Este es el grado superior de FP de Sanidad con el que puedes ganar hasta 30.000 euros anuales

La Formación Profesional (FP) se ha convertido en una de las opciones educativas más demandadas por aquellos que buscan una inserción laboral rápida y especializada. Ofrece una formación práctica y adaptada a las necesidades del mercado, permitiendo a los estudiantes adquirir competencias concretas en sectores clave como la tecnología, la sanidad o la hostelería. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, dentro de la amplia oferta, algunas especialidades resultan más sencillas que otras.

Año tras año, la demanda para entrar en un ciclo formativo ha ido en aumento. A pesar de que estos estudios no han gozado del mismo reconocimiento que las carreras universitarias, la demanda ha llegado a superar a la de estas. En este contexto, una de las ramas que más éxito suele tener entre el alumnado es la sanitaria y uno de los estudios más solicitados es la FP de Técnico Superior en Ortoprótesis y Productos de Apoyo.

Este profesional podrá desarrollar su actividad en el sector socio-sanitario, como técnico o responsable técnico en establecimientos que fabriquen o adapten productos ortoprotésicos y de apoyo a medida. En el sector industrial, como técnico de fabricación en empresas de productos sanitarios bajo la supervisión del responsable técnico.

Asimismo, pueden formar parte de equipos multidisciplinares en instituciones de investigación, desarrollo e innovación o como personal sanitario no facultativo en centros sanitarios públicos y privados, así como en centros sociosanitarios. Y también podrán ejercer como fabricante de productos ortoprotésicos a medida.

Asimismo, durante la formación los estudiantes aprenderán conocimientos como diseñar prótesis, prótesis externas y productos de apoyo, preparar equipos y materiales, elaborar productos ortoprotésicos y productos de apoyo, adaptar productos ortoprotésicos y productos de apoyo o verificar los elementos de estos productos.

Este grado tiene una duración de 2.000 horas divididas en dos cursos académicos como mínimo y algunos de los requisitos para entrar en él son: Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o grado universitario, Técnico de Grado Medio de Formación Profesional o el título de Técnico o Técnica de Artes Plásticas y Diseño. Además, es necesario haber superado una oferta formativa de Grado C incluida en el ciclo formativo, un curso de formación específico preparatorio y gratuito para el acceso a ciclos de grado superior o una prueba de acceso.

Una vez terminados los estudios, estos profesionales pueden comenzar su vida laboral en algunos de estos puestos: técnico superior en ortoprotésica, técnico ortopédico, técnico en productos de apoyo, técnico en adecuación del entorno y accesibilidad, visitador-promotor sanitario o asesor de productos y servicios del sector.

El salario de un técnico superior en ortoprótesis y productos de apoyo puede variar en función de diferentes factores, como la experiencia laboral, la ubicación geográfica y el tipo de empleador. Sin embargo, en general, se estima que el salario promedio de un especialista titulado se sitúa en torno a los 20.000 a 30.000 euros brutos anuales.