una de las series que más fama le otorgaron fue Aquí no hay quien viva, producida por su tío José Luis Moreno, y que logró que millones de personas se sentaran cada noche a ver las andanzas del señor Cuesta, La Hierbas y el resto de habitantes de Desengaño 21.

Alberto Caballero (2d), en el rodaje de 'El Pueblo'. Cedida

PREGUNTA.– ¿Qué queda de ese Alberto que escribía las historias de Aquí no hay quien viva?

RESPUESTA.– Pues mira, aproximadamente tengo unos 10 kilos más, bastantes más canas, aunque, afortunadamente, el pelo lo conservo, eso sí (risas). Esencialmente considero que la única evolución que he tenido a lo largo de estos años es que estoy más tranquilo.

Pero esa tranquilidad puede no ser mérito mío, porque puede ser simplemente una cuestión energética de ir cumpliendo años. Me considero que soy muy parecido, porque, afortunadamente, me sigue gustando igual mi curro, me parece un privilegio absoluto, y sigo sin dominarlo, es decir, sigo teniendo la sensación de que es un trabajo que creativamente no se acaba nunca de dominar.

Tengo más experiencia, me tomo las cosas con más tranquilidad; afortunadamente tenemos una productora y tomamos nosotros muchas decisiones que antes tomaban por nosotros en nuestro perjuicio, así que ahora vivimos mejor.

Hemos conseguido, gracias a nuestro curro y a nuestra insistencia, poder adaptar nuestra circunstancia para que nuestra vida sea más agradable. Pero creo que uno de los puntos a favor que tenemos tanto Laura como yo es que seguimos siendo exactamente los mismos y que no nos hemos tomado muy en serio, me refiero a que todo lo que nos ha ido pasando podría habernos puesto muy tontos, pero creo que lo hemos controlado bastante bien (risas).

El actor Areces y Laura Caballero. Cedida

P.– ¿Qué le aporta Laura?

R.– Laura me aporta la tranquilidad de ser una prolongación mía de mi sensibilidad, de mi forma de ver las cosas, en algo tan importante como la dirección y el hecho de que lo que está en un papel y tiene que acabar en una sala de montaje, y acabe yendo como tú te lo imaginabas.

También me aporta que ella tiene una paciencia y un don de gentes del que carezco. Yo tengo que hacer un esfuerzo para hacerlo y ella, en cambio, le sale sola su empatía, su buen rollo, la capacidad de generar equipo, la paciencia… que es imprescindible de un director dentro de un set.

También tiene una capacidad de seducción; estoy hablando como personalidad que, de cara a las plataformas, a las cadenas, a las cenas, a las reuniones, a los eventos, me ha quitado muchísimo trabajo porque se ha llevado muy bien con todos nuestros jefes. Eso también es maravilloso.

Y luego la satisfacción de que es tu hermana, y que la ves en estos tiempos de empoderamiento, de reivindicar el papel de la figura de la mujer directora de los proyectos de mujeres y que ahora están subvencionados y te dan incentivos fiscales, que ella lleva dirigiendo, interrumpidamente, desde el año 2004 y estoy completamente seguro de que es la directora que más ficción y más audiovisual ha dirigido en España en los últimos 20 años, pero de largo. Es realmente un honor y se lo están reconociendo, pero todavía se lo deberían reconocer más.

Los hermanos Caballero. Cedida

P.– ¿Podría trabajar sin ella al lado?

R.– Podría, pero no me molaría nada. Sería como si mis amigos en el patio del recreo me hubieran dejado de hablar, me sentiría totalmente desahuciado para la vida. Creo que después de más de 20 años de currar juntos y de no haber discutido en ese sentido por curro jamás, si renunciara a trabajar con mi hermana sería un error garrafal. Lo llevaría fatal. De hecho, creo que preferiría prejubilarme.

P.– Les separan varios años de diferencia: ¿Se llevan ahora mejor que de pequeños?

R.– Ten en cuenta que nos llevamos cuatro años y pico, que cuando eres pequeño es mucho tiempo. Pero enseguida nos empezamos a llevar bien porque cuando yo tenía 16 años y ella tenía 12 empezó a salir con mi grupo de colegas.

Se empezó a incorporar, digamos, prematuramente a todo, porque todo lo ha hecho rápido, y a partir de ahí ya nos hemos llevado muy bien. Recuerdo que cuando yo tenía 22 y ella 18 ya estábamos haciendo el cabra por Ibiza, o sea, que quiero decir que siempre nos hemos entendido bien. El hecho de trabajar juntos no ha influido en nuestra relación familiar, de hecho, el llevarnos bien ha provocado que trabajemos a gusto.

Alberto y Laura de pequeños. Cedida

La nueva temporada de Muertos SL

El pasado 21 de agosto, Netflix estrenó la tercera temporada de Muertos SL, serie protagonizada por Carlos Areces, Salva Reina, Amaia Salamanca, Diego Martín o Adriana Torrebejano, entre otros.

La ficción ha dado el salto desde Movistar Plus+, donde se emitieron las dos primeras temporadas a Netflix, donde los hermanos Caballero ya han cautivado a los suscriptores de la plataforma con Machos Alfa, haciendo doblete con la serie ambientada en la funeraria Torregrosa.

P.– ¿Cómo ha sido el salto de Movistar a Netflix?

R.– Ha sido bueno. Es que en Movistar Plus+ no suelen hacer más de tres temporadas de una serie y Muertos SL es una ficción para hacer muchos capítulos, con un plató como set de rodaje, algo que no había tenido ninguna la plataforma... A Netflix le gustó, le planteamos la posibilidad de emitirla y gracias a Domingo Corral y Diego Ávalos se ha producido un movimiento poco habitual en la industria.

Portada de la tercera temporada de 'Muertos SL'.

P.– ¿Qué supone para Laura, para usted y para la serie este cambio de plataforma?

R.– La verdad es que nuestra relación con Netflix es buenísima. Realmente, siendo total y absolutamente sincero y transparente, es donde más a gusto hemos trabajado históricamente y, lógicamente, queremos hacer más cosas juntos. Muertos SL es una serie que nos divierte mucho hacer y, luego, es muy cómoda de rodar y, en estos tiempos, también es algo importante.

P.– ¿Qué puede contar de la tercera temporada de Muertos SL?

R.– Tenemos la cuarta temporada ya escrita, es decir, nosotros llegamos a hacer un desarrollo de la cuarta temporada antes de que se llegara a este acuerdo. Entonces, me acuerdo más de lo que pasa en la cuarta que en la tercera (risas).

En esta, hay un cambio en la dirección de la funeraria, el relevo lo toma el personaje de Amaia Salamanca, Vanesa, que es la gran enemiga de Dámaso (Carlos Areces). Es una temporada bastante divertida en el sentido de los odios y las rencillas, esas pequeñas miserias laborales que se acaban desarrollando. Desde luego, de las temporadas grabadas, para mí, la tercera es la mejor.

P.– ¿Se puede hacer humor con la muerte?

R.– Se debe hacer humor con la muerte, se debe hacer humor con todo porque un chiste te puede resultar ofensivo a ti, pero no a otra persona y viceversa. Por eso creo que hay pocos casos más interesantes de hacer comedia que con la muerte porque es la cosa más terrible que nos puede pasar a todos, directa o indirectamente.

Una de las cosas que más nos sorprendió cuando se estrenó la serie fue la cantidad de gente que nos escribió dándonos las gracias porque habían perdido recientemente a un familiar querido y que Muertos SL les había ayudado mucho a pasar el duelo en contra de la opinión de sus seres queridos, que no entendían nada. ¿Cómo se puede haber muerto un familiar cercano y tú estar aquí viendo esta serie? Pues porque es terapéutico, el humor es un salvavidas.

Los hermanos Caballero, en el set de 'Muertos SL'. Cedida

P.– ¿Pero a la muerte hay que tenerle miedo o respeto?

R.– Yo creo que ninguna de las dos cosas porque cuando te mueres se acaban los problemas. Lo que hay que tenerle miedo y respeto es a la vida. Hay que intentar aprovecharla y vivirla de una manera coherente y que, cuando llegue el final de tu proceso, puedas decir que estás a gusto con lo que has hecho de cara a ti y de cara a todos los demás, que es la auténtica fuente de la felicidad.

Recuerdos de su tío José Luis

Aunque ahora Laura y Alberto gozan de una gran fama en nuestro país, su tío José Luis Moreno tuvo una gran popularidad como ventrílocuo, primero, y como productor después, desde los años 70. Debido a ese éxito, los hermanos no le veían mucho, pero a partir de mediados de los 80 fue cuando ya se estableció en España y tuvo más relación con su familia.

"Se cansó de viajar y se centró más en su labor de productor, por lo que tuvimos más trato con él. En ocasiones pasábamos las vacaciones de verano juntos, nos íbamos a esquiar… La verdad es que en ese sentido siempre fue muy generoso, muy enrollado".

"Nuestra educación como personas se la debemos a nuestros padres. Pero luego hay una parte de la visión del mundo, sobre todo la parte más internacional, se la debemos a mi tío, que fue el que básicamente nos enseñó que no hay que tener miedo, que ahí está el mundo y es para todos", afirma Alberto.

En Aquí no hay quien viva, los hermanos Caballero colaboraron con Moreno para realizar la exitosa serie de Antena 3. "Nuestro tío nos preguntó y le dijimos que como le pedían 50 minutos por capítulo, era mejor hacer una serie coral, para que tuviera un ritmo más americano", explica el madrileño.

Habría prisa por producirla, desde el primer momento fueron justos de tiempos, tuvieron diferencias creativas con Antena 3 aunque, "en ese sentido, mi tío nos protegió. Hubo un cambio de propiedad de la cadena que la compró Planeta, con lo cual fue un proyecto heredado del equipo anterior, no notábamos demasiado entusiasmo respecto al tema. Yo creo que eso fue clave porque, al final, entre esas discusiones nos acabaron dejando trabajar", comenta Alberto.

Las espectaculares audiencias que lograron a partir del quinto capítulo, con un 40% de share y siete millones de espectadores, minutos de oro… Hizo que trastocara la existencia de los Caballero: "Cambió nuestra vida y la de toda la gente que estábamos haciendo esa serie. Pero entre la cadena y mi tío exprimieron tanto la gallina de los huevos de oro que explotó. Fue una época muy bonita, intensa, pero también estresante que provocó grandes dramas".

En total fueron cinco temporadas y 91 capítulos que fueron aumentando su duración de 50 a 60 y luego 70 minutos, y también son recordados sus duelos con Los Serrano, la otra serie de éxito de la época. "Llegados al tercer año, nuestro tío nos dijo que nos íbamos a Telecinco porque nos habían hecho una oferta, así que empezamos con La que se avecina", concluye.