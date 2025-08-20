Paco Morgado, pastor, habla alto y claro sobre las ovejas y los incendios: "Donde hay rebaños, los fuegos son mínimos"

El extremeño Paco Morgado es uno de los últimos pastores trashumantes que quedan en España. Es la quinta generación de una familia dedicada a la ganadería y desde 1994 cuenta con su propio rebaño, actualmente formado por 1.450 ovejas.

La trashumancia es una práctica ganadera ancestral que consiste en el traslado de rebaños de animales, en este caso de ovejas, desde zonas de pasto de verano a zonas de pasto de invierno, y viceversa. Este tipo de actividad se realiza con el objetivo de aprovechar los diferentes pastos disponibles en función de las estaciones y el clima.

Recientemente se ha hecho viral un clip perteneciente al documental "Ganado o Desierto", que se centra en mostrar el uso de la ganadería para la regeneración de los pastos, los suelos, la arboleda y el agua, pieza audiovisual en la que participa el pastor extremeño con un mensaje claro sobre la ganadería y los incendios.

"Un rebaño de ovejas todo el día en el monte como lo bueno, pero también come lo malo", de esta manera las ovejas abren el terreno y no se ensucia. Como prueba Paco lo explica claramente: "Donde hay rebaños de ovejas, los fuegos son mínimos".

Además, asegura que en el caso de haber un fuego, seguramente en el puerto donde haya ovejas se parará. Esto se debe a que no hay maleza, ya que las ovejas comen coba, brezo, es decir, de todo. "Un puerto donde haya vacas y otro donde haya ovejas, al año siguiente se ve el verdor, está mucho más verde porque está mucho más caliente del abono de la oveja", explica Paco.

Asimismo, quiere recalcar que la falta de ganadería puede aumentar los incendios: "Como se ha perdido la ganadería, la gente se ha ido a las capitales, pues mira cómo está esto que como venga algún incendio arden hasta los pueblos, prueba de ello que se está viendo ¿no?". Y es que tal y como puntualiza el extremeño, "la ganadería siempre es beneficiosa para cualquier terreno".